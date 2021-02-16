Биткоин подорожал до рекордных 50 тысяч долларов. За полгода он вырос на 350%

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Стоимость биткоина на торгах 16 февраля достигла рекордной отметки в 50 тысяч долларов. Полгода назад криптовалюта стоила около 11 тысяч долларов. С этого времени ее стоимость увеличилась на 350%.

Бурный рост котировок начался осенью 2020 года. Еще в октябре биткоин стоил около 11 тысяч долларов, а уже в декабре его стоимость превысила 20 тысяч долларов. В январе котировки превысили 40 тысяч долларов.

После этого стоимость биткоина вернулась на уровень 33 тысячи долларов, однако в феврале произошел новый скачок курса. На торги повлияла новость о том, что производитель автомобилей Tesla инвестировал 1,5 млрд долларов биткоин и собирается принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Также Блумберг сообщал со ссылкой на источники, что банк Morgan Stanley рассматривает возможность инвестиций в биткоины. Mastercard планирует разрешить держателям своих карт операции в некоторых криптовалютах. Uber сообщал, что в компании решили не инвестировать в биткоины, но еще рассматривают возможность принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Как дорожал биткоин при коронавирусе

Биткоин начал заметно дорожать в марте 2020 года после начала пандемии коронавируса. В связи с распространением коронавируса правительства разных стран ввели ограничительные меры, которые привели к замедлению деловой активности.

США и ЕС решили стимулировать свои экономики с помощью дополнительных расходов. Многие инвесторы полагают, что масштабные меры стимулирования ослабят евро и доллар. Также существуют опасения, что рост денежного предложения приведет к ускорению инфляции. На фоне этих опасений выросли инвестиции в биткоины, предложение которых ограничено.

Кроме того, эксперты и инвесторы ожидают, что использование криптовалют в традиционной финансовой системе будет увеличиваться. На это указывают решения отдельных компаний. Например, ранее платежные сервисы Square и PayPal, которыми суммарно пользуются около 300 млн человек, добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют.

Предыдущий максимум котировок был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость биткоина приближалась к отметке в 20 тысяч долларов. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, а потом произошел обвал, и за несколько месяцев биткоин подешевел до 3,2 тысячи долларов.

Однако нынешний рост отличается от того, что происходило в 2017 году, писала в своем блоге компания Chainalysis. Тогда криптовалюту скупали в основном частные инвесторы из Азии, а сейчас в торгах участвуют институциональные инвесторы и крупные компании, в основном из США и Европы.

Часть экспертов по-прежнему считают биткоин "пузырем", стоимость которого рано или поздно обрушится. Даже инвесторы, ожидающие роста котировок, предупреждают, что торги криптовалютами остаются чрезвычайно волатильными и стоит ожидать резких колебаний цен.