Иранского дзюдоиста заставляли отказаться от поединка с израильтянином. Теперь он сам приехал в Израиль

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Саиду Моллаи из Ирана, как сообщалось, приказали проиграть в полуфинале Чемпионата мира по дзюдо, чтобы не встречаться в финальном поединке с израильским спортсменом. Он не подчинился, а теперь сам приехал в Израиль. Там его встречают как героя.

29-летний чемпион мира Саид Моллаи выступит на двухдневном турнире большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве под флагом Монголии.

Израильские СМИ назвали присутствие спортсмена на турнире историческим событием, а поступок самого дзюдоиста - героическим.

Чемпион мира в весе до 81 кг Саид Моллаи неоднократно заявлял, что опасается за свою жизнь после эпизода, произошедшего на Чемпионате мира по дзюдо в Токио в 2019 году.

Тогда иранские власти якобы потребовали от Саида Моллаи проиграть в полуфинальном матче бельгийскому дзюдоисту Маттиасу Кассе, чтобы не встретиться в финальном поединке с израильтянином Саги Муки. Израильский спортсмен в итоге одержал победу на турнире, а Моллаи проиграл грузинскому дзюдоисту в борьбе за бронзу.

После Чемпионата мира в Токио Саид Моллаи отказался выступать за Иран и вскоре получил политическое убежище в Германии. В декабре 2019 года спортсмен получил монгольский паспорт. С марта 2020 года дзюдоист выступает под монгольским флагом по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

После прибытия иранского дзюдоиста в Тель-Авив израильский спортсмен Саги Муки опубликовал совместную фотографию с Моллаи у себя в "Твиттере" с подписью: "Добро пожаловать, брат".

Моллаи и Муки потенциально могут встретиться и на одном из поединков турнира.

"Это прекрасный сигнал миру, - заявил Муки израильскому радио. - Это то, что может помочь даже сблизить Иран и Израиль. Этот [поступок], указывает на то, как спорт может объединять людей и стирать границы".

Тегеран резко осудил решение Моллаи об участии в израильском турнире.

"Это не честь, а пятно стыда, которое останется с тобой навечно, потому что ты пренебрег ценностями системы, отвернулся от своей Родины и гордишься этим", - заявил президент Федерации дзюдо Ирана Араш Миресмаэли.

Тегеран оспаривает решение Международной федерации дзюдо (IJF) о запрете Ирану участвовать в любых соревнованиях в связи с бойкотом израильских спортсменов и называет заявления Моллаи ложными.