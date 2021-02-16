У журналистов и правозащитников в Беларуси прошли обыски. Силовики ищут западные деньги на акции протеста

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Силовики обыскали и опечатали офис Белорусской ассоциации журналистов

Во вторник у десятков белорусских журналистов и правозащитников по всей стране прошли обыски. Два человека задержаны по неизвестным пока основаниям. Силовики ищут доказательства того, что протестная активность 2020 года финансировалась из-за границы.

Обыски начались рано утром сразу во всех областных центрах страны - Минске, Бресте, Гомеле и других регионах.

В Минске с обысками пришли к руководству Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Эта независимая организация была создана в 1995 году в противовес официальному союзу журналистов Беларуси.

Обыск прошел дома у председателя организации Андрея Бастунца и двух его заместителей - Олега Агеева и Бориса Горецкого. После этого силовики поехали обыскивать офис организации.

Журналисты и члены их семей сообщили, что в целом поведение следователей было корректным, без насилия. У всех изъяты компьютеры, телефоны и другие носители информации. Офис организации опечатан.

Этим же утром стало известно об обысках в Минске у координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды, сотрудников правозащитного центра "Весна" Натальи Сацункевич и Дмитрия Соловьева, а также у четверых руководителей независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности и в офисе профсоюза.

Отдельно пришли к юристке Кристине Рихтер и специалисту по компьютерной безопасности Николаю Кванталиани. Они не занимаются правозащитной деятельностью, но консультируют различные организации.

В Гомеле обыск прошел у восьми независимых журналистов и правозащитников, в Могилеве - у двух журналистов и двух региональных сотрудников центра "Весна".

В Витебске у правозащитницы Ирины Третьяковой изъяли только флешку и книгу "Мониторинг отделений милиции", в Бресте обыски прошли у правозащитника Владимира Величкина и у родителей двух волонтерок, выходивших на акции протеста.

К середине дня 16 февраля всего было известно о 34 обысках по всей стране.

Большинство из тех, у кого прошел обыск, в итоге были отпущены без присвоения им любого процессуального статуса. С несколькими членами профсоюза и правозащитниками до сих пор нет связи.

Известно о задержании двух правозащитников: Дмитрий Соловьев в Минске и Борис Бухель в Могилеве. Что конкретно им инкриминируют, пока не известно.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что их сотрудники искали доказательства финансирования акций протеста 2020 года из-за рубежа.

"В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные", - сообщили в СК.

Издание TUT.by также цитирует заявление Белорусского союза журналистов: "По предварительных данным, следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании ряда иностранных агентов в области СМИ".

"Власти считают, что оказание помощи в любой форме пострадавшим от этих репрессий является финансированием протестов. Людей на улицу выводили не правозащитники и не журналисты. Мы лишь только работаем с результатами того, что произошло в стране", - прокомментировал TUT.by действия силовиков зампред центра "Весна" Валентин Стефанович.