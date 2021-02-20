"Я не чувствую себя одиноким". Последнее слово Навального в суде

Автор фото, MOscow City Court press office Подпись к фото, Согласно решению суда, Навальный должен выйти на свободу летом 2023 года

В субботу 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию. Перед этим политик выступил с последним словом. Русская служба Би-би-си приводит его полностью.

"Если кто-то захочет издать мои последние слова, получится довольно толстая книжка. В этом тоже есть своеобразный сигнал, который посылают мне власть и владелец замечательного дворца Владимир Путин. Мы можем так сделать, как жонглеры и фокусник в суде. Мы можем эту судебную систему крутить на любой части своего тела. Куда ты против нас лезешь? Мы можем сделать все что угодно. Обычные люди, которые смотрят на это… Это тяжелое впечатление производит. Люди думают - а если я столкнусь с судебной системой? Какие шансы у меня?

Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, с вами поговорю о Боге и о спасении? Выкручу ручку пафоса на максимум. Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит предметом насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (признан российскими властями организацией, выполняющей функции иностранного агента - Би-би-си). В основном люди атеисты, я сам был воинствующим. Но сейчас я человек верующий, и это помогает мне, потому что все становится проще. Я меньше раздумываю, меньше дилемм - есть книжка, в которой четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. Не всегда легко ей следовать, но, в общем-то, я стараюсь. Поэтому мне легче заниматься политикой.

Мне недавно пишет человек: а что тебе пишут - "терпи, не сдавайся, сожми зубы"? А чего тебе терпеть? Ты же верующий!"

А написано: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся".

И я подумал - надо же, как человек хорошо меня понимает! Я всегда эту заповедь воспринимал как инструкцию. Не очень наслаждаясь местом, где я нахожусь, я не испытываю сожаления о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Я испытываю удовлетворение. В сложный момент я делал как положено по инструкции и заповедей не предал.

Для современного человека вся эта заповедь звучит очень напыщенно. Сумасшедшие люди пытаются себя подбодрить, потому что они одиночки, они никому не нужны. Вся наша власть пытается сказать таким людям - ты одинок, ты одиночка. Важно запугать, а потом показать, что ты один. Потому что - какие нормальные люди будут выдерживать какие-то записи? Вещь про одиночество важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказал замечательный философ по имени Полумна Лавгуд. Помните, такая была в "Гарри Поттере"? Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Наш Волан-де-Морт во дворце тоже хочет, чтобы я был одиноким.

Ребята из конвоя замечательные - им запретили со мной говорить, но они говорят иногда дежурные фразы.

Я не чувствую себя одиноким. Потому что эта конструкция кажется экзотической, странноватой, но на самом деле это главная политическая идея, которая есть в России. Какая самая популярная формулировка, какой самый популярный лозунг? В чем сила? В правде? Эту фразу повторяют. Это и есть эта заповедь, сжатая до размеров "Твиттера". И вся страна на все лады повторяет, что сила в правде. За кем правда - тот и победит. И это очень важно. И несмотря на то, что наша страна построена на несправедливости и мы с ней сталкивались, мы видим, что одновременно с этим миллионы людей хотят правды. Они хотят добиться правды и рано или поздно они ее добьются. Они насытятся.

Все очевидно - есть дворец. Есть нищие люди, это видно всем. А они должны быть богатые. Это правда, против нее не попрешь. Рано или поздно эти люди, которые хотят правды, добьются своего, насытятся.

Важная вещь, которую я хочу сказать вам, власти и всем людям - что важно не бояться этих людей. И не бояться тех, кто добивается правды. Многие опасаются - боже мой, что будет, революция? Но подумайте, как хороша была бы жизнь без постоянного вранья, без этой лжи. Возможность не лгать - это прекрасно. Представьте, как было бы классно - вы судья, никакого телефонного права, никто не может дать тебе указание, как решать дела. И ты внукам рассказываешь, что ты независимый судья.

Классно было бы быть прокурором, кто выступает в состязательной системе, защищает кого-то или, наоборот, пытается посадить злодеев. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы рассказывать: "а мы раскроили людям голову на митинге, конвоировали невиновных". От вранья никаких плюсов, даже зарплату за это не платят.

Нет людей, которые хотят пойти в ФСБ, чтобы их отправляли стирать трусы, которые кто-то намазал ядом. Люди хотят ловить шпионов, террористов. Поэтому очень важно не бояться людей, которые выступают за правду, а как-то даже, наверное, их поддержать. В этом есть небольшой риск - во-первых, он небольшой, а во-вторых, как сказал другой выдающийся философ современности, Рик Санчез (персонаж мультфильма - Би-би-си): " Жить - значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной".

Я хочу, чтобы Россия была богатой, что соответствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы национальные богатства справедливее распределялись. Хочу, чтобы было нормальное здравоохранение. Чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у половины это не получается. Я хочу, чтобы было нормальное образование и люди могли нормально учиться. Я хочу, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как в европейской стране.