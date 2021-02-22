Яровая предложила ужесточить наказание за оскорбление ветеранов

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Группа депутатов от "Единой России" во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовили поправки, в которых предлагается приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - приводятся слова Яровой на сайте "Единой России".

Как сообщила Яровая, соответствующие поправки депутаты внесут ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который Госдума приняла в первом чтении 10 февраля.

"Миллионы граждан России проголосовали за поправки в Конституцию, утвердив как безусловную нравственную ценность защиту подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. И такая защита будет обеспечена. Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества", - заявила Яровая.

Соавторы поправок - единороссы Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Как пояснил Хинштейн, депутаты предлагают внести изменения в статью 354 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма) а также в статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

"Это поможет максимально защитить память о героях нашей страны", - считает Хинштейн.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и назначил политику наказание в виде 850 тысяч рублей штрафа.

Хинштейн считает, что штраф "по резонансному делу об оскорблении ветерана несоразмерен тяжести моральных последствий", говорится в пресс-релизе "Единой России". Фамилия Навального в нем не приводится.

"Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а фигуранта дела судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления", - сказал Хинштейн.