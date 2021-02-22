Дайджест: Европа готовит санкции, Путин принимает Лукашенко, Британия ищет пути из карантина

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Запад обсуждает Россию, Беларусь и Китай

В прошедшие выходные российские суды утвердили два приговора оппозиционному политику Алексею Навальному, и в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить ситуацию в России.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на приговоры обещанием обсудить ответ ЕС и обвинил российские суды в игнорировании решения ЕСПЧ о том, что преследование Навального является политическим.

К видеоконференции подключится и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Ожидается, что главы МИД европейских стран примут принципиальное решение о введении новых санкций против Кремля, пишет агентство Франс пресс со ссылкой на высокопоставленных дипломатов - и добавляет, что меры могут включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.

После этого эксперты определятся со списком подпадающих под них лиц. Санкции уже анонсировал глава внешнеполитического ведомства Люксембурга в интервью немецким изданиям, которые выйдут в понедельник, пишет “Дойче Велле”.

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В понедельник Россию будут обсуждать и в Совете ООН по правам человека.

Британская газета Daily Telegraph пишет, что на заседании выступит глава МИД Британии Доминик Рааб и обвинит Москву в нарушении прав человека.

Эту информацию подтверждает и газета Financial Times. “Обращение с [Навальным] и насилие против мирных протестующих лишь увеличивают озабоченность в мире о невыполнении Россией ее международных обязательств”, скажет глава британского МИД, по информации FT.

По данным Telegraph, Рааб также выступит с поддержкой расследования нарушений прав человека в Беларуси, в том числе обвинений в пытках и жестоком обращении с задержанными на протестах против Александра Лукашенко.

Но главной темой выступления Рааба будет судьба мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурской автономной области Китая, пишет газета. Ожидается, что он обвинит коммунистическую партию Китая в жестоких правонарушениях “в промышленном масштабе” и призовет официальный Пекин срочно предоставить доступ для проверки ситуации комиссару ООН по правам человека или другому независимому эксперту.

Рааб также потребует от взявших власть в Мьянме военных освободить государственного советника Аун Сан Су Чжи, арестованную после переворота.

Иран ограничил доступ ООН к ядерным объектам

Автор фото, EPA Подпись к фото, После выхода США из ядерной сделки Иран повысил обогащение урана до 4,5%

В воскресенье Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились продлить на три месяца доступ инспекторов ООН к ядерным объектам на территории Исламской республики.

При этом инспекторы лишаются права на спонтанные проверки, и их доступ на объекты будет ограничен.

Так Иран отвечает на то, что США не сняли введенные администрацией Трампа санкции.

Тегеран хочет возвращения к ядерной сделке с США. Администрация Джо Байдена открыта к переговорам, но отказывается сделать первый шаг.

Европейские страны пытаются выступать в роли посредника.

Путин примет Лукашенко в Сочи

Пока на Западе обсуждают Россию и Беларусь, президенты двух стран проведут переговоры в Сочи. На повестке - развитие стратегического партнерства и союзничества, говорят в Кремле, в том числе интеграция в рамках Союзного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что встреча с Лукашенко займет "фактически целый день".

Борис Джонсон представит план выхода из локдауна

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Англия с января находится в жестком локдауне: нельзя ходить в гости, встречаться группами на улице и ездить по стране без особой причины. Школы и университеты закрыты, как и все магазины, кроме продуктовых. Схожие запреты действуют и в других частях Соединенного Королевства.

При этом Британия - в числе мировых лидеров вакцинации от Covid-19: больше 17,5 млн человек уже получили первую прививку. Вкупе с локдауном это привело к спаду в заражениях и смертях, предполагают ученые.

Опираясь на положительную динамику, премьер-министр Борис Джонсон в понедельник объявит о графике выхода Англии из локдауна.

По информации Би-би-си, речь идет об осторожном и постепенном процессе.

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Ожидается, что с 8 марта возобновятся занятия в школах и будет снят запрет встречаться на улице - но только с одним человеком. И только с 29 марта будет разрешено собираться вшестером - или двумя домохозяйствами - на улице или в частных садах. С этого дня смогут открыться и спортивные площадки под открытым небом.

Парламент Грузии может утвердить новое правительство

В понедельник в парламенте Грузии на голосование будет вынесен вопрос о выражении доверия программе и кабинету кандидата в премьер-министры Ираклия Гарибашвили. Кандидат также встретится с парламентскими фракциями. Политической кризис в Грузии продолжается после отставки премьер-министра Георгия Гахария.

Причиной ухода он назвал разногласия со своей командой после того, как суд решил отправить под стражу лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Святой князь вместо рыцаря революции?

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В феврале провластные общественные деятели выступили с предложением вернуть на Лубянскую площадь Москвы памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК, ключевой спецслужбы Советской России. Памятник был снесен в 1991 году.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддержал идею вернуть памятник, но не обязательно Дзержинскому. Общественная палата Москвы предложила провести голосование, в котором будут только два варианта - Феликс Дзержинский и князь Александр Невский.

Это не случайно, говорят источники Би-би-си: Кремль и мэрия Москвы предпочитают видеть на Лубянке новгородского князя, а не большевистского силовика.

Расцвет российской расследовательской журналистики: NYT

‘Probiv’ - поиск в базах данных, попавших в интернет, часто платных - и плеяда новых независимых изданий сделали Россию “самым захватывающим местом для расследовательской журналистики”, считает колумнист New York Times Бен Смит.

Он анализирует опыт британского издания Bellingcat, которое совместно с российским сайтом The Insider раскрыло информацию о силовиках, следивших за Алексеем Навальным - и, как считает издание, отравивших его “Новичком”.

Но дело не только в “пробиве”, а в растущем спросе на независимую журналистику в стране, где телеканалы так или иначе контролируют власти, считает Смит - и эту роль выполняют новые издания, такие как “Проект” и “Важные истории”. Он также упоминает “Медиазону” и The Bell и цитирует расследования “Медузы”, РБК и “Фонда борьбы с коррупцией” Алексея Навального (признан российскими властями организацией, выполняющей функции иностранного агента - Би-би-си).

Но почти все российские журналисты, с которыми Смит общался, ожидают, что рано или поздно власти положат конец стремительному развитию этой области журналистики на русском языке.

Виной всему дверные ручки: Кларксон о дворце под Геленджиком

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Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный прежде всего по автомобильной передаче Top Gear, для своей колонки в Sunday Times посмотрел репортажи о “дворце Путина” под Геленджиком глазами человека, построившего собственный дом.

Кларксон рассказывает, что нанял архитектора, бригадира и рабочих - и думал, что от него самого больше ничего не потребуется. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что ему нужно выбрать дверную ручку на каждую дверь, и что их существует бесчисленное множество.

“Бог знает, каково заниматься этим, если ты еще должен запускать вакцину “Спутник”, разбираться с Чечней и выяснять, почему ни один из разработанных тобой за большие деньги химических агентов толком не работает”, - пишет Кларксон.

В конце колонки он выдвигает собственную версию событий вокруг отравления Скрипалей в Британии - на самом деле, российские агенты мстят не людям, а дверным ручкам, которые не могли не надоесть Путину при строительстве дворца.

В прошлом году в Японии впервые за 11 лет выросло количество самоубийств - при этом показатель для мужчин уменьшился, а для женищн - вырос почти на 15%.

Как пандемия увеличивает риски суицида и что говорит пример Японии о ситуации в других странах?

Австралийские зоозащитники спасают от вымирания намбатов (сумчатых муравьедов) - небольших зверьков, питающихся термитами и в прошлом широко распространенных на юге материка.

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