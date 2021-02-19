Гарри и Меган не будут выполнять обязанности членов королевской семьи

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Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган не вернутся к исполнению обязанностей действующих членов королевской семьи, заявили в Букингемском дворце.

Королева Елизавета II подтвердила, что чета "не будет исполнять общественные обязанности".

Пара не сможет заниматься патронажем благотворительных организаций как члены королевской семьи. Гарри также будет лишен почетных военных обязанностей.