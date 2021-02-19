Супруг Елизаветы II принц Филипп провел третью ночь в больнице

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Супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, провел третью ночь в больнице имени короля Эдуарда VII, куда его направили по совету врача.

Причина госпитализации не называется, но в Букингемском дворце ранее сообщили, что у 99-летнего принца Филиппа хорошее настроение, а его госпитализация была мерой предосторожности. Ожидается, что в больнице он проведет еще несколько дней.

В январе королева и принц Филипп были привиты от коронавируса. Прививки сделал личный врач Ее величества в Виндзорском замке. Елизавета II и ее муж были вакцинированы в соответствии с общими правилами, поскольку люди старше 90 лет являются приоритетной группой.

Королевская чета проводит карантин в Виндзорском замке, где она и встретила Рождество. Это было нарушением традиции, поскольку вся королевская семья традиционно собирается в норфолкском поместье Сандрингем.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейские у входа в больницу имени короля Эдуарда VII, где сейчас находится принц Филипп

В декабре 2019 года герцог, которому в июне этого года должно исполниться 100 лет, был госпитализирован в ту же самую больницу также в качестве меры предосторожности для лечения "хронического заболевания". Тогда его выписали накануне Рождества.

В 2011 году герцог Эдинбургский был госпитализирован с коронарной недостаточностью, в 2012-м - с инфекцией мочевого пузыря, а в 2013 году перенес диагностическую лапароскопию брюшной полости.

Автор фото, Buckingham Palace Подпись к фото, Королева и принц Филипп опубликовали эту фотографию в 73-ю годовщину свадьбы. Они читают открытку от правнуков, детей герцога и герцогини Кембриджских

94-летняя королева по-прежнему остается в Виндзорском замке, продолжая выполнять свои обязанности: в четверг она посвятила в рыцари одного из королевских советников.

Вице-адмирал сэр Томас Джонстоун-Берт стал рыцарем-командором королевского Викторианского ордена на церемонии, которая была проведена с соблюдением правил социального дистанцирования.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принц Филипп на свадьбе принцессы Южени Йоркской и Джека Брукшанка в октябре 2018 года

Последним по времени официальным мероприятием принца Филиппа была церемония, на которой он передал свои обязанности почетного полковника Королевских стрелков герцогине Корнуольской.