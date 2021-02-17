"Балаган" и "язык вражды". Общественная коллегия по СМИ раскритиковала "Международную пилораму"

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Шоу Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама" на НТВ содержит "язык вражды" и "шутки низкого регистра" и само по себе "наносит ущерб репутации государства". К такому выводу пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу. С жалобой на программу в декабре обратилась группа студентов журфака МГУ. В коллегию входит глава RT Маргарита Симоньян, супруга Кеосаяна и сценарист шоу.

Общественная коллегия по жалобам на прессу опубликовала решение по жалобе, которую группа студентов журфака МГУ подала на передачу НТВ "Международная пилорама", которую ведет актер Тигран Кеосаян. Ее эксперты обнаружили в шоу "язык вражды", "унижение послов зарубежных государств" и "грубые нарушения базовых принципов журналистской этики".

Студенты 108 группы факультета журналистики МГУ обратились в коллегию с жалобой в декабре. По словам первокурсников, они смотрели выпуски "Международной пилорамы" в "исследовательских целях" при подготовке к одному из семинаров.

Но, по словам студентов, некоторые высказывания и шутки им показались настолько возмутительными, что они, обсудив содержание программы на семинаре, обратились в Общественную коллегию. Студенты просили дать заключение, соответствуют ли такие высказывания нормам журналистской этики.

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассматривает обращения аудитории СМИ по поводу случаев нарушения журналистской этики. Сама организация называет себя независимой структурой.

Коллегия работает с 2005 года и состоит из двух палат - медиасообщества и медиаудитории. В первую входит глава RT Маргарита Симоньян - супруга Кеосаяна и сценарист "Международной пилорамы". Судя по опубликованной записи заседания, в обсуждении жалобы она не участвовала. Зато на нем присутствовали телеведущий Владимир Познер и профессор факультета права ВШЭ Илья Шаблинский.

В коллегию также входят журналисты Ирина Петровская, Николай Сванидзе, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна национального университета "Высшая школа экономики" Анна Качкаева, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Решения коллегии носят исключительно рекомендательный характер. Ответчик может принять во внимание заключение коллегии, а может и проигнорировать его.

Что говорилось в жалобе

Студенты выбрали один из самых скандальных выпусков "Международной пилорамы" за 2020 год, но обратили внимание не на вызвавший возмущение западной прессы и общественности скетч с "Бараком Обамой", а на другие - "более нейтральные" - сюжеты выпуска.

По словам студентов, высказывания, которые на фоне шуток из других сюжетов выпуска кажутся довольно мягкими, "повергли их в шок".

Заявителей, в частности, возмутило то, как авторы передачи говорят об официальных представителях иностранных государств. Так, в сюжете, рассказывающем о встрече Владимира Путина с новыми послами иностранных государств, говорится, что официальный представитель Шри-Ланки выглядел, как и его страна, "маленьким и потерянным".

В другом сюжете программы "глава государства Руанда был представлен как человек, который вообще не понимал, что делает на саммите "Большой двадцатки", а южноафриканец, по словам Кеосаяна, был похож на "отъевшуюся жертву апартеида".

"Подобные сравнения и формулировки, однозначно, являются не просто неуважительными, а оскорбительными", - говорится в жалобе студентов. Они напомнили, что возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства наказываются по статье 282 УК РФ.

По мнению авторов, "унизительные комментарии" из шоу Кеосаяна могут сформировать "негативное отношение зрителей федерального канала к жителям арабских и африканских стран".

"Многие мои родственники смотрят эту программу, и меня просто искренне и удивляет и возмущает, что многие воспринимают все сказанное на полном серьезе, что думают, что говорит Тигран Кеосаян - правда и что действительно все так и есть", - сказала Би-би-си одна из авторов жалобы, студентка Анастасия Антонова.

Во время самого заседания ее одногруппница Мария Кириллова обратила внимание на то, что сценарист программы Маргарита Симоньян также возглавляет RT, которое несет ответственность "за образ страны на мировой арене".

"Будучи автором "Международной пилорамы", передачи, в которой неэтично высмеиваются в том числе политические лидеры многих стран, Маргарита Симоньян может нанести ущерб не только самой RT, но всей стране, повлиять на искажение образа России за рубежом", - считает студентка.

Что говорится в решении комиссии

Для разбора обращения Коллегия привлекла двух экспертов - директора АНО "Лингвистический экспертно-консультационный центр" Ольгу Матвееву и доктора философских наук, профессора Казанского федерального университета Светлану Шайхитдинову.

В решении органа говорится, что "якобы сатирический характер проекта" не может оправдывать "этически недопустимый подход". При этом коллегия обратила особое внимание на то, что ни эксперты, ни члены объединения не нашли в шоу Кеосаяна "признаков сатиры".

Шайхитдинова определила жанр передачи как "стеб". При этом характер этого стеба, по мнению профессора, обнаруживает "поддержку идеологической идеи превосходства по отношению к другим".

В передаче "нарушены принципы, базирующиеся на уважении человеческого достоинства и на недопустимости дискриминации по национальному признаку", заключает эксперт.

По мнению Матвеевой, в оспариваемом выпуске "Международной пилорамы" содержится "язык вражды". Она указала, что в шоу россияне противопоставляются народам других стран по принципу "мы/они" и выражается негативное отношение к "негроидной расе, гомосексуалам и феминисткам".

Матвеева посчитала, что авторы шоу приписывают представителям отдельных стран и этнических групп "признаки криминальности, а также интеллектуальной неполноценности".

"Мимикрия под политическую сатиру - слабое прикрытие в данном случае, поскольку у сатиры есть злободневное содержание, которое в исследуемой программе отсутствует, - посчитала Матвеева. - Здесь нет случайных или ошибочно сказанных слов, здесь все подчинено одной цели - политической пропаганде".

Эксперт добавила, что пропагандируемые в шоу "превосходство и противопоставление, соотносимые с идеологией имперского толка", не имеют отношения к журналистике или "творческому акту самовыражения". Программа "содержит грубые нарушения базовых принципов журналистской этики", заключила она.

В решении отмечается, что один из членов коллегии (по имени он не назван) во время обсуждения назвал "Пилораму" "балаганом на политические темы, состоящим из шуток низкого регистра".

Кроме того, шоу Кеосаяна в документе названо "составляющей повседневной государственной пропаганды", потому что большинство шуток шоу "без зазора ложатся на официальную пропагандистскую линию".

При этом программа "наносит урон как государству, его репутации, так и российскому обществу в целом", посчитали члены коллегии - в частности, они раскритиковали "унижение послов иностранных государств".

Высказывания студентов в адрес Симоньян коллегия из-за конфликта интересов обсуждать не стала. При этом ее члены предложили главе RT обратить внимание на эти претензии.

Что говорят Кеосаян и НТВ

По словам председателя Общественной коллегии по жалобам на прессу Михаила Федотова, до этого никто не обращался с жалобами на "Международную пилораму".

"В данном случае было очень важно, что обратились именно студенты. Очень важно, что студенты-журналисты задумываются о профессионально-этической стороне своей профессии", - сказал Михаил Федотов Би-би-си.

В телекомпании НТВ на запрос Общественной коллегии ответили, что не считают изложенные в жалобе доводы обоснованными.

"Если студенты факультета журналистики МГУ считают, что действиями АО "Телекомпания НТВ" были нарушены их права и законные интересы, они вправе обратиться с претензией напрямую в адрес телекомпании или в судебные органы", - говорится в ответе НТВ на запрос Общественной коллегии.

Кеосаян от участия в обсуждении жалобы отказался.

Коллегия высказала сожаление, что ни канал, ни ведущий не пошли на сотрудничество. При этом аргумент НТВ о судебном споре ее члены не приняли. Вопросы, касающиеся профессиональной этики, в силу "внеправовой природы" не подлежат рассмотрению в суде.

Тот факт, что НТВ посоветовала студентам идти в суд, "говорит либо о недостаточной компетентности сотрудников", либо о том, что телекомпания "продолжает демонстрировать нежелание и неготовность обсуждать профессионально-этическую и медиаэтическую составляющую своей продукции", говорится в решении.

По словам сопредседателя Общественной коллегии Юрия Казакова, коллегия "ничего особенно не ждала" от НТВ.

"Потому что за последние пять лет, при всех жалобах на НТВ, у нас не было ни одного случая, чтобы телекомпания НТВ отозвалась на информационное письмо коллегии. Коллегия бы была приятно удивлена, если бы мы вдруг получили ответ или вдруг кто-то пришел от телекомпании", - сказал Казаков Би-би-си.

В прошлом Общественная коллегия неоднократно выносила решения, указывающие на нарушение принципов журналистской этики ведущими журналистами российских федеральных вещателей. В 2014 году она нашла признаки пропаганды в сюжете "Украинское вече", который был показан в программе Дмитрия Киселева "Вести недели".

В мае 2018 года комиссия поддержала жалобу на ведущего Владимира Соловьева и радиопрограмму "Полный контакт", подданную активистами челябинского экологического движения "Стоп-ГОК".

Скандальные выпуски "Пилорамы"

Шоу "Международная пилорама" выходит на НТВ с 2016 года. Его неоднократно критиковали за некорректные шутки о политиках. В выпуске от 28 ноября, который анализировали студенты, есть один из самых скандальных эпизодов за всю историю существования программы.