Умер актер Андрей Мягков
Скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.
Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, в котором служил актер.
Мягков прославился своими работами в кино - в первую очередь ролью Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Анатолия Ефремовича в "Служебном романе", который снял Эльдар Рязанов, а также своим участием в фильме Никиты Михалкова "Жестокий романс".
Пресс-атташе МХТ им. Чехова сказала, что причина смерти пока неизвестна.
Скончался народный артист Андрей Мягков
Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе МХТ имени Чехова.
"Андрея Васильевича не стало", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача".
С 1987 года Мягков служил в МХТ имени Чехова.
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