Clubhouse: что это такое, зачем он нужен и почему о нем все говорят

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Илон Маск, зовущий Путина, Олег Тиньков, уходящий на пенсию, заблокированный Соловьев и нескончаемый поток мемов - почему всю неделю все говорят только о Clubhouse, кто там уже есть и что вообще происходит?

За минувшую неделю приложение Clubhouse стало одним из самых обсуждаемых в российских соцсетях. Пользователи искали возможность попасть в закрытую соцсеть, где можно побеседовать с Илоном Маском и Марком Цукербергом, а уже зарегистрированные участники рассуждали о необычном для них формате общения.

Всего лишь за несколько недель Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в российском Apple Store, а также успел послужить платформой для нескольких значимых событий - например, объявления Олега Тинькова об уходе из бизнеса. Разбираемся, чем новая соцсеть отличается от других, что там делают пользователи и с какими проблемами уже столкнулись люди.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse - это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. На данный момент платформа остается закрытой для широкой публики, попасть туда можно только с помощью знакомых, уже получивших к приложению доступ.

Соцсеть была создана менее года назад - весной 2020 года. Clubhouse придумали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет. Уже в январе 2021 года приложение, которое пока работает только на IOS, оценивалось в миллиард долларов.

Создатели подчеркивают, что одним из главных принципов платформы является "искреннее общение и выражение".

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Почему Clubhouse стал таким популярным?

На 10 февраля приложение было скачано более пяти миллионов раз по всему миру.

Хотя в России Clubhouse начал набирать популярность только в начале 2021 года, соцсеть уже вышла на первое место по скачиваниям среди бесплатных приложений в Apple Store, опередив TikTok и Telegram.

Эксперты считают, что популярность соцсети можно объяснить впечатляющим списком знаменитостей мирового масштаба, зарегистрированных в Clubhouse. Среди них - Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст и Джаред Лето. Учитывая специфику приложения, это значит, что в теории любой пользователь может побеседовать с этими людьми, оказавшись в нужной комнате в нужный момент.

"Основная причина ее [соцсети Clubhouse] популярности - это иллюзия прямого разговора со звездой. Ведь что было до этого? Вы смотрите Дудя в "Ютьюбе" и понимаете, что он не говорит с вами. Вы слушаете подкаст, и как будто говорят с вами, но на самом деле нет. Даже стримы не давали никогда ощущения, будто вы оказались с Плющевым или Ройзманом в одном купе поезда. И можете или подслушать чужой разговор. Или даже иногда в него вступить," - комментирует популярность соцсети журналист и сооснователь агентства KFConsulting Илья Клишин.

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Так как туда попасть?

Пока Clubhouse остается закрытой соцсетью, хотя основатели обещают сделать ее открытой в обозримом будущем. Сейчас туда можно попасть двумя способами: получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя или подать заявку на регистрацию и подождать, когда кто-то из списка контактов, уже зарегистрированный в Clubhouse, одобрит заявку.

Но все не так просто - ждать одобрения от знакомого можно долго, так как число пользователей в сети все еще ограничено, а каждый зарегистрированный пользователь поначалу получает не более трех приглашений для друзей.

В погоне за приглашениями пользователи рунета начали создавать каналы и группы, предназначенные для обмена приглашениями. В "Телеграме" даже появились специализированные каналы, где инвайт можно купить, а цены на приглашения на Avito варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Подпись к фото, Скриншот с сайта Авито

Кто там есть, кого нет и что вообще происходит?

Все общение в Clubhouse происходит в реальном времени и только в аудио-формате, на платформе нет никакой возможности общаться письменно. Пользователи общаются в так называемых комнатах - аудиочатах, которые могут быть публичными или закрытыми. В комнате есть модераторы, спикеры и слушатели. Последние не могут участвовать в дискуссии, пока не используют функцию "поднять руку" и не будут одобрены модератором - и тогда перейдут в статус спикера.

Большинство открытых для публики комнат в Clubhouse посвящены конкретной теме, которая обозначена в ее названии. Пользователи могут найти интересующие их дискуссии по темам, а также видеть, в каких комнатах находятся люди, на которых они подписаны.

В Clubhouse ведутся разговоры о предпринимательстве, соцсетях, культуре и политике, но бывают и "беззвучные" комнаты, куда приходят в поисках интересных знакомств, где пользователи ищут новые контакты на основании описания профиля участников. Есть и комнаты для развлечений - например, где пользователи задают друг другу каверзные вопросы, как в игре "Правда или действие", но без второго элемента, и просто рассказывают забавные истории из жизни незнакомым людям.

На данный момент в приложении зарегистрированы блогеры, журналисты, предприниматели, деятели культуры, и многие другие. В начале недели российский бизнесмен Олег Тиньков побил рекорд, собрав в своей комнате более 5 тысяч пользователей за полчаса.

Примерно тогда же Илон Маск написал твит, в котором пригласил Владимира Путина побеседовать с ним в комнате Clubhouse. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предложение "интересным", но напомнил, что российский президент соцсетями не пользуется.

Что можно, что нельзя?

Clubhouse просит своих пользователей соблюдать определенные правила. Например, все юзеры должны использовать в приложении свое реальное имя и быть старше 18. Правда, контролировать это пока не получается.

Так, во вторник вечером в Clubhouse под ником Luiza зашла 17-летняя Елизавета Розова, которую СМИ называют предполагаемой внебрачной дочерью Владимира Путина.

Вместе с друзьями она создала комнату "все те же на манеже" и даже немного пообщалась с попавшими туда журналистами.

В Clubhouse запрещена травля, дискриминация, оскорбления и распространение ложной информации. Также нельзя записывать разговоры, которые происходят в комнатах.

Модерация на платформе работает за счет самих пользователей: каждый участник может пожаловаться на поведение, нарушающее правила платформы, после чего Clubhouse проведет расследование и примет соответствующее решение.

В понедельник, 15 февраля, на платформе была заблокирована комната телеведущего Владимира Соловьева под названием "Почему не взлетела квир революция в России?". Комната была заблокирована после множества жалоб пользователей.

Сам Соловьев отреагировал на блокировку фразой: "Ну конечно, испугались маленькие".

После блокировки телеведущего в Clubhouse появилось сразу несколько комнат, посвященных этому происшествию. В одних комнатах спикеры рассуждали о том, что блокировка комнаты Соловьева противоречит принципам свободы слова, в других - радовались, что комнату удалось закрыть.

Что с безопасностью?

В середине февраля американские эксперты из Stanford Internet Observatory (SIO) обнаружили, что при создании Clubhouse разработчики использовали технологии китайской компании Agora. При этом данные пользователей и комнат передавались в китайскую организацию в незашифрованном виде, а значит, могли легко попасть в распоряжение правительства Китая.

В ответ на исследование представители Clubhouse сказали, что планируют добавить дополнительное шифрование, чтобы минимизировать риски.

В России представитель Общественной палаты и член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов призвал Роскомнадзор проверить Clubhouse.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также заявил, что приложение необходимо проверить на соблюдение "закона Яровой" о террористической деятельности.

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В Китае Clubhouse тоже стал набирать популярность в начале февраля, но вскоре приложение было заблокировано на территории страны. За короткий промежуток времени, пока платформа была доступна китайским пользователям, на ней успели обсудить многие темы, о которых говорить в Китае публично практически невозможно.

6 февраля в китайском сегменте Clubhouse была создана комната под названием "Есть ли в Синьцзяне концентрационные лагеря?". В дискуссии, длившейся 12 часов, мусульмане-уйгуры рассказывали свои истории китайцам, многие из которых до сих пор сомневались в существовании таких лагерей.

Комната, посвященная обсуждению протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые являются запретной темой в Китае, собрала рекордное количество пользователей - 5 тысяч.

С какими проблемами уже столкнулись пользователи?

Некоторые пользователи в России и по миру уже выразили озабоченность некоторыми элементами культуры Clubhouse, которая, по их мнению, может создавать проблемы и в будущем.

Например, часть пользовательниц обсуждает проблему мизогинии в приложении. Блогер из Техаса Порша Белль рассказала о том, что когда она заговорила о мизогинии на платформе, юзеры начали создавать комнаты, в которых призывали других присылать жалобы на ее аккаунт, чтобы добиться ее блокировки. Ее аккаунт был заблокирован на прошлой неделе.

В российском сегменте тоже встречаются комментарии о том, что в Clubhouse женщинам гораздо сложнее быть услышанными, потому что их постоянно перебивают, а в большинстве комнат говорят в основном мужчины.

Другие боятся, что Clubhouse может стать платформой для распространения неверной информации и конспирологических теорий - в том числе о Covid-19.

Не обошлось и без мемов

Помимо бесконечных разговоров о Clubhouse, в рунете всю неделю не иссякает и поток шуток и мемов. В соцсетях шутят о нелюбви к голосовым сообщениям, недоступности приложения на Android и поиске инвайтов.

"А что если клабхаус - это такая соцсеть, в которой собирают вообще всех любителей аудиосообщений, чтобы потом их разом заблокировать в интернете?" - иронизирует журналист Егор Максимов в "Твиттере".

"Спасибо за приглашение в клабхаус, но у меня в доме и так все разговаривают одновременно", - шутит в "Твиттере" журналист Михаил Идов.