"Не для целей правосудия". Почему защита считает незаконной отправку Навального в колонию

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20 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов Алексея Навального на решение об отправке его в колонию. Защита оппозиционера считает решение незаконным и политически мотивированным. Какие у них аргументы?

2 февраля судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова заменила Навальному условный срок лишения свободы, назначенный в 2014 году приговором по "делу Ив Роше", на реальные три с половиной года. В апелляционных жалобах адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев просят отменить это постановление. По их мнению, оно вынесено с "грубейшими нарушениями уголовно-процессуального законодательства России и международно-правовых актов".

Би-би-си изучила мотивировочную часть жалоб.

Игнорирование решения ЕСПЧ

Выявленное Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) нарушение статьи 7("Наказание исключительно на основании закона") Конвенции о защите прав человека требует прекращения уголовного дела "Ив Роше", утверждают адвокаты.

Они ссылаются на решение ЕСПЧ, который в 2017 году признал, что разбирательство по делу "Ив Роше" в России в отношении Навального и его брата Олега было "фундаментально несправедливым". При этом были нарушены их права не только на справедливый суд (статья 6 Конвенции), но и на законный приговор (статья 7).

В статье 7 Конвенции говорится, что никто не может быть осужден за деяние, которое "согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением".

ЕСПЧ признал, что братья Навальные занимались обычной коммерческой, а не преступной деятельностью, а российские суды квалифицировали ее как мошенничество путем произвольного и расширенного толкования уголовного кодекса, предвидеть которое осужденные заранее не могли.

Защитники напоминают, что Россия выплатила Навальному присужденную ЕСПЧ компенсацию вреда за допущенные нарушения Конвенции. Этим, по мнению адвокатов, власти "подтвердили свое согласие с решением Европейского Суда". Однако, как подчеркивает защита, после решения ЕСПЧ российские суды не только оставили в силе приговор Навальному, но и продлили ему испытательный срок после полностью отбытого условного осуждения. В последний день этого срока - 29 декабря 2020 года - ФСИН попросила о реальном лишении политика свободы.

Назначение реального наказания по вынесенному с нарушениями Конвенции приговору защита считает "тотальным нарушением международного и российского права".

"От контроля не скрывался"

По указанию Пленума Верховного суда России заменить условный срок на реальный можно только "скрывшемуся от контроля" осужденному. По закону для признания этого факта необходимо, чтобы его местонахождение не было установлено в течение 30 дней.

В отношении Навального это не было установлено и доказано, пишет защита.

Навальный 23 ноября 2019 года уведомил ФСИН, что находится после лечения на реабилитации в Германии, приложил в подтверждение справку из клиники "Шарите" и сообщил свой адрес в Берлине.

Реабилитация завершилась 15 января 2021 года, о чем в деле также имеется справка из "Шарите". 17 января 2021 года политик прибыл в Россию. Явиться 18 января на регистрацию он не смог, поскольку был задержан в аэропорту.

Факт нахождения Навального по указанному им адресу в Берлине ФСИН не проверяла, вместо этого искала его дома в Москве - что, по мнению защиты, абсурдно. При этом при устном опросе охранников по московскому адресу Навального инспекцией было установлено, что он "находится на лечении".

"Незаконно объявлен в розыск"

"Навальный был незаконно объявлен в розыск", поскольку "грубо нарушен" порядок проведения розыскных мероприятий , говорится в жалобе.

Этот порядок четко регламентирован. Розыскные мероприятия проводятся на основании "рапорта сотрудника инспекции, утвержденного начальником инспекции". При этом инспекция должна проинформировать подразделение розыска территориального органа ФСИН о том, что она ищет Навального. Соответствующих документов в деле нет.

Нет данных и об обязательных проверках и опросах по месту работы политика. Наконец, инспекция, вопреки требованиям, не заполнила итоговую специальную "форму номер 55" о якобы исчезнувшем Навальном.

"Дискриминация стороны защиты"

В постановлении о замене Навальному условного срока реальным Симоновский суд, по мнению адвокатов, уклонился от изложения и оценки их доводов. В жалобе говорится, что это "грубое нарушение требования о равноправии и состязательности сторон". Дискриминация стороны защиты и предоставление преимущества обвинению - самостоятельное основание для отмены обжалуемого решения, напоминают адвокаты.

Было нарушено и право Навального на защиту: в полиции, где проходил суд, ему не позволили конфиденциально общаться с адвокатами.

"Угроза жизни и здоровью"

Такую угрозу, по мнению адвокатов, создает нахождение Навального за решеткой - это 17 февраля подтвердил и ЕСПЧ, потребовав от властей России немедленно освободить Навального из СИЗО. Адвокаты в напоминают, что угроза возникла после воздействия неизвестного вещества в спецприемнике во время административного ареста в июле прошлого года, и отравления "Новичком" в августе.

Опасения обоснованы тем, что Навальный находится под полным контролем властей, которых ранее обвинял в попытках его убийства, что, по мнению защиты, нарушает статью Конвенции о праве на жизнь, говорится в жалобе. Защита напомнила о публичных заявлениях Навального, что к его отравлению причастны сотрудники ФСБ, и отказах правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела в связи с его отравлениями.

Вопросы к назначению наказания

По закону судья Наталья Репникова должна была мотивировать, почему она отправила Навального в колонию общего режима, а не в колонию-поселение с более мягким режимом. Но какие конкретные "обстоятельства совершенных преступлений" привели судью к такому решению, и какие данные о личности Навального препятствовали назначению ему колонии-поселения, в постановлении суда не уточняется.

Защита подчеркивает, что "учитывая, очевидно, те же самые обстоятельства" Замоскворецкий суд Москвы, вынося Навальному приговор в 2014 году, вообще назначил ему условный срок.

Незаконным считает защита и исчисление Навальному срока для отбывания наказания в колонии: суд не зачел ему время нахождения под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года.

Понедельники и четверги

Оспаривает защита и выводы суда, что Навальный "неоднократно допускал неявки в инспекцию на регистрацию по неуважительным причинам": по два раза в январе, феврале и марте плюс 6 июля 2020 года.

Одну из указанных судом дат, 3 февраля, ФСИН в своем представлении не указывала, обращают внимание адвокаты. При этом все семь перечисленных судом неявок приходились на понедельники, но в те же месяцы Навальный регулярно являлся на регистрацию по четвергам. Необходимость являться по понедельникам ничем не обоснована: как выяснили адвокаты, во время пандемии инспекция сама выбирала для регистрации то четверги, то понедельники.

"Исключить из политической жизни"

Все вышеизложенное, считают адвокаты, свидетельствует о нарушении в деле Навального статей Конвенции о праве на свободу и справедливый суд, а также - редкой статьи 18 о запрете уголовного преследования по политическим мотивам.

Эту статью ЕСПЧ ранее уже признавал нарушенной в другом деле Навального.

"Навальный утверждает, что лишение его свободы было искусственно инициировано властями. Это было сделано не для целей правосудия", - заключает защита, а для того, чтобы "полностью исключить Навального из политической жизни России"