Россиянин Даниил Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Он не проигрывал уже 20 матчей

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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. За титул он сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ни разу не проигрывал в финале этого турнира. Медведев выиграл уже 20 матчей подряд - в том числе у Джоковича.

25-летний теннисист из России Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал одного из четырех турниров Большого шлема. Победа над шестой ракеткой мира греком Стефаносом Цициапасом (6:4, 6:2, 7:5) стала для него двадцатой подряд.

Победная серия Медведева началась в конце прошлого сезона. С тех пор он успел взять два личных титула - на турнире из серии "Мастерс" в Париже и итоговом турнире, а также один командный - в составе российской сборной на ATP Сup.

12 из этих побед Медведев одержал над соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Он лишь девятый игрок в истории, у кого есть подобная серия.

За последние месяцы теннисист обыгрывал первых трех ракеток мира - Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.

Именно с Джоковичем 21 февраля Медведев и сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале серб в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2) обыграл другого россиянина, Аслана Карацева, который стал сенсацией турнира, пробившись в основную сетку Australian Open из квалификации, при этом не входя даже в первую сотню мужского рейтинга. Это первый случай в истории, когда игрок выходит в полуфинал на первом же своем турнире Большого шлема.

33-летний Джокович выигрывал Australian Open восемь раз. Он никогда не проигрывал в финале этого турнира.

Медведев до этого играл в финале турнира Большого шлема только один раз. В последнем матче US Open 2019 он в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

Счет по личным встречам между Джоковичем и Медведевым - 4:3 в пользу серба. При этом россиянин одержал победу в трех из четырех последних матчей между теннисистами.

"Я надеюсь, что [в финале] выйду и покажу свою лучшую игру. Мы уже видели, что я могу одерживать большие победы, если хорошо играю", - сказал Медведев после победы в полуфинале.

Медведев начинал турнир четвертой ракеткой мира, но благодаря участию в полуфинале гарантировал себе как минимум третью строчку рейтинга - это его наивысший результат. В случае победы над Джоковичем россиянин станет второй ракеткой мира.