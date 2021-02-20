Приговор Алексею Навальному. Эфир Би-би-си в "Фейсбуке"

Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также ранее в субботу Мосгорсуд признал законной замену условного срока оппозиционера на реальный.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов ведет прямой эфир от здания Бабушкинского суда, где сегодня как раз проходили процессы по этим делам.