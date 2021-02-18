На острове Мэн найден клад с золотыми украшениями X века

Автор фото, MNH Подпись к фото, Среди находок редкий золотой браслет на плечо. Как правило, такие украшения делали из серебра

На острове Мэн найдена коллекция ювелирных украшений из серебра и золота более чем тысячелетней давности.

Вышедшая в отставку офицер полиции Кэф Джайлз обнаружила ее, прогуливалась с металлоискателем по фермерскому полю на севере острова. Среди находок - золотой браслет и, как было сказано, огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом н.э. Примерно к этому времени на острове, являющемся коронным владением Великобритании, но не входящем в состав ни Британии, ни ЕС, относится учреждение Тинвалда - одного из самых старых непрерывно действующих парламентов в мире.

Кейт наткнулась на сокровище викингов еще в декабре, однако общественности его показали только сейчас, в ходе коронерских слушаний. Их проводят для того, чтобы юридически закрепить за находкой статус "сокровища".

О любых археологических артефактах, найденных на острове, следует в обязательном порядке сообщать в управление Национального достояния острова Мэн в течение двух недель.

Если за ними официально закрепляется статус сокровища, то они переходят в собственность короны, а тому, кто их нашел, выплачивается премия.

В какую именно сумму будет оценена коллекция, пока что неизвестно, но аналогичные предметы этого периода были оценены примерно в 1500 фунтов каждый. В 2011 году в графстве Ланкашир другое сокровище викингов, несколько более крупное, потянуло на 110 тыс. фунтов.

Автор фото, MNH Подпись к фото, Найденные украшения будут выставлены в музее острова Мэн

Куратор отдела археологии в управлении Национального достояния Алисон Фокс отметила, что золотой браслет на плечо является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев их делали из серебра.

"И браслет на плечо, и брошь, и нарукавная повязка - всё это украшения, свидетельствующие о высоком статусе их владельца, накопившего солидное личное состояние", - рассказала она.

Кэф Джайлз, в свою очередь, отметила, что сразу поняла, что найденные ею украшения - это редкая находка. "Я очень рада, - сказала она, - что эти вещи не только важны как исторические свидетельства, но и очень красивы".

Автор фото, MNH Подпись к фото, Кэф Джайлз (слева) и Алисон Фокс с украшениями неизвестного викинга

Правда, как считает Алисон Фокс, то что они были найдены вместе, закопанными в землю, говорит о том, что владевший ими человек, хотя и был довольно состоятельным, но, скорее всего, у него были причины волноваться за собственную жизнь.