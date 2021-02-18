Дайджест: приговор активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко; модуль НАСА попробует сесть на Марс

Подпись к фото, Анастасия Шевченко во время одного из предыдущих заседаний суда

Суд в Ростове-на-Дону вынесет приговор по делу активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. В России организация с таким названием признана нежелательной, и прокуратура требует для Шевченко пять лет заключения, заявляя, что она участвовала в ее деятельности.

Однако сама Шевченко настаивает, что имеет отношение только к российскому общественному движению "Открытая Россия", которое формально не связано с двумя организациями под названием "Открытая Россия", созданными бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским и внесенными в список "нежелательных".

До суда Шевченко провела два года под домашним арестом. Когда активистка находилась под следствием, ее 17-летняя дочь умерла в больнице.

Приговор Шевченко будет первым по российскому закону о "нежелательных организациях", принятому в 2015 году. Критики Кремля говорят, что с его помощью власти пытаются подавить политическую оппозицию, а сторонники уверяют, что речь идет о защите страны от иностранного вмешательства. Наши корреспонденты недавно рассказывали о судьбе Шевченко и ее жизни под арестом.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Реальный срок будет ударом для сына”: история активистки Анастасии Шевченко

Еще о деле Шевченко читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

"Персеверанс" попробует сесть на Марс

Американское космическое агентство НАСА попытается посадить свой модуль "Персеверанс" на поверхность Марса. Аппарат должен совершить посадку в 20:55 по Гринвичу (23:55 по московскому времени). Путь ракеты Атлас-5, на которой к "красной планете" доставляют марсоход, продолжался полгода: она стартовала 30 июля 2020 года и преодолела почти 500 млн километров.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Посадка "Персеверанс" на Марсе должна выглядеть так

Наиболее драматическими станут так называемые "семь минут ужаса", когда "Персеверанс" будет снижаться на поверхность Марса через верхние слои атмосферы. После этого на Земле получат (или не получат) первые сигналы от после посадки. НАСА будет транслировать весь процесс на своем сайте, за ним также будет следить Русская служба Би-би-си.

Если посадка в районе кратера Езеро будет удачной, ровер "Персеверанс" займется поисками на Марсе признаков биологической жизни. Среди научных инструментов у него впервые будет небольшой дрон под названием Ingenuity, весящий менее двух килограммов.

В этом году к Марсу отправлены уже три миссии из разных стран мира. Кроме американской, в феврале Объединенные Арабские Эмираты успешно вывели на марсианскую орбиту свой аппарат "Аль-Амаль" ("Надежда").

А в апреле на Марс попытается сесть китайская станция "Тяньвэнь-1". Посадка на Марс считается одной из самых сложных задач в космонавтике, в прошлом более половины всех миссий окончились неудачей.

Приговор белорусским журналисткам

Суд в Минске вынесет приговор по делу журналисток телекомпании "Белсат" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в организации беспорядков за то, что в ноябре 2020 года вели прямую трансляцию с акции протеста против президента Александра Лукашенко. По сообщению правозащитного центра "Весна", прокуроры попросили приговорить их к двум годам лишения свободы.

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Журналистки "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова обвиняются в том, что своей прямой трансляцией парализовали движение общественного транспорта

27-летнюю Андрееву и 23-летнюю Чульцову задержали 15 ноября во время акции протеста в минском дворе, который стал известен как "Площадь перемен". Они вели трансляцию демонстрации из квартиры в соседнем доме, но туда ворвалась полиция. Журналисток изначально осудили на семь суток ареста, но на свободу они так и не вышли - следствие предъявило им обвинения по статье "организация массовых беспорядков".

Наш корреспондент Андрей Козенко подробно рассказывал о деле журналисток - и других заключенных, которые международные правозащитные организации считают политическими.

Пользователи "Фейсбука" в Австралии остались без новостей

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала доступ к новостям для своих пользователей в Австралии. Это означает, что с четверга на территории страны нельзя просматривать сообщения средств массовой информации, а также "расшаривать" их контент. Кроме того, пользователи "Фейсбука" за пределами Австралии потеряли доступ к материалам австралийских СМИ.

Автор фото, Reuters

Решение соцсети вызвано желанием властей Австралии заставить интернет-гигантов, таких как компании Facebook и Google, платить за новостные материалы, которые доступны на этих платформах. Ранее Google пригрозил заблокировать доступ к своему поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят. Однако в последние дни эта компания поменяла тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских средств массовой информации.

В Facebook же заявляют, что австралийские власти "совершенно не понимают, как строятся взаимоотношения между нашими платформами и издателями". Но австралийское правительство намерено ввести новый закон в действие: в среду его приняла нижняя палата парламента.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Власти отказались

Европейский суд по правам человека в среду потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которого российский суд недавно отправил в колонию, заменив ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

ЕСПЧ заявляет, что Навальный должен быть освобожден по крайней мере до момента рассмотрения его жалобы в Страсбурге на действия и решения российского суда.

Автор фото, Reuters

Однако министерство юстиции России уже назвало решение ЕСПЧ "заведомо неисполнимым". Наши корреспонденты Анна Пушкарская и Павел Хлюпин разбирались, почему решение ЕСПЧ стало беспрецедентным и что такое "правило 39", на основании которого оно было принято.

Испания: столкновения из-за ареста рэпера

В Барселоне и других городах Испании вторую ночь подряд продолжаются столкновения полиции с демонстрантами, которые протестуют против задержания каталонского рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Столкновения в Барселоне

В понедельник левый рэпер забаррикадировался в здании университета города Льейда (Лерида) на северо-востоке Каталонии и заявил, что полицейским придется взять его силой. После нескольких часов противостояния музыканта арестовали.

В тот же вечер в Барселоне и других испанских городах начались массовые выступления в поддержку Хаселя, которые сопровождались столкновениями. В четырех населенных пунктах задержаны по меньшей мере 29 человек. В Мадриде демонстрации вначале были мирными, однако затем протестующие начали бросать в полицейских бутылки и камни, те ответили слезоточивым газом, резиновыми пулями и свето-шумовыми гранатами.

"Уголовный синдикат с флагом". США обвинили северокорейских хакеров

Власти США обвинили трех граждан КНДР в компьютерном мошенничестве, в результате которого у компаний и банков по всему миру было украдено более 1,3 млрд долларов.

Автор фото, DoJ Подпись к фото, Американские власти показали фотографии трех подозреваемых хакеров

По данным американских властей, эти люди находятся на территории Северной Кореи и работают в военной разведке КНДР. Заместитель генерального прокурора США Джон Демерс заявил, что Северная Корея "стала уголовным синдикатом с флагом". Трех хакеров подозревают в причастности к нескольким крупным нападениям последних лет. В частности, США считают, что они стояли за знаменитой хакерской атакой WannaCry в 2017 году, от которой пострадали множество стран и компаний, в том числе российских.

Кроме того, предполагается, что один из подозреваемых осуществил нападение на американскую киностудию Sony Pictures в 2014 году в отместку за сатирический фильм "Интервью" о северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Американские власти также утверждают, что северокорейские хакеры взламывали биржи по торговле криптовалютой.

Дело Шевченко: "Нежелательная"

В среду на первой полосе "Новой газеты" опубликован портрет Анастасии Шевченко, о деле которой подробно рассказывает специальный корреспондент издания Елена Романова.

Автор фото, Novaya Gazeta

Как пишет автор, Шевченко "может сесть в тюрьму на несколько лет - только потому, что государство посчитало ее убеждения вредными для себя". Романова описывает жизнь активистки в Ростове - она начала участвовать в городских акциях протеста с 2015 года.

"Красивая, Настя невольно обращала на себя внимание. Это было неудивительно: до нее политические акции протеста в Ростове представляли собой грустные собрания уцелевших либерал-демократов из 90-х, чей средний возраст стремился к пенсионному", - пишет журналист "Новой газеты".

Как следует из публикации, власти Шевченко заметили и увидели в ней угрозу. "Молодая, прекрасно образованная женщина, которая мягким голосом опытного педагога проговаривает очевидные и пугающие истины, быстро превращалась в икону ростовского протеста", - сообщает Романова.

Она описывает трагические и пугающие подробности ее преследования - от смерти в больнице больной дочери до камер наблюдения, установленных в спальне Шевченко.

Впрочем, отмечает Елена Романова, поддержать Шевченко к зданию суда приходило "всего несколько десятков человек" и "журналисты преимущественно федеральных изданий". "Дело Анастасии Шевченко стало приговором целому городу", - резюмирует автор публикации.

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