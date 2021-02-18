Главой оргкомитета Олимпиады в Токио стала Сэйко Хасимото

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сэйко Хасимото принимала участие в нескольких Олимпийских играх и имеет политический опыт. Однако далеко не все считают ее назначение правильным

Главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио избрана Сэйко Хасимото, бывшая министр по делам Олимпиады, конькобежка и велогонщинца.

Ее предшественник Ёсиро Мори был вынужден подать в отставку после того, как заявил, что женщины слишком болтливы.

Скандал разгорелся, когда Мори сказал, что не следует увеличивать число женщин в Олимпийском комитете Японии (5 из 24), поскольку в этом случае придется резко ограничивать время их выступлений, "поскольку они не в состоянии закончить свою мысль, и это раздражает". Позднее ему пришлось извиняться за свои слова.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ёсиро Мори признал, что его высказываие было "неподобающим" и несоответствующим олимпийскому духу

Поначалу шли разговоры о том, чтобы назначить на освободившееся место другого мужчину, ровесника Мори (ему 84 года), но эта идея подверглась резкой критике.

Новый президент

В день своего назначения, 18 февраля, Сэйко Хасимото сказала, что подала в отставку с поста министра по делам Олимпиады сразу после того, как стала главой оргкомитета.

На пресс-конференции она отметила, что хочет, чтобы наследием этих игр стало бы общество, которое принимало бы всех людей, вне зависимости от их пола, физических особенностей, расы или сексуальной ориентации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хасимото приветствует толпу в день парада японских медалистов после Олимиады в Рио. Она была главой делегации

"Я уверена, - сказала Хасимото, - что эта Олимпиада станет важным шагом на пути достижения равноправия полов. Я намерена направить все мои усилия, на то, чтобы вернуть утраченное доверие [общества]".

"Я сама бывшая спортсменка и постараюсь добиться того, чтобы эта Олимпиада стала безопасной как для участников, так и для зрителей", - заключила она.

Международный олимпийский комитет приветствовал назначение Сэйко. Его президент Томас Бах отметил, что кандидатура Хасимото является "идеальным выбором", а ее политический опыт "поможет сделать Игры безопасными и успешными".

Летние Олимпийские игры в Токио должны начаться 23 июля. Они были отложены на год из за пандемии Covid-19.

Кто такая Сэйко Хасимото?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэйко Хасимото на Олимпиаде в Сочи

Хасимото 56 лет. Она занимала пост министра по Олимпийским играм и министра по расширению прав и возможностей женщин с 2019 года;

Она принимала участие в семи Олимпиадах, соревнуясь в скоростном беге на коньках на зимних и трековом велоспорте на летних Играх. В 1992 году она завоевала бронзовую медаль на дистанции в 1500 м на Олимпиаде в Альбервиле во Франции;

По одной из версий, родители назвали ее в честь олимпийского факела (Orinpikku seika по-японски);

В 2000 году Хасимото стала первым политиком в Японии, взявшим декретный отпуск, не подавая в отставку со своего поста;

Ее муж - полицейский. В семье шесть детей, причем трое - от первого брака ее мужа.

Проблемы олимпийского масштаба

Марико Ои, Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дайсукэ Такахаси во время гала-представления японских фигуристов в Токио в 2018 году. Он утверждал, что Хасимото не воспользовалась своим служебным положением, но ему поверили не все

После того, как Ёсиро Мори был вынужден подать в отставку, стали раздаваться голоса, считающие, что его преемником должна стать женщина.

А когда стало известно, что бывший глава Футбольной ассоциации Японии, 84-летний Сабуро Кавабути согласился заполнить образовавшуюся вакансию, недовольные задали еще один вопрос: не следует ли назначить на этот пост кого-нибудь помоложе, все равно, мужчину или женщину.

Недовольство вызвало и то, что Мори сам выбрал своего преемника. Только на прошлой неделе Сэйко Хасимото потребовала большей прозрачности в выборе кандидата, пользуясь своим положением министра по Олимпийским играм. В результате эта роль была предложена ей самой.

Правда, и сама Хасимото не является совершенно безупречной фигурой. В 2014 году японские СМИ опубликовала снимки, на которых она целовалась с фигуристом Дайсукэ Такахаси. Главное недоумение вызвало то, что ей было 49 лет, а ему - 28.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В марте прошлого года еще сохранялась надежда, что Олимпиада пройдет по расписанию

Позднее Сэйко заявила, что сожалеет о своем поведении, а Такахаси сказал, что не посчитал произошедшее сексуальным домогательством или злоупотреблением служебным положением.

Это, однако, не остановило тех, кто считал, что Такахаси просто вынудили сделать это заявление. Недовольные полагают, что назначение Сэйко - не более как попытка замять скандал, вызванный высказыванием Мори, сделав президентом оргкомитета именно женщину.