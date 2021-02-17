Коронавирус в России: меньше 13 тысяч новых случаев впервые с октября

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Медицинский сотрудник и пациентка во временном госпитале в павильоне на ВДНХ, куда госпитализируют пациентов с Covid-19

Суточный прирост Covid-19 снизился в России до уровня первой половины октября, в Москве - до уровня сентября. В честь российской вакцины от коронавируса назвали якутский алмаз. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Октябрьский минимум

За последние сутки в России зарегистрировали 12 828 заражений коронавирусом, это минимум с 9 октября, когда выявили 12 126 случаев. Меньше 13 тысяч случаев в последний раз фиксировали 10 октября - 12 846 заражений.

Накануне оперативный штаб по борьбе с Covid-19 сообщал о 13 233 новых случаях, в понедельник их было 14 207.

В Москве суточный прирост составил 1 282 новых заражения, это минимальный показатель с 24 сентября. Уже пятый день в столице фиксируют менее 2 тысяч заболевших коронавирусом (накануне было 1 409 случаев). В Петербурге - 1 103 новых случая.

Умерли за сутки 467 зараженных Covid-19 (59 - в Москве, 37 - в Петербурге). За все время пандемии штаб насчитывает 81 446 умерших.

Росстат учитывает гораздо больше случаев. 8 февраля он сообщил, что только за апрель-декабрь в России умерли более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. Не во всех случаях Covid-19 был основной причиной смерти.

По данным оперштаба, вылечились за весь период 3 642 582 человека, заразились - 4 112 151.

555 тысяч прививок в Москве

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Наибольший размах прививочная кампания приобрела в Москве.

В среду утром вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что прививку "Спутником V" будут делать в еще двух новых точках (помимо поликлиник) - на ВДНХ и в торговом центре "Европейский".

Всего прививку от Covid-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек, заявила Ракова.

Коронавирусный алмаз

Особо крупный алмаз ювелирного качества весом более 100 карат получит имя "Спутник V" в честь первой российской вакцины от коронавируса. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании "Алроса".

С 1959 года собственные имена получили более 100 алмазов - например, "Юрий Гагарин", "Маршал Жуков", "Академик Королев", "Старт пятилетки", "Олимпиада-80".

"Алмазы такого размера и цвета - настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом", - заявил глава компании Сергей Иванов.

Алмаз, который назвали в честь "Спутника V", весит 100,5 карат и имеет явно выраженный светло-желтый цвет, пишет "Российская газета".