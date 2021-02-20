"Россия будет счастливой". Суд признал законной отправку Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Автор фото, MOscow city Court press office

Мосгорсуд на выездном заседании в субботу отклонил апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального на решение отправить его в колонию, при этом незначительно сократив срок наказания.

Окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели, пояснили его адвокаты. Он истечет летом 2023 года. Прокурор в ходе сегодняшнего заседания просила зачесть в срок наказания нахождение Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014 г. по 17 февраля 2015 г. Суд эту просьбу удовлетворил.

"Защита планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции ", - сказал адвокат Навального Вадим Кобзев. Защита оппозиционера просила суд его освободить.

Выездное заседание Мосгорсуда проходило в здании Бабушкинского районного суда Москвы. В начале заседания судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов объяснил Навальному, что апелляцию проводят в выездном формате для его же удобства - в субботу тут проходят сразу два заседания с участием оппозиционера, второе - по делу о клевете в адрес ветерана.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Судья сочла, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока. По тому решению, которое было обжаловано, оппозиционный политик должен был провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

"Активность больного человека"

Адвокат Ольга Михайлова настаивала на том, что Россия должна соблюдать решение ЕСПЧ, который потребовал освобождения Навального по так называемому 39-му правилу. Сам оппозиционер отмечал, что в обновленной версии Конституции России есть требование о выполнении решений международных судов.

В среду 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Минюст России назвал это требование "заведомо неисполнимым".

Навальный также утвержал, что не скрывался от следствия, но временно не мог отмечаться в инспекции из-за болезни.

"Мой условный срок закончился 30 декабря, - говорил Навальный. - Решение об отмене моего условного срока произошло 18 января. Единственная возможность, при которой этот вопрос можно было рассмотреть за пределами моего условного срока, это если бы я скрывался".

Однако прокурор Екатерина Фролова настаивала, что долгое время местонахождение Навального было неустановлено.

По утверждению Фроловой, в тот период, когда Навальный лечился в берлинской клинике "Шарите", инспекция не требовала у него отмечаться. Но после окончания лечения он не предоставил документальных доказательств того, что ему требовалась реабилитация. "В обязанности инспекции не входит розыск Навального по территории Германии. Так что с 23 сентября местонахождение Навального фактически было неизвестно", - объясняла Фролова.

По словам прокурора, Навальный после выписки из клиники давал интервью, гулял в лесу, был у водопада, съездил в Дрезден. "Похоже ли это на активность больного человека? - задала вопрос Фролова. - Где, по мнению осужденного, инспекторы должны были его зарегистрировать? В лесу? На водопаде? У озера?"

Последнее слово Навального

Перед вынесением решения Навальный снова упомянул о своем расследовании про "дворец Владимира Путина" и призвал "не бояться тех, кто добивается правды".

"Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите с вами поговорю о Боге и о спасении. Выкручу ручку пафоса на максимум, - говорил Навальный. - Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит предметом насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК признан российскими властями организацией, выполняющей функции иностранного агента - Би-би-си). В основном люди атеисты, я сам был воинствующим. Но сейчас я человек верующий, и это помогает мне, потому что все становится проще".

По словам Навального, нужно добиваться того, чтобы Россия была не только свободной, но и счастливой.

"Я хочу, чтобы Россия была богатой, что сооветствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы национальные богатства справедливее распределялись. Хочу, чтобы было нормальное здравоохранение. Чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у половины это не получается. Я хочу, чтобы было нормальное образование, и люди могли нормально учиться. Я хочу, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как в европейской стране", - сказал оппозиционер.

"Нужно бороться не столько с тем, что Россия несвободная, а [с тем] что она по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы несчастная страна. Откройте русскую литературу - одни описания несчастья и страданий. И не можем вырваться из этого круга, а вырваться хочется. Поэтому лозунг нужно изменить - Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все", - заключил он.

Дело "Ив Роше" и решение ЕСПЧ

В 2012 году гендиректор российского филиала косметической компании "Ив Роше" Бруно Лепру написал заявление в Следственный комитет России, в котором обвинил Алексея Навального и его брата, Олега, в мошенничестве. Российская "Ив Роше" работала с фирмой братьев Навальных, которая организовывала перевозку товаров компании. На судебном процессе представитель "Ив Роше" заявил, что компания не понесла ущерба от деятельности братьев Навальных, а Лепру отказался выступать в качестве потерпевшего и покинул Россию.

Алексей Навальный неоднократно заявлял, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Братья вину не признали.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Согласно приговору, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании". Суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам условного срока, а его брата Олега - к трем с половиной годам лишения свободы.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями. Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро.

Российские власти выплатили компенсацию, но отменять решение Замоскворецкого суда не стали - в апреле 2018 года президиум Верховного суда России признал приговор братьям Навальным законным.

В итоге Олег Навальный отсидел "от звонка до звонка", а Алексею Навальному был назначен испытательный срок 5 лет (затем его продлили еще на один год) - он должен был вести себя примерно и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Этот срок истекал 31 декабря 2020 года.

Отравление, лечение и возвращение

В августе 2020 года во время поездки в Томск Алексей Навальный был отравлен и в бессознательном состоянии вывезен на лечение в Германию. Лечение он проходил в берлинской клинике "Шарите", врачи которой установили, что политик подвергся интоксикации боевым отравляющим веществом типа "Новичок". Российские власти отказались возбуждать дело об отравлении Навального.

В сентябре Навальный вышел из комы, его состояние стало улучшаться, после чего он был выписан из клиники на амбулаторное лечение и прохождение восстановительного курса.

11 января Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в Симоновский суд Москвы с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Несмотря на все угрозы, Навальный решил вернуться в Россию. Сразу по прилете в "Шереметьево" 17 января он был задержан и на следующий день заключен в СИЗО.

"Что я мог сделать еще?"

Суд по ходатайству ФСИН состоялся 2 февраля. На суде представители обвинения и ФСИН утверждали, что в 2020 году Навальный семь раз - в том числе и до отравления, в первой половине года - не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и получал из-за этого предупреждения. Где находился политик после истории с отравлением, в уголовно-исправительной системе якобы не знали.

Защита возражала: по словам адвоката Вадима Кобзева, Навальный уведомлял инспекцию о том, что продолжает проходить курс физиотерапии в Берлине, а ФСИН демонстративно не замечала информации, содержащейся в справках из клиники "Шарите" и уведомлении о местонахождении, которое посылал политик из Германии. Согласно предоставленной суду справке из берлинской клиники "Шарите", лечение Навального закончилось только 15 января.

"Объясните, пожалуйста, каким образом я мог лучше исполнить свои обязательства? Я впал в кому, смог встретиться с адвокатами и отправил вам бумагу, у вас были адрес и все контакты. Я продолжил лечение, закончил его и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, что я мог сделать лучше?" - спрашивал Навальный.

Судью аргументы защиты не убедили. Как и на многих других судебных процессах с участием Навального, суд встал на сторону обвинения и отмел все доводы адвокатов. "Суд считает, что ходатайство ФСИН подлежит удовлетворению", - постановила судья и назначила Навальному реальный срок: за вычетом десяти месяцев, проведенных им под домашним арестом во время следствия, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на первой акции было задержано больше 4 тысяч, а на второй - больше 5,5 тысячи человек.