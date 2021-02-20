В Норильске обрушился ремонтировавшийся цех, под завалами оказались люди

Автор фото, TASS Подпись к фото, Сотрудник Следственного комитета на месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики

Часть здания дробильного цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске обрушилась в субботу во время ремонтных работ. Под завалами оказались восемь человек, один из них погиб, еще двух пока не нашли, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике произошло в 4:15 по местному времени на площади около 1 тысячи квадратных метров, заявило МЧС России.

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что под завалами оказались восемь человек. Двое из них спаслись самостоятельно, четверых пострадавших вытащили спасатели, но один из них скончался в машине скорой помощи, следует из сообщения.

Шансы найти живыми еще двух человек, которые все еще находятся под завалами, минимальны, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, заявили Интерфаксу в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Автор фото, TASS Подпись к фото, МЧС опубликовало кадры с места обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики

Место, где под завалами могут находиться двое пострадавших, установлено, но из-за угрозы обрушения специалисты решают вопрос, как их безопасно извлечь из-под завалов, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах.

"Да, предположительное место установлено", - сказал также источник ТАСС.

"Спасатели на тепловизорах увидели две точки, там могут быть люди", - сказали Интерфаксу в пресс-службе администрации города.

По предварительным данным, в момент обрушения на пешеходной галерее дробильного цеха находились восемь человек, двое остались на галерее, шестеро упали вниз, сказал собеседник агентства.

Обрушение во время ремонта

Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

Сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи 8 февраля. "По неустановленной на данный момент причине произошло обрушения части здания на площади около тысячи квадратных метров", - рассказали в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

За жизнь и здоровье пострадавших борются бригады травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, заявили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В 2018 году "Норильская обогатительная фабрика" вошла в состав ООО "Медвежий ручей", которое в свою очередь входит в ГМК "Норильский никель". Осуществляет добычу и переработку руды, являясь одним из основных производственные активов "Норникеля", говорится на сайте компании.