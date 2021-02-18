Пережить "семь минут ужаса": НАСА готовится посадить "Персеверанс" на Марс

Автор фото, NASA

В четверг вечером американское космическое агентство НАСА попробует посадить на Марс новый ровер "Персеверанс". Приземление запланировано на 20:55 по Гринвичу - в Москве будет почти полночь.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни.

Впрочем, для начала ему нужно благополучно совершить посадку, а это очень непростая задача. В отличие от Луны, Марс обладает атмосферой, что сильно затрудняет приземление: лишь около 40% подобных миссий заканчиваются успехом.

Ракета-носитель Атлас-5 с американским марсоходом "Персеверанс" ("Настойчивость" или "Упорство") стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США 30 июля 2020 года. За полгода космический корабль преодолел расстояние от Земли до Марса почти в 500 миллионов километров.

Как и другим аппаратам, которые пытались посадить на Марс до него, "Персеверансу" предстоит пережить "семь минут ужаса" - время, за которое марсоход должен перейти из верхних слоев атмосферы на поверхность Красной планеты. Для этого он должен сбросить скорость со второй космической (для Марса это около 20 тыс. км/ч) до скорости пешехода.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Миссия на Марс: в чем сложности полетов к этой планете?

Пережить "семь минут ужаса" вместе с инженерами НАСА можно будет, посмотрев трансляцию на сайте аэрокосмического агентства.

При этом нужно помнить, что марсоход находится на расстоянии десятков миллионов километров - а значит, передаваемые ими сигналы достигают Земли с почти 10-минутной задержкой. Так что, если в какой-то момент что-то пойдет не по плану, оперативно скорректировать траекторию посадки будет физически невозможно.

"Персеверанс" попробует совершить посадку вблизи кратера Езеро. НАСА считает, что в скалах этого кратера, ширина которого достигает 50 км, могли сохраниться признаки бактериальной жизни - конечно, если она когда-то вообще существовала на Красной планете.

"Если смотреть на место посадки, кратер Езеро, глазами ученого, то очевиден исследовательский потенциал этого места, - говорит Би-би-си инженер НАСА Аллен Чен. - Например, там сохранились следы древней реки, впадавшей в кратер и вытекавшей из него. Ученые думают, что именно в этом месте нужно искать следы жизни. Но когда я сам смотрю на Езеро, я вижу там только опасность",

К счастью, "Персеверанс" оснащен рядом испытанных конструкторских разработок, которые позволят ему успешно приземлиться на безопасном участке поверхности Марса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ракета-носитель "Атлас-5" с американским марсоходом "Персеверанс" стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США 30 июля 2020 года

Первый вертолет на Марсе?

Дизайн марсохода, как и алгоритм спуска на поверхность Красной планеты, успешно прошли "проверку боем" в 2012 году при посадке другого аппарата НАСА "Кьюриосити", севшего в кратере Гэйл. Новый робот будет использовать ту же парашютную технологию Skycrane ("Небесный кран"), но с небольшим дополнением.

Инженеры разработали новую навигационную систему Terrain-Relative, которая должна обеспечить еще более высокую точность приземления.

У марсохода снова будут камеры, автоматическая рука, бур и лазер. Но на новую модель также установили сенсоры и приборы для анализа.

Кроме того, "в утробе" марсохода находится крошечный вертолет НАСА под названием Ingenuity, весящий менее двух килограммов. В первые дни миссии он попробует сделать несколько тестовых полетов над поверхностью Марса.

Если испытания пройдут успешно, Ingenuity станет первым вертолетом, совершившим полет вне Земли. Осложнить эту задачу может чрезвычайно низкая температура в кратере Езеро - ночью столбик термометра там может опускаться до - 90 градусов по Цельсию.

Чем займется марсоход?

Спутниковые изображения кратера Езеро, куда планируется посадить аппарат, указывают на то, что когда-то там впадало в огромное озеро пересохшая ныне река.

Это одна из наиболее хорошо сохранившихся марсианских дельт, где реки формировали слои осадочных пород из принесенных каменных обломков, песка и, возможно, углеводородов органического происхождения.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Дизайн ровера "Марс 2020" основан на роботе "Кьюриосити"

Различные виды горных пород в глубине кратера, в том числе карбонаты и глина, также могли сохранить органические молекулы, которые могли бы указать на существование там жизни в далеком прошлом.

"Персеверанс" будет обследовать дно пересохшего озера, бурить скалистые породы и извлекать оттуда образцы размером со школьный кусок мела. После этого марсоход аккуратно упакует их в контейнеры, которые останутся лежать на поверхности планеты.

Заберет их другой аппарат, который планируется запустить позже. Он поднимет собранные образцы на орбиту Марса (это будет первый космический взлет с Красной планеты) и доставит на Землю.

Все это предусмотрено в рамках программы "Отправка марсианских образцов", которую НАСА осуществляет в сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

О том, как именно марсоход будет искать признаки жизни и как мы сможем понять, что это именно они, Би-би-си подробно рассказывала.

Не первая попытка

Из-за серьезной разницы орбит миссии на Марс имеет смысл запускать только тогда, он находится поблизости от нашей планеты, что случается примерно раз в два года.

Попытки попасть на Красную планету регулярно предпринимались с 1960-х годов, однако больше половины миссий окончились неудачей.

До последнего времени успешные запуски к Марсу проводили лишь США, СССР (позже - России), Индия и Европейский союз. Однако на прошлой неделе этот список пополнили еще две страны.

9 февраля - Объединенные Арабские Эмираты, которые успешно вывели на марсианскую орбиту космическую станцию "Аль-Амаль" ("Надежда"). А буквально через пару дней - Китай со своей межпланетной станцией "Тяньвэнь-1". В апреле она также попытается посадить на поверхность планеты спускаемый аппарат.

В июле 2020 года к Марсу должна была отправиться и вторая совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", запуск которой планировался еще в 2018-м, но переносился уже дважды. Теперь отправление состоится не раньше 2022 года.