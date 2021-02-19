Дайджест: "Персеверанс" шлет первые фото Марса; США и Британия обещают вакцины от Covid-19 бедным странам

Автор фото, PA Media

В пятницу лидеры стран "Большой семерки" соберутся на свой первый с апреля 2020 года саммит, в нем также впервые будет принимать участие новый президент США Джо Байден. Из-за пандемии коронавируса встреча пройдет в виртуальном режиме.

Ожидается, что во время совещания Байден пообещает направить 4 млрд долларов программе Covax, в рамках которой вакцины против Covid-19 должны быть направлены в бедные страны мира. Наименее обеспеченным государствам препараты достанутся бесплатно, а те, кто сможет за них заплатить, получит их по сниженной цене.

По данным американских чиновников, 2 млрд долларов будут выделены уже до конца февраля, а вторая половина - в течение четырех лет. В Вашингтоне надеются, что после значительных пожертвований со стороны США другие богатые страны также помогут программе Covax. "Мы хотели бы, чтобы эти два миллиарда превратились в несколько миллиардов, минимум 15 млрд", - цитирует Рейтер своего источника в администрации США.

В свою очередь премьер-министр председательствующей в G7 Великобритании Борис Джонсон пообещает во время саммита, что Лондон отправит бедным государствам большую часть неиспользованных доз вакцины против коронавируса.

Британия заказала более 400 млн доз - при населении около 67 млн человек. Пока неизвестно, сколько именно доз понадобится для вакцинации всего населения страны, поскольку не исключено, что осенью людям придется снова делать прививки. Однако источники в британском правительстве сообщают, что Covax направят большую часть неиспользованных препаратов. Лондон также выделил для этой программы 548 млн фунтов.

Недавно мы рассказывали о том, как обстоят дела с вакцинацией против Covid-19 в различных странах мира, в том числе самых бедных.

"Персеверанс" приступил к работе на Марсе

Американский марсоход "Персеверанс" (Perseverance - англ. - непоколебимость, упорство) совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты и начал присылать первые фотографии. Пока это только черно-белые снимки относительно низкого качества, поскольку они сделаны инженерными камерами.

Автор фото, NASA Подпись к фото, На первом фото, которое прислал "Персеверанс", видна его тень

Позже на Землю поступят изображения Марса в намного более высоком разрешении, однако ученых больше всего интересуют результаты исследований, которые "Персеверанс" будет вести в поисках следов биологической жизни. Установлено, что 3-4 млрд лет назад на Марсе еще была вода, которая могла обеспечить существование живых микроорганизмов. В том числе модуль будет бурить поверхность Марса в районе кратера Езеро, около которого он приземлился. "Персеверанс" также будет запускать над Марсом первый в истории крошечный внеземной вертолет Ingenuity весом менее двух килограммов.

Посадка на Марс считается одной из самых сложных задач в космонавтике, поскольку у этой планеты есть атмосфера. В прошлом очень многие миссии окончились неудачей.

Но на этот раз за "семью минутами ужаса", в течение которых аппарат опускался на поверхность Марса, последовала успешная посадка. "Могу вас обрадовать, что аппарат, как мне кажется, находится в отличном состоянии", сказал заместитель руководителя проекта Мэтт Уоллес. "Мы оказались на хорошей ровной точке, модуль наклонен только на 1,2 градуса, - рассказывает руководитель группы посадки Ален Чен. - Так что нам удалось удачно найти парковочное место, и теперь марсоход в безопасности". Мы следили за этими драматическими событиями.

В ожидании приговора по делу об убийстве Карлова

В Анкаре состоится судебное заседание, на котором может быть оглашен приговор подозреваемым в убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. В причастности к этому преступлению обвиняются 28 человек, турецкая прокуратура просит приговорить к пожизненному заключению восьмерых из них.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марина Карлова не верит, что настоящих убийц ее мужа когда-нибудь найдут

Убийца российского дипломата, согласно версии следствия, был застрелен спецназом вскоре после преступления. Вместо него приговора ждут политические оппоненты президента Эрдогана, а также фотограф и журналист.

Недавно наши корреспонденты Ольга Ившина и Ольга Просвирова рассказывали о версиях убийства и о том, почему вдова Андрея Карлова не верит, что это дело когда-то будет раскрыто.

Медведев сразится в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) c представителем Греции Стефаносом Циципасом. В четвертьфинале Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Даниил Медведев во время четвертьфинала

В финал Australian Open уже вышел серб Новак Джокович, который сейчас является первой ракеткой мира. Он обыграл во втором полуфинале россиянина Аслана Карацева. В прошлом году наш корреспондент Елизавета Фохт описывала ситуацию в российском теннисе.

США ввели санкции против 43 белорусских чиновников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон включил в санкционные списки имена еще 43 белорусских чиновников, которых обвиняют в причастности к нарушению прав человека при подавлении массовых выступлений против президента Александра Лукашенко.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова

Имен этих людей Госдеп США не назвал, однако сообщил, что в их числе - "высокопоставленные чиновники сектора юстиции, руководители правоохранительных органов и сотрудники полиции, которые арестовывали мирных демонстрантов и издевались над ними". Кроме того, санкции вводятся против судей и прокуроров, причастных к осуждению демонстрантов и журналистов, а также "сотрудников администраций учебных заведений, которые угрожали студентам, участвовавшим в мирных протестах".

Санкции означают, что упомянутые в списках люди не смогут получить визу для въезда в США. Ранее аналогичные меры уже были предприняты в отношении 66 белорусских чиновников.

В своем заявлении Блинкен также осудил последние действия властей Беларуси против правозащитников и журналистов. По его словам, "вызывают особенное опасение" обыски правозащитных организаций и профсоюзов, прошедшие 16 февраля, а также приговор журналисткам Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой, который был вынесен 18 февраля.

О последних событиях в Беларуси на этой неделе рассказывал наш корреспондент Андрей Козенко.

Жители Техаса по-прежнему мерзнут

Власти Техаса рекомендовали почти 7 миллионам местных жителей не пить воду из-под крана и кипятить ее перед употреблением. Это связано с тем, что из-за продолжающихся уже четвертый день рекордных холодов и снежной бури в штате вышли из строя водоочистные сооружения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Муниципальные работники в Техасе чинят трубы, лопнувшие от мороза

Сотни тысяч людей по-прежнему остаются без электричества, во многих домах замерзли и лопнули водопроводные трубы. В результате происшествий, связанных с непогодой, в США погибли уже по меньшей мере 24 человека. Мы рассказываем о том, с чем связаны отключения электричества в Техасе.

Тем временем сенатору от Техаса Теду Крузу пришлось оправдываться за то, что во время стихийного бедствия он со своими дочерями отправился на мексиканский курорт Канкун. В ответ на резкую критику сенатор вначале объяснил свою поездку желанием "быть хорошим отцом", но затем признал, что его решение было ошибочным. "Оценивая ситуацию сейчас, я бы этого не сделал", - сказал Круз после возвращения в Техас.

Отставка грузинского премьера из-за угрозы ареста оппозиционера

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку после решения тбилисского суда, отправившего под стражу председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. Гахария заявил, что не поддерживает действия Мелия, который, по его словам, призывал к штурму парламента, однако арест оппозиционера может "создать риск здоровью граждан" или "возможность для политической эскалации в стране".

Автор фото, EPA Подпись к фото, "В отношении одного человека неприемлемо даже исполнение законной, определенной правосудием меры, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан - или создает возможность для политической эскалации в стране", - заявил Георгий Гахария

Вскоре после решения Гахария в МВД Грузии отложили связанные с делом Мелия мероприятия - по-видимому, имея в виду исполнение судебного решения о взятии под стражу.

Сам Мелия находится в здании своего штаба вместе с активистами. Он выражал готовность оказать "мирное, но принципиальное" сопротивление в случае, если правоохранительные органы попытаются задержать его. За напряженной ситуацией в Тбилиси следит наш корреспондент Нина Ахметели.

Умер Андрей Мягков

В четверг на 82-м году жизни умер российский актер Андрей Мягков. Многим зрителям он запомнится прежде всего как исполнитель ролей в фильмах Эльдара Рязанова: сначала - Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или с легким паром", а потом - в "Служебном романе", "Гараже" и "Жестоком романсе".

Автор фото, TASS Подпись к фото, Андрей Мягков в роли Алексея Турбина в фильме "Дни Турбиных"

Однако Мягков сыграл очень много других интересных ролей, в том числе трагических. Мы попросили кинокритиков описать особенности этого актера и объяснить, почему он недолюбливал свои самые популярные кинороли.

"Спутник V" предложили иностранным дипломатам

"Коммерсант" сообщает, что Министерство иностранных дел России предложило всем сотрудникам иностранных посольств сделать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". По сведениям издания, в общей сложности могут быть вакцинированы 12 тыс. дипломатов и членов их семей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В число стран мира, одобривших российскую вакцину, входит Венесуэла. Там уже начали делать первые прививки.

Однако, как пишет газета, желание дипломатов вакцинироваться часто зависит от того, одобрен ли "Спутник V" к применению в их странах. Более 25 государств, в том числе в СНГ, Азии, Африке и Латинской Америке, уже сертифицировали российский препарат, поэтому их представители приняли предложение МИДа.

Что же касается стран Запада, реакция оказалась неоднозначной. Посол Италии недавно привился "Спутником V". Но "сотрудники дипмиссий нескольких других стран-членов ЕС рассказали "Ъ" на условиях анонимности, что им не запрещают ставить "Спутник V", но не рекомендуют делать этого, до того как российская вакцина получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)", - пишет "Коммерсант". Один из дипломатов объяснил журналисту издания, что посольский врач предупредил его: "если он привьется незарегистрированной ЕМА вакциной и у него возникнут тяжелые побочные явления, воспользоваться медицинской страховкой для лечения будет невозможно".

Тем временем, газета Washington Post недавно написала, что из-за отсутствия одобренных на Западе препаратов некоторые сотрудники посольства США в Москве попросили российские власти привить их "Спутником V". "Государственный департамент не рекомендует своим сотрудникам им прививаться, но разрешает принимать собственные решения", - пишут журналисты американской газеты.

"Коммерсант" при этом цитирует представителей посольства США в России, которые сослались на то, что "посол Джон Салливан не будет прививаться, поскольку "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".

Наш корреспондент Святослав Хоменко рассказывает о скандале вокруг педофилии в католической церкви, который грозит репутации канонизированного папы римского Иоанна Павла II. Дело в том, что многолетнего помощника понтифика Станислава Дзивиша подозревают в укрывательстве фактов педофилии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многолетний личный секретарь папы Иоанна Павла II оказался под огнем критики после обвинений в сокрытии фактов педофилии в католической церкви

Теперь польский епископат предлагает создать комиссию по расследованию работы Дзивиша, однако сам бывший помощник готов с ней сотрудничать и настаивает, что не совершал ничего предосудительного. Мы объясняем, как это расследование может дать ответ на вопрос, знал ли сам Иоанн Павел II о педофильских скандалах внутри своей церкви.