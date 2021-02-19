WhatsApp поделится персональными данными с Facebook, несмотря на недовольство пользователей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Миллионы пользователей отказываются от WhatsApp и переходят на альтернативные платформы

После месяца раздумий руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook - свою головную компанию.

О решении было впервые объявлено в январе. Оно вызвало массовый исход пользователей: миллионы покинули платформу и скачали "Телеграм", Signal и другие мессенджеры, которые обещают приватность и защиту данных.

С критикой этих планов выступили и власти в разных странах мира, а лидеры нескольких государств завели официальные каналы в "Телеграме". В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Больсонару.

После этого в WhatsApp временно отложили вступление новых правил в силу.

Одно исследование даже назвало основанный Павлом Дуровым Telegram самым скачиваемым приложением в январе 2021 года, а Signal вошел в четверку самых популярных приложений. Впрочем, это объясняется еще и переходом в "Телеграм" целого крыла американской политики - крайне правых, радикальных сторонников Дональда Трампа и адептов теории заговора QAnon.

Теперь в WhatsApp говорят, что политика конфиденциальности все-таки изменится - но жалуются, что стали жертвой дезинформации и их планы истолковали неверно.

"Данные изменения никоим образом не влияют на конфиденциальность вашего общения с друзьями и родными. Изменения касаются функций для компаний, которые не являются обязательными", - утверждается в заявлении на сайте компании.

В компании также говорят, что изучили опыт и планируют изменить подход к информированию пользователей о переменах.

Предупреждение об обновленных условиях сервиса появится в виде баннера в приложении. Он будет приглашать пользователей ознакомиться с новой политикой конфиденциальности.

Перемены должны вступить в силу 15 мая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всех от перемен в WhatsApp выиграл "Телеграм"

Какие данные WhatsApp передает в Facebook?

WhatsApp уверяет: Facebook не получит доступа к переписке, звонкам, местоположению и списку контактов пользователей.

Однако мессенджер уже предоставляет головной компании информацию об IP-адресах пользователей, данные о гаджетах, с которых в него заходят, и о покупках, сделанных в нем.

Что касается новых правил, в WhatsApp говорят, что они нужны для регулирования общения пользователей с компаниями.

"Ежедневно миллионы людей по всему миру используют WhatsApp для безопасного общения с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса. Если вы заинтересованы в общении с компаниями, мы хотим упростить и улучшить ваш обмен сообщениями с ними".

Изменения не коснутся пользователей в Европе и Британии, где действуют жесткие ограничения в области коммерческого использования персональных данных.

Эксперты говорят, что эта история показывает неосведомленность пользователей о том, как приложения распоряжаются их данными.

"В попытке заверить, что ничего страшного не случится, WhatsApp невольно подчеркнул, что уже передает огромный объем данных в Facebook," - говорит Рэй Уолш, специалист компании ProPrivacy, которая предоставляет информацию и услуги в области конфиденциальности персональных данных.

В этом смысле опасения пользователей, решивших покинуть платформу, оказались оправданы, считает эксперт.

"Главный вывод из этой истории - Whatsapp уже собирает данные об идентификаторах устройства, IP-адресах, информацию о покупках, и передает их в Facebook. И до того, как тема появилась в СМИ, большинство людей об этом не знали".

В WhatsApp настаивают, что переписка пользователей вне опасности, потому что все сообщения в мессенджере по умолчанию защищены сквозным шифрованием.