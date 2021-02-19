Израильтянка забрела в Сирию и была арестована. Она возвращается домой через Россию

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сообщается, что женщина попала в Сирию через пограничный переход Эль-Кунейтра

Гражданка Израиля перешла на территорию Сирии в районе оккупированных Голанских высот и была арестована, когда попыталась заговорить с местными жителями. После этого Израиль договорился с Сирией о ее возвращении на родину в обмен на двух захваченных сирийских пастухов. Посредником при этом выступила Россия, через территорию которой израильтянке пришлось возвращаться на родину.

По данным израильских средств массовой информации, сейчас арестованная женщина летит в Израиль из России, куда ее доставили из Сирии. За ней был отправлен специальный самолет.

Инцидент на границе произошел около двух недель назад, и израильские власти не сообщали о нем публично. Они также не называют имени арестованной в Сирии израильтянки и о том, почему она попала на территорию страны, с которой Израиль до сих пор остается в состоянии войны.

Ошибка или поиски приключений?

Газета Jerusalem Post сообщает со ссылкой на сирийское государственное информагентство, что женщина попала в Сирию через пограничный переход Эль-Кунейтра "по ошибке" и была арестована. По данным издания Axios, она попыталась заговорить с местными жителями, и ее приняли за израильскую шпионку. Источники газеты Haaretz сообщают, что она живет в ортодоксальном поселении Модиин-Илит на Западном берегу Иордана.

Вместе с тем, согласно версии Axios, которое ссылается на израильских чиновников, женщина изучала арабский язык и ранее ее останавливали при попытке пересечь границу сектора Газа. "Похоже, этот человек ищет приключений", - цитирует Axios своего источника.

После того, как стало известно о ее аресте, Израиль попросил Россию помочь с ее возвращением на родину. Вечером 16 февраля израильское правительство провело по этому поводу экстренное заседание, при этом прессе сообщили только о том, что власти обратились к Москве с просьбой о некоем "гуманитарном содействии".

Переговоры с Путиным и чуть не сорвавшийся обмен

До этого пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что тот поговорил с президентом Владимиром Путиным и обсудил "региональные вопросы и продолжающуюся координацию между Израилем Россией по ситуации с безопасностью в регионе". Кроме того, переговоры провели израильские и российские министры обороны и иностранных дел.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Израильские военные на Голанских высотах

В среду Нетаньяху сообщил, что говорил с Путиным именно об обмене. "Я использую свои связи с президентом России Путиным, чтобы исправить ситуацию", - сказал он.

В обмен на освобождение израильтянки Дамаск потребовал выдать ему двух заключенных - Диаба Кахамуза и Нихаль аль-Макт.

По данным Haaretz, в 2018 году Кахамуз, житель израильской арабской деревни на границе с Ливаном, был осужден к 14 годам заключения за контрабанду взрывчатки в Израиль и подготовку нападений. The Times of Israel сообщает, что аль-Макт, которая жила на Голанских высотах, в 2017 году получила приговор за подстрекательство к насилию.

В ожидании обмена Кахамуза даже выселили из его обычной камеры, но операция сорвалась, поскольку оба заключенных в Сирию ехать отказались.

Захват пастухов

Однако, по данным Axios, "к тому моменту в буферную зону между Израилем и Сирией уже отправили израильских военных, которые должны были найти предмет для торга". "Они дождались, пока два пастуха зайдут в израильский анклав, и захватили их", - сказано в публикации.

Израильская армия объяснила захват пастухов несколько иначе. "Подозреваемые были обнаружены в рамках продолжающейся операции по защите израильского суверенитета вдоль "Линии Альфа" [граница буферной зоны между Израилем и Сирией]", - заявил представитель вооруженных сил Израиля.

После того, как Сирия согласилась на обмен, арестованную в Сирии израильтянку отправили в Россию, где, по данным Jerusalem Post, ее осмотрел израильский врач и не нашел у нее никаких проблем со здоровьем.

Тем временем Израиль передал захваченных пастухов Красному Кресту, сотрудники которого доставили их на родину.

Россия сохраняет теплые отношения как с режимом сирийского президента Башара Асада, так и с Израилем. В 2019 году Москва помогла вернуть в Израиль останки одного из израильских военных.