Приговор Алексею Навальному. Эфир Би-би-си в "Фейсбуке"
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также ранее в субботу Мосгорсуд признал законной замену условного срока оппозиционера на реальный.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов ведет прямой эфир от здания Бабушкинского суда, где сегодня как раз проходили процессы по этим делам.
Навального приговорили к штрафу по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил Алексея Навального к штрафу по делу о клевете на ветерана. Это было второе за день судебное заседание с участием оппозиционера.
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