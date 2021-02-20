Исторический кадр: марсоход "Персеверанс" в момент посадки на Марс
НАСА опубликовало цветные фотографии, отправленные с Марса ровером "Персеверанс" (непоколебимость, упорство). На одной из них - то, что происходило за несколько секунд до посадки на планету в этот четверг.
Фотография - скриншот из видеозаписи, которую "Персеверанс" отправил вместе с другими данными, в том числе технической информации о своем состоянии (на данный момент все системы в норме).
Изображение сделано со спускаемой ступени ракеты "Атлас-5", опустившей марсоход на поверхность. Главный инженер проекта Адам Стелцнер считает, что вид марсохода за несколько секунд до посадки войдет в историю космонавтики.
"Это кадр марсохода "Персеверанса", подвешенного со спускаемой ступени, его реактивный ранец, когда он опускается на поверхность Марса, - сказал он. - На нем можно увидеть пыль, поднятую двигателем. Скорее всего, мы в двух метрах над поверхность Марса".
"Вы можете увидеть тросы, удерживающие марсоход под спускаемой ступенью. Три прямые линии, спускающиеся к верхней части [ровера]. И закрученный вокруг троса кабель, который передает все электрические сигналы со ступени спуска на компьютер внутри марсохода, включая единицы и нули, которыми передано и это изображение", - добавил Стелцнер.
Второе цветное фото высокого разрешения - кадр, сделанный уже самим марсоходом.
Третье цветное фото скорее техническое - на нем видно одно из шести колес марсохода и поверхность планеты.
В отличие от прежних марсоходов, камеры нового аппарата передает цветные, а не только черно-белые изображения.
"Персеверанс" в четверг доставила к поверхности Марса ракета-носитель "Атлас-5".
"Персеверанс" стал третьим космическим аппаратом, прибывшим на планету за последний месяц. Ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.
Марсоход ищет следы жизни возле кратера Езеро.
НАСА обещает в ближайшие дни опубликовать первые видеозаписи, сделанные во время посадки. Они должны быть переданы со звуком.
В памяти "Персеверанса" хранится большой объем данных, которые он постепенно выгружает на Землю.
Свое марсианское фото в пятницу опубликовал в "Твиттере" и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Это коллаж, который он сопроводил комментарием: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Позже твит исчез.
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