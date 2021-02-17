Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ким Чен Ын и его супруга с улыбкой смотрели праздничный концерт

Супруга главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. По сообщениям государственных СМИ КНДР, супружеская чета посетила концерт в честь дня рождения покойного отца северокорейского лидера.

По информации газеты "Нодон синмун", во вторник первая леди вместе со своим супругом прибыли в театр "Мансудэ" под оглушительные аплодисменты.

Сообщается, что они смотрели торжественный концерт в честь дня рождения отца Ким Чен Ына и бывшего лидера страны Ким Чен Ира.

На фотографии, опубликованной изданием, видно, как Ким и его супруга сидят рядом и смеются. При этом никто из находящихся в кадре зрителей не носит масок и не соблюдает социальной дистанции.

Ранее Ли Соль Чжу неоднократно посещала публичные мероприятия вместе со своим супругом, однако с января прошлого года о ней не было никаких сообщений.

Длительное отсутствие первой леди КНДР на публике породило слухи о ее проблемах со здоровьем и даже возможной беременности.

Между тем представители Национальной разведслужбы Северной Кореи уведомили парламентариев, что Ли Соль Чжу в последнее время избегала публичных мероприятий из-за опасений заразиться коронавирусом и проводила больше времени с детьми.

На сегодняшний день власти КНДР не сообщали ни об одном случае заболевания Covid-19 в стране, однако эксперты сомневаются, что пандемия обошла ее стороной.

Кто такая Ли Соль Чжу?

О супруге Ким Чен Ына известно немного, точно не известна даже дата ее рождения. Она принадлежит к высшему обществу КНДР, ее отец был преподавателем, а мать – врачом.

Как сообщали СМИ, ранее Ли была певицей в оркестре Ынхасу – элитной музыкальной группе, участники которой утверждаются властями страны.

По словам аналитика Чон Сон-чанга, Ли Соль Чжу вышла замуж за Кима в 2009 году – свадьба была организована в спешке стараниями Ким Чен Ира, который в 2008 году предположительно перенес инсульт.

Южнокорейские СМИ сообщали, что у Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу трое детей.

Звезда американского баскетбола и друг Ким Чен Ына Деннис Родман ранее говорил, что у пары есть дочь по имени Чжу Э, а также отмечал, что Ким хороший отец.

Северокорейские СМИ также сообщают, что перед походом в театр Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся его отец и дед, чтобы почтить их память в так называемый День сияющей звезды.

Государственные СМИ КНДР снова назвали Ким Чен Ына президентом, хотя ранее использовали термин "председатель". Впервые термин "президент" использовало государственное агентство ЦТАК на прошлой неделе.