Пекин пытается контролировать загрязнение воздуха и облака. Это волнует соседей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай часто применяет артиллерию для того, чтобы разгонять облака

Пекин - один из самых загрязненных городов мира, однако бывают дни, когда облака рассеиваются и светит яркое солнце. В такие дни в китайской столице обычно проводится важная политическая встреча или какое-нибудь мероприятие международного значения.

Совпадение? Вовсе нет.

Китайские власти уже много лет используют программу манипулирования климатом, а в декабре прошлого года сделали шаг вперед: правительство страны объявило о планах расширить операционные возможности этой программы на другие области страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам экспертов, тычсяи китайских городов и районов пытаются контролировать облачность, чтобы защитить урожай

Власти планируют к 2025 году расширить программу искусственных осадков (дождя и снега) на 5,5 млн квадратных километров, что составляет почти 60% территории Китая.

Однако эта инициатива уже вызвала обеспокоенность у соседних стран, в том числе у Индии, власти которой не только обеспокоены воздействием этой технологии на экологию, но и припоминают Китаю территориальные споры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Облака контролируют разными способами

Как власти Китая манипулируют погодой?

Китай использует так называемый метод засева облаков, который широко известен и в других странах. Он состоит в распылении над облаками различных субстанций (например, йодистого серебра), чтобы добиться выпадения осадков и таким образом управлять погодой.

"Многие страны используют эту технологию. Китай использует ее уже давно, Индия тоже применяла ее. [Метод используется] в тропической Африке и на северо-востоке континента, где часто возникают засухи. Или, например, в Австралии", - рассказывает Би-би-си эксперт по климату Муниципальной академии высшего образования Карнатаки Дханасри Джайярам.

При этом ученый отмечает, что нигде эта программа не используется в таких объемах, как это планируется делать в Китае.

Технология засева облаков начала применяться еще в 1940-х годах в США, однако ее результаты все еще внушают сомнения.

"Лишь немногие научные статьи подтверждают ее эффективность. Засев облаков был разработан без проведения какого-либо научного обоснования", - объясняет в интервью Би-би-си ученый из Педагогического университета Пекина Джон С. Мур.

По словам ученого, в Китае манипулирование погодой с помощью засева облаков стало "производственным вопросом".

"Это не какие-то испытания или что-то отвлеченно научное. Это в основном делается на муниципальном уровне, в городах и поселках", - говорит эксперт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Тайваня уже предупреждают, что попытки модицифировать погоду могут привести к региональному конфликту

Технология применяется, когда Пекин проводит крупные мероприятия, однако в этих случаях (например, во время ежегодной парламентской сессии) для снижения уровня загрязнения также закрываются городские фабрики.

По данным Мура, 50 тысяч китайских городов и поселков применяют засев облаков на регулярной основе, чтобы избежать проблем на фермерских полях.

"В основном это попытки предотвратить уничтожение урожая бурями с градом - вы как бы пытаетесь извлечь дождь из туч, пока он не стал слишком опасным", - объясняет эксперт.

При этом он отмечает, что засев облаков эффективно работает в Китае лишь один или два месяца в году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2011 году власти Китая заявили, что именно манипуляция с облаками прела к тому, что в Пекине выпал снег

В феврале 2020 года журнал New Scientist опубликовал данные американского исследования, в котором описывалось, как ученые засеяли орографические облака - такие обычно формируются, когда воздух концентрируется над горами.

Ученые пришли к выводу, что засев облаков может увеличить количество осадков, однако всего лишь на 10% или даже меньше.

Кому принадлежит дождь?

Планы по расширению программы манипулирования погодой были объявлены 2 декабря в заявлении Госсовета КНР.

Согласно заявлению, программа должна помочь в восстановлении после природных катастроф, улучшить сельскохозяйственное производство, помочь в борьбе с лесными и степными пожарами, а также позволить контролировать аномально высокие температуры или засуху. При этом детали программы власти пока не сообщают.

"Поскольку в названии документа сказано, что это "мнение, которое находится в разработке", это обычно означает, что правительство лишь обозначает общий план, а министерства и местные власти будут применять конкретные решения, на которые обычно выделяется щедрое финансирование", - поясняет журналист Би-би-си в Пекине Ицин Ван.

В качестве примера Ван приводит провинцию Ганьсу на севере Китая, которая "быстро объявила об амбициозных целях" и использовала для этого крупные беспилотники.

Это произошло менее чем через месяц после публикации заявления Госсовета КНР. Именно так Китай запустил свою программу модифицирования погоды, используя дрон "Ганлин-1" (в переводе с китайского - "Сладкий дождь"), сообщало агентство Синьхуа.

Сомнения в данной технологии не остановили Китай от масштабных инвестиций в нее, что усиливает опасения соседних стран на фоне усиливающихся геополитических споров.

"Одно из опасений состоит в том, повлияет ли эта технология на летние муссонные дожди в Индии, которые играют важную роль в экологии всего региона. Однако на этот счет не так много исследований", - говорит Дханасри Джайярам.

Эксперт полагает, что объявление о китайской программе могло бы пройти незамеченным в Индии, если бы отношения с Китаем переживали лучшие времена. Однако сейчас они весьма напряженные, и порой дело доходит до вооруженных столкновений на границе, что усиливает антикитайские настроения в Индии.

"Похищение дождя"

Ученые из Национального университета Тайваня отмечали в своем исследовании в 2017 году, что недостаток координации в манипулировании погодой может привести к обвинениям в "похищении дождя" со стороны соседних стран.

По словам Мура, пока нет научного обоснования таким обвинениям, однако ситуацию усложняет сезон дождей в Азии.

"Одной из движущих сил сезона дождей является разница температур между Тибетским нагорьем и Индийским океаном. То есть если вы привнесете изменения в климат Тибетского плато (а такие планы есть), то я думаю, это может привести к серьезным последствиям", - объясняет ученый

"Строители-ковбои"

Мур имеет в виду план китайских инженеров на региональном уровне провести масштабный засев облаков над всей территорией Тибетского нагорья. Однако он отмечает, что пока эта инициатива не имеет общенациональной поддержки и научного обоснования.

"Это как если бы группа строителей-ковбоев (неквалифицированных профессионалов) построила бы космический корабль в духе Илона Маска или что-то в этом роде. Большинство китайских ученых, с которыми я работаю, всерьез напугано таким подходом", - говорит эксперт.

Однако, как отмечает Джайярам, главные опасения в регионе связаны не с засевом облаков, а с тем, что Китай может использовать более амбициозные геоинженерные технологии (например, контроль за солнечной радиацией) без согласования с другими странами, особенно если двусторонние отношения переживают не лучшие времена, как в случае с Индией.

"Я не думаю, что сама по себе технология вызывает тревогу. Она может быть полезна […] И каждая страна имеет суверенитет на своей территории. Но проблема возникает тогда, когда вы делаете это в одностороннем порядке […] Что происходит, например, если технология показала сбой? Кто будет отвечать за это?" - задается вопросами эксперт.

По словам Джайярама, необходимо срочно создать глобальный механизм регулирования этих практик и возможных конфликтов.