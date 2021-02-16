Мьянма: лидеру оппозиции предъявили новые обвинения
Лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, арестованной пришедшими к власти военными, предъявлены новые обвинения - на этот раз в том, что она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий.
Пока не ясно, в чем конкретно она обвиняется. Ранее Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.
В стране, тем временем продолжаются протесты против захвата власти военными 1-го февраля. Сами военные заявляют, что готовы провести новые выборы.
Бригадный генерал Зау Мин Тун заявил, что военные не намерены долго оставаться у власти, и обещал передать ее партии, которая победит на выборах. Никаких дат он не назвал.
Генерал также сказал, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре лишь благодаря подтасовке результатов, но представил никаких доказательств.
По словам генерала, сама Аун Сан Су Чжи сейчас находится дома в безопасности.
Генерал Зау Мин Тун сказал, что подавление демонстраций протеста было вызвано тем, что полицию закидывали кирпичами. Военные, находящиеся сейчас у власти, ранее заявляли, что демонстрантам может грозить до 20 лет заключения.
Что происходит в Мьянме?
Демонстрации в стране продолжаются. К протестующим присоединяются буддийские монахи, сообщает Бирманская служба Би-би-си.
В некоторых местах демонстранты блокируют железнодорожные пути. При этом число протестующих уменьшается, так как на улицах появляеся все больше военнослужащих.
Во вторник власти вновь разблокировали интернет. Военные регулярно блокируют интернет - в попытке не дать оппозиции общаться между собой и получать информацию о том, что происходит.
В прошедшую субботу военные наделили себя правом задерживать людей на сутки без решения суда, а также запретили журналистам называть их приход к власти переворотом.
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