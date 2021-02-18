Умер актер Андрей Мягков

Скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, в котором служил актер.

Мягков прославился своими работами в кино - в первую очередь ролью Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Анатолия Ефремовича в "Служебном романе", который снял Эльдар Рязанов, а также своим участием в фильме Никиты Михалкова "Жестокий романс".

Пресс-атташе МХТ им. Чехова сказала, что причина смерти пока неизвестна.

Скончался народный артист Андрей Мягков

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача".

С 1987 года Мягков служил в МХТ имени Чехова.