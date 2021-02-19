Политолога Демури Воронина арестовали в Москве по делу о госизмене

Автор фото, Sergei Fadeyechev Подпись к фото, Здание Лефортовского суда Москвы (архивное фото)

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Демури Воронина, подозреваемого в государственной измене. Защита журналиста Ивана Сафронова отвергает предположения о том, что этот арест может быть связан с его делом.

"Постановлением Лефортовского суда в отношении подозреваемого Воронина Демури Ильича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фабула уголовного дела неизвестна.

Источник Интерфакса рассказал, что Воронин "подозревается в передаче одной из стран НАТО сведений, составляющих государственную тайну". По его словам, в ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

ТАСС, также ссылаясь на анонимный источник, передает, что Воронин "в основном проживает в Германии, спецслужбам которой мог передать данные, составляющие государственную тайну".

Согласно данным из открытых источников, в Германии Воронин окончил Йенский университет имени Фридриха Шиллера, имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы.

Полный тезка арестованного - бывший генеральный директор и совладелец компании ООО "Ресост", отмечает Интерфакс. По данным базы СПАРК, компания имеет статус недействующей.

На сайте консалтингового агентства "Ресост" (Resost) сказано, что оно обеспечивало своих клиентов "экспертными группами, состоящими из политологов, историков, экономистов в политической области и в сфере организации производства, которые, учитывая актуальную ситуацию проанализируют политические тенденции развития и риски в СНГ и ЕС для разных отраслей индустрии, политического сектора и планируемых транзакций".

Защита арестованного пока не давала комментариев.

Телеграм-канал Life Shot сообщил, ссылаясь на свои источники, что что задержание политолога может быть связано с контактами с журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен в СИЗО.

Защите Сафронова неизвестно о том, что два дела могут быть связаны друг с другом.

"В тех материалах дела, с которыми мы знакомы, такой человек не упоминается. А из фабулы обвинения Ивана, которое в полном объеме было опубликовано нами, не следует, что, по версии следствия, он мог работать на какие-либо иные спецслужбы, кроме чешской, и что у него могли быть какие-либо соучастники", - сказал Интерфаксу адвокат Иван Павлов.

В разговор с ТАСС при этом Павлов допустил знакомство политолога со своим подзащитным.

"Воронин - весьма известный эксперт. Возможно, они были знакомы. Но знакомство не значит, что их дела как-то связаны", - пояснил он. "Арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается", - заявил защитник агентству.

Источник ТАСС сообщил, что в деле Воронина нет других фигурантов.