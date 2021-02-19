Российский экспорт снизился на 21%. Это максимальное падение за пять лет

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По итогам 2020 года экспорт российских товаров снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Более сильный спад был только в 2015 году, когда после обвала нефтяных цен и западных санкций экспорт снизился на 31%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Финэкспертиза".

Импорт упал незначительно - на 5%. В целом внешнеторговый баланс снизился на 15%.

В 2020 году в стоимостном выражении экспорт составил 336,4 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом зарубежные продажи снизились на 88 млрд долларов.

Из крупных статей экспорта больше всего пострадали продажи сырой нефти и нефтепродуктов. Экспорт этих товаров снизился на 40% - до 72 млрд долларов.

Снижение экспорта нефти произошло и по физическому объему - на 11%. Продажи сократились на фоне обвала нефтяных котировок в связи с пандемией Covid-19.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, власти многих стран ввели ограничения на передвижение людей. Это привело к спаду спроса на топливо и последующему снижению цен на сырье.

В конце апреля котировки Brent опускались до отметки в 20 долларов за баррель, а цены на американскую нефть WTI в ходе торговой сессии 20 апреля ушли в минус.

Упал также экспорт природного газа на 39,4% (до 25,2 млрд долларов) в денежном выражении и на 9,4% - по объему. Как и в случае с нефтью, поставки российского газа за рубеж сократились на фоне спада цен. Кроме того, на объемы экспорта повлияла аномально теплая зима в 2020 году в Европе и затоваривание хранилищ.

В целом зарубежные продажи топливно-энергетических ископаемых - нефти, газа, угля - в стоимостном выражении упали на 36,4% до 167 млрд долларов, отмечает в исследовании "Финэкспертиза".

"И если годом ранее их удельный вес в структуре экспорта составлял 62,1%, то в 2020 - опустился до менее чем половины (49,6%) впервые за весь доступный период статистики (с 2003 года)", - отмечается в исследовании.

Снизился также секретный экспорт, который в статистике обозначается кодом SSSS. Как писал РБК, в эту категорию включаются продажи вооружений, военной техники, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов. Эта статья экспорта сократилась на 15,6% до 11,48 млрд долларов.

Замминистра обороны Александр Фомин ранее говорил, что поставки вооружений некоторым заказчикам пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии.

Кроме того, в 2020 году снизился экспорт химической продукции, машин и оборудования, металлов.

Продукты - на экспорт

Пандемия не затронула только две крупные категории товаров - драгоценные металлы, а также продовольствие и сельхозсырье. По этим статья России удалось увеличить поставки, причем значительно.

Поставки продовольствия и сельхозсырья выросли на 19,6% - до 29,5 млрд долларов. Это абсолютный рекорд за весь доступный период статистики (с 2003 года), отмечает "Финэкспертиза".

Больше всего выросли поставки сливочного масла (на 75%), мяса (на 73%), сахара (на 51%), ячменя (на 42%) и картофеля (на 35%).

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин раскритиковал правительство и производителей продовольствия за рост цен на продуктыв самой России.

Вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что одной из причин роста цен в России стала ситуация за рубежом, где цены на некоторые продовольственные товары выросли. В результате производители могли перенаправить определенные объемы продукции на внешние рынки.

Золото - тоже рекорд

Экспорт драгоценных металлов, камней и изделий из них за 2020 год вырос в два раза - до 30,4 млрд долларов. Это тоже рекорд за всю историю наблюдений с 2003 года.

Поставки по этой статье выросли не только в стоимостном выражении, но и по физическому объему - на 17%, до 6,7 тысячи тонн.

"Такая динамика была обеспечена взрывным ростом экспорта золота, который произошел благодаря взлету его цены как традиционного защитного актива в период кризиса, отказу Центробанка РФ от закупок желтого металла, а также в связи с раздачей генеральных лицензий золотодобытчикам на зарубежные поставки", - отмечает "Финэкспертиза".