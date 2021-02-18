Премьер Грузии подал в отставку после решения суда об аресте оппозиционера

Автор фото, Anadolu Agency

Премьер-министр Грузии Георгий Гварамия уходит в отставку. Об этом он заявил после решения тбилисского городского суда о заключении под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Причиной своего решения Гахария назвал разногласия в команде. По его словам, Мелия никогда особо не уважал грузинское законодательство, призывал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организатором "вторжения в парламент".

"Тем не менее, моя твердая позиция заключается в том, что в отношении одного человека неприемлемо даже исполнение законной, определенной правосудием меры, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан - или создает возможность для политической эскалации в стране", - заявил Гахария.

Политическая поляризация и напряженность создает риск для развития, безопасности и будущего страны, заявил Гахария, а подобные действия уместны только в том случае, если это не будет нести риски для граждан и не создаст оснований для эскалации в стране.

"Поскольку мне, к сожалению, не удалось прийти к единому мнению вместе со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности", - подытожил премьер. По его словам, он надеется, что этот шаг будет способствовать снижению политической поляризации в стране.

Вскоре после заявления премьера в МВД Грузии заявили, что ведомство откладывает связанные с делом Мелия запланированные мероприятия - по-видимому, имея в виду исполнение судебного решения.

Накануне судья тбилисского городского суда Нино Чахнашвили согласилась с требованием прокуратуры, приняв решение о предварительном заключении Мелия.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил ужесточить меру пресечения и заключить под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Лидер оппозиции обвиняется в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года в ходе акции протеста в центре Тбилиси, последовавшей за визитом российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию.

Прокуратура объясняла свое требование отказом оппозиционера выплатить дополнительно 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов) залога после того, как он демонстративно выкинул электронный браслет в ноябре прошлого года.

Защита Мелия назвала решение суда политическими.

"Это прецедент того, как используется суд и все структуры в качестве инструмента политического преследования. Очень постыдное решение. Само собой это решение не было принято в суде, оно было принято в политическом руководстве", - сказал журналистам один из адвокатов Мелия Георгий Кондахишвили.

Сам Мелия следил за происходящим из офиса "Единого национального движения". Здесь же в знак поддержки Мелии собрались лидеры и активисты оппозиционных партий. Они, как и сам Мелия, считают действия следственных органов политически мотивированными.

"Я не выплачу [залог], и вы не сможете меня задержать", - заявил Мелия на брифинге 5 февраля, после того как прокуратура предупредила его о том, что залог должен быть выплачен в течении недели.

По его словам, он с уважением относится к государственным институтам, но система правосудия и парламент Грузии сегодня служат экс-председателю правящей партии Бидзине Иванишвили, которого оппозиция называет единоличным и неформальным правителем Грузии.

Накануне парламент Грузии, в работе которого не участвует большая часть оппозиционеров, считая выборы 31 октября прошлого года сфальсифицированными, лишил Мелия депутатского иммунитета.

Таким образом, депутаты дали согласие прокуратуре через суд требовать изменения меры пресечения и задержания оппозиционера.

Голосование проходило на фоне акции протеста активистов. Они принесли к парламенту колючую проволоку, которая, по их словам, символизирует сегодняшнюю реальность в Грузии.

Повторный залог

Мелия обвиняется в руководстве и участии в групповом насилии 20 июня 2019 года. Тогда тысячи людей собрались у здания законодательного органа страны, возмущенные появлением в кресле спикера на заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова.

Акция протеста переросла в стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих после того, как часть из них попыталась прорвать полицейский кордон.

Согласно прокуратуре, часть протестующих напала на охраняющих здание парламента полицейских под руководством и при непосредственном участии Мелия.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акция протеста 20 июня 2019 года переросла в стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих после того, как часть из них попыталась прорвать полицейский кордон

Летом 2019 года суд избрал в качестве меры пресечения оппозиционеру залог в размере 30 тысяч лари и целый ряд ограничений, в том числе и на публичные выступления в местах массового скопления людей. Позднее апелляционный суд обязал его носить электронный браслет.

Мелия выплатил залог и носил электронный браслет. Но в ноябре прошлого года на акции протеста против результатов парламентских выборов 31 октября, которые оппозиция считает сфальсифицированными, он демонстративно и под аплодисменты собравшихся снял электронный браслет.

"Я не собираюсь носить этот браслет. Я этот браслет не ношу, потому что это символ несправедливости, это браслет насилия, который я больше не надену", - заявил оппозиционер.

Ответом следственных органов на эти действия стало ходатайство об избрании залога в размере 100 тысяч лари. Суд частично удовлетворил требование обвинения и увеличил сумму залога до 70 тысяч лари, то есть оппозиционер должен был внести дополнительно 40 тысяч лари. Выплатить эту сумму Мелия должен был в течение 50 дней.

Однако о том, что прокуратура намерена ходатайствовать о мере пресечения, ведомство заявило только в начале февраля, отметив, что для выплаты залога у оппозиционера есть одна неделя.

Оппозиция считает это подтверждением того, что следственные органы руководствуются не законом, а политической повесткой дня.

Новая волна протестов?

Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что все равны перед законом, и заключение под стражу - это выбор не властей, а самого оппозиционера, который отказался выплатить залог.

Председатель парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе заявил, что выход из рамок закона - это та красная черта, которую переступить не позволит себе ни одно правительство и страна на пути демократического развития.

Между тем арест оппозиционера грозит новой волной протестов в Грузии. Некоторые оппозиционеры заявили, что они будут препятствовать задержанию Мелия, в том числе физически.

Масла в огонь подлили и комментарии самого Сергея Гаврилова грузинским телеканалам в преддверии голосования в парламенте.