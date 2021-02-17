Дайджест: Трамп назвал главу республиканцев "хмурым политиканом"; скандал в Нидерландах из-за карантина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока Трамп был президентом, он считал Макконнела близким союзником

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился на самого высокопоставленного республиканца, лидера партийной фракции в сенате Митча Макконнела. На прошлой неделе Макконнелл проголосовал против импичмента Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, однако позднее заявил, что экс-глава Белого дома "несет моральную ответственность" за штурм Капитолия его сторонниками. Во вторник конгресс, в котором большинство принадлежит демократам, решил создать комиссию для расследования событий в Вашингтоне 6 января.

В ответ Трамп разразился самым длинным сообщением с момента его ухода с поста президента - и в своем фирменном стиле слов не выбирал. "Митч - мрачный, угрюмый и хмурый политикан. Если республиканские сенаторы останутся ему верными, победы им не видать, - сказано в заявлении Трампа. - Республиканская партия никогда не сможет снова приобрести уважение и сильные позиции с такими политическими "лидерами" во главе, как сенатор Митч Макконнел".

Как отмечает обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер, резкие слова в заявлениях Трампа заметят все, но самым тревожным для многих республиканцев станет обещание бывшего президента "в случае необходимости" поддержать на первичных выборах тех, кто конкурирует с выдвиженцами его собственной партии.

Ранее наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывал о перспективах республиканцев после президентства Трампа и том, почему бывший глава Белого дома сохраняет огромное влияние на многих консервативных избирателей.

Коронавирус: кризис из-за комендантского часа в Нидерландах

Согласно решению апелляционного суда, в Нидерландах пока будет действовать комендантский час, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В январе, после введения комендантского часа, сотни людей нарушали предписания властей, некоторые устраивали погромы

Ранее суд более низкой инстанции в Гааге отменил решение кабинета об ограничении передвижения людей с 21:00 до 04:30, поскольку это нарушает права человека. Но власти подали апелляцию, которая будет рассмотрена в пятницу - по крайней мере до этого дня ограничения останутся в силе.

Суд, отменивший решение правительства о введении комендантского часа, счел, что в стране не было острой чрезвычайной ситуации, которая требовала бы таких мер.

И еще о пандемии Covid-19...

В австралийском штате Виктория с четверга закончится пятидневный локдаун, введенный из-за локальной вспышки коронавируса в Мельбурне. Сообщается, что его причиной стал сотрудник гостиницы, в которой проходят карантин люди, приезжающие в страну. Этот человек заразился Covid-19 и перенес инфекцию за пределы отеля, в результате чего заразились 19 человек. Сейчас эта вспышка локализована.

Япония начала программу вакцинации населения, первыми прививки сделают 40 тыс. сотрудникам системы здравоохранения. После этого иммунизацию пройдут еще 3,7 млн японских медиков, которые лечат заболевших коронавирусом. К апрелю власти Японии надеются начать вакцинацию жителей в возрасте после 65 лет.

Мы рассказываем о том, помогут ли вакцинные паспорта помочь миру покончить с карантинами. Некоторые видят в таких документах будущее, но многие эксперты сомневаются, что они действительно будут эффективными.

Снова суд над Навальным

Во вторник в Москве прошло очередное заседание суда, который рассматривает обвинения в клевете на ветерана войны, выдвинутые против оппозиционного политика Алексея Навального. Прокуроры считают, что он оклеветал 93-летнего Игната Артеменко своими оценками видеоролика в поддержку поправок к конституции. Навальный называет эти обвинения, как и весь процесс, абсурдными.

Автор фото, Babushkinsky Court

Во вторник прокурор попросила оштрафовать политика на 950 тысяч рублей, суд продолжится 20 февраля. В этот же день у Навального пройдет апелляция на решение о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". За судебным заседанием в Бабушкинском суде следили наши корреспонденты Елизавета Фохт и Дарья Напеева.

ООН изучит расследование Би-би-си о принцессе Латифе

Комиссия ООН по правам человека заявила, что изучит громкое расследование Би-би-си о дочери правителя Дубая принцессе Латифе Аль Мактум. Как сообщают журналисты нашей программы Panorama, она тайно отправляла своим друзьям видеосообщения, в которых рассказывала о том, что с ней происходит.

Автор фото, Princess Latifa Подпись к фото, Кадр из одного из секретных видеообращений принцессы Латифы

В частности, принцесса обвиняла своего отца в том, что он силой держал ее в заложниках. Она также говорила, что ее накачивали транквилизаторами и держали взаперти без доступа к медицинской помощи. Три года назад Латифа пыталась бежать из Дубая на яхте, однако ее перехватили в Индийском океане и вернули на родину. Ее отец утверждает, что его действия были продиктованы только интересами дочери.

В течение среды мы опубликуем подробный рассказ об этом расследовании Би-би-си, а пока посмотрите наш документальный фильм о принцессе Латифе.

Беларусь: обыски у журналистов и правозащитников

Власти Беларуси провели серию обысков у журналистов и правозащитных организаций. Белорусский следственный комитет сообщил, что они искали свидетельства финансирования из-за рубежа массовых акций протеста 2020 года.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Силовики обыскали и опечатали офис Белорусской ассоциации журналистов

Всего сотрудники силовых органов побывали более чем в 30 организациях во всех областных центрах страны. В числе прочего они пришли к руководителям независимой Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), а также правозащитного центра "Весна" (который в стране официально не зарегистрирован, но действует).

"Власти считают, что оказание помощи в любой форме пострадавшим от этих репрессий является финансированием протестов, - прокомментировал TUT.by действия силовиков зампред центра "Весна" Валентин Стефанович. - Людей на улицу выводили не правозащитники и не журналисты. Мы лишь только работаем с результатами того, что произошло в стране".

Сильный снег в США...

По данным американских метеорологов, 73% территории США покрыты снегом. Среди прочего необычно холодная погода установилась в южных штатах. В том числе в Техасе она привела к массовым отключениям электричества, президент Джо Байден объявил в штате чрезвычайное положение. Штормовые предупреждения выпущены в отношении американских регионов, в которых живет боле 150 млн человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядят некоторые дороги в Кентукки

Холодная погода добралась даже до северных частей Мексики, где в понедельник более четырех миллионов домов и предприятий остались без электричества.

..и в Греции

Обильные снегопады также накрывают южные части Европы. В частности, циклон "Медея" привел к резкому падению температуры в Греции. Власти этой страны опасаются нарушения работы энергетических сетей, нарушена работа транспорта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Циклон в Греции назвали "Медея" - по имени мифической возлюбленной аргонавта Ясона

Впрочем, фотографам такая погода в Афинах предоставила редкий шанс запечатлеть Акрополь под снегом. Последний раз так много снега здесь было в 2008 году.

Калви выступит в суде

Мещанский суд Москвы проведет заседание по громкому делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Американского инвестора обвиняют в хищении средств у банка "Восточный", однако сам он заявляет, что никаких преступлений не совершал.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В феврале 2019 года Калви был арестован и помещен в СИЗО, в апреле его отправили под домашний арест, а в ноябре 2020-го отменили и эту меру пресечения.

Ожидается, что в среду в суде выступит сам Калви, после чего прокуратура начнет представлять свои аргументы. Мы подробно рассказывали о деле Калви и других его партнеров, проходящих в качестве обвиняемых.

10 лет после восстания в Ливии

Ровно 10 лет назад в Ливии начались выступления против Муаммара Каддафи, которые через несколько месяцев привели к его свержению и убийству. 17 февраля отмечается как "День гнева", в среду в стране состоятся памятные церемонии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Церемонии по случаю 10-летия "Дня гнева" уже начинаются

После свержения Каддафи в Ливии продолжается гражданская война, однако в октябре 2020 года стороны договорились о прекращении огня, а в феврале в стране появилось переходное объединенное правительство, которое возглавил Абдель Хамид Дбейба.

Недавно мы рассказывали, как сейчас живут страны, пережившие Арабскую весну 10 лет назад, и стало ли в них больше демократии.

"Коммерсант": Сlubhouse используют для мошенничества

"Коммерсант" сообщает, что резкий рост популярности социальной сети Сlubhouse уже привел к тому, что ее пытаются использовать мошенники. В последние дни о голосовых дискуссиях в новой сети активно пишет множество пользователей по всему миру, в том числе в России. В числе прочих в Сlubhouse зарегистрировался основатель Tesla и Spaace X Илон Маск, который даже успел пригласить на разговор президента России Владимира Путина.

Стать пользователем Сlubhouse можно только по приглашению одного из уже существующих подписчиков, чем, по сведениям "Комерсанта", начали пользоваться сетевые аферисты. Журналисты издания обнаружили, что в российских сервисах бесплатных объявлений "Авито" и "Юла" предлагают приглашения стоимостью от 200 тыс. до 10 тыс. рублей. "Такая активность может быть вызвана желанием обладателей приглашений заработать, но, скорее всего, в процесс включились мошенники", - передает "Коммерсант" мнение директора компании Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова.

В результате "Авито" запретила продажу приглашений в Clubhouse с 17 февраля, чтобы защитить пользователей от возможного мошенничества, уточняет "Коммерсант".

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности, в онлайн-магазине приложений для Android уже появились фальшивые аппы, которые выдают себя за Clubhouse, но на самом деле могут быть вредоносными.

Принц Гарри и Меган Маркл дадут интервью Опре Уинфри

Как пишет Times, Букингемский дворец "с тревогой готовится услышать откровения герцога и герцогини Сассекских, которые дадут свое первое подробное телевизионное интервью". Речь идет о специальной 90-минутной программе с участием принца Гарри и Меган Маркл, с которыми говорит знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри; она будет показана в эфире Си-би-эс 7 марта.

Автор фото, Misan Harriman

Телекомпания не предупреждала об этом Букингемский дворец, и его представители узнали о подготовке программы из "Твиттера", сообщает Times.

Ожидается, что Гарри и Меган расскажут о причинах своего решения отказаться от выполнения обязанностей членов британской королевской семьи, которое они приняли около года назад.

"Если Меган (которая вначале будет говорить с Опрой сама и только потом к ней присоединится принц Гарри) откровенно расскажет о своих отношениях с другими членами монаршей фамилии, интервью может углубить разрыв между парой и всей семьей", - считает Times.

Корреспонденты Би-би-си Диана Курышко и Святослав Хоменко поговорили с министром культуры Украины Александром Ткаченко, который рассказал им о том, почему он поддерживает "ласковую украинизацию".

Автор фото, Getty Images

Глава минкульта также объяснил, как он относится к "черным спискам" российских деятелей культуры, поделился мнением о переименовании киевского Московского проспекта в проспект Бандеры - и порассуждал о том, можно ли считать Чехова и Гоголя украинскими писателями.

Наши корреспонденты поговорили с двумя россиянами, которые были задержаны на акции в поддержку Алексея Навального 31 января и отбывали наказание в центре временного содержания иностранных граждан Сахарово под Москвой. Виталий и Евгений рассказали о митинге, который устроили арестанты на одной из прогулок, - и о том, что за ним последовало: в том числе об обысках в камерах и угрозах от следователей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Важно показать, что мы не сдаемся". История видео с акции протеста в Сахарово