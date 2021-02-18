Таинственный монолит в столице Конго пал жертвой перепуганной толпы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Столб в Конго не прожил и недели

Загадочный металлический объект, при неизвестных обстоятельствах появившийся в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, был уничтожен разъяренной толпой.

Жители столицы закидали камнями и подожгли 3,7-метровый столб, заподозрив его в связи с нечистой силой.

В последние месяцы в самых разных точках мира - от Калифорнии до Британии и Румынии - стали возникать таинственные треугольные монолиты.

После появления столба по Киншасе поползли слухи о дьявольском или инопланетном происхождении объекта. А некоторые увидели в нем происки тайного общества.

"Мы проснулись и увидели этот металлический треугольник... Мы были поражены, потому что он похож на треугольники, знакомые нам по документальным фильмам о масонах и иллюминатах", - сказал агентству Рейтер местный житель Серж Ифулу.

Монолит был замечен в районе Бандал еще в выходные, а к среде терпение общества лопнуло.

По словам очевидцев, атаковавшие монолит жители хотели узнать, что скрывается внутри конструкции - но не нашли ничего, кроме листов металла.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Киншасы заподозрили в появлении столба происки нечистой силы или инопланетян

Мэр местной коммуны Бэйон Гэбен рассказал Би-би-си, что отправил образцы материала в научную лабораторию для установления его происхождения.

Губернатор столицы Джентини Мгобила предположил, что за этим монолитом стоит сам Гэбен.

По словам пресс-секретаря губернатора, мэр просто хотел создать шумиху.

Сам Гэбен отвергает какую-либо причастность к появлению столба.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Не обнаружив внутри ничего, кроме листов металла, толпа подожгла странную конструкцию

В ноябре прошлого года металлический объект треугольный формы обнаружили в пустыне штата Юта в США.

С тех пор аналогичные монолиты стали появляться в разных точках земного шара.

Арт-коллектив "Самый известный художник", участники которого сохраняют анонимность, заявил о своем авторстве монолита и выставил его на продажу за 45 тыс. долларов (больше 3,3 млн руб).

Несколько столбов появились и в Британии - в том числе на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Авторство этого объекта признал местный художник, 29-летний Том Данфорд.

Автор фото, Peter Heather Подпись к фото, Монолит на острове Уайт

К необычному флэшмобу подключились и правительства: в феврале монолит был обнаружен возле мегалитического комплекса Гебекли-Тепе в Турции. В отличие от других столбов, на этом была надпись, сделанная древнетюркским письмом.

Многие сразу заподозрили руку властей, и не ошиблись: вскоре оказалось, что столб был частью кампании по раскрутке космической программы Турции.

По всему миру загадочные столбы привлекают туристов и особенно поклонников научной фантастики.

Многие отмечают, что они похожи на черные монолиты - иноземные артефакты в фильме Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".