Истребители оставили французскую деревню без электричества
Два истребителя "Рафаль" ВВС Франции отрабатывали полеты на малой высоте на юго-востоке страны. Один из них задел линию электропередачи и на несколько часов оставил без света обитателей близлежащей деревни.
Инцидент произошел возле деревни Ле-Кастелле в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
Воздушная жандармерия уже начала расследование происшествия.
Как сообщают местные СМИ, истребители вылетели с авиабазы возле города Оранж в департаменте Воклюз.
В момент учебных полетов мэр деревни Бенуа Гуэн был за рулем своей машины.
"[Первый самолет] пролетел очень низко и с адским шумом. Я посмотрел вверх и увидел второй самолет", - рассказал Гуэн местному изданию France Bleu.
"Они пролетели так низко, что я подумал: они прошли под линиями электропередачи", - вспоминает мэр.
Проехав чуть дальше, он увидел на земле оборванные электрические провода.
"Один из самолетов задел провода и перерезал их. Я немедленно позвонил в аварийную службу и электрическую компанию".
Падение проводов привело к возгоранию, которое было быстро ликвидировано, пишет газета La Provence.
Деревня оставалась без электричества несколько часов. Дорога к ней была перекрыта из соображений безопасности.
"Пострадавших нет. Произошедший во время полета инцидент вынудил пилота приземлиться в 14:11" на авиабазе Оранж, сказал пресс-секретарь ВВС Франции в интервью La Provence.
Военно-воздушные силы заявили, что сожалеют об этом крайне редком инциденте.
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