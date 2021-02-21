Коронавирус в мире: Израиль отменяет ограничения, Британия готовится к снятию локдауна, у России - третья вакцина

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В спортзалы в Израиле смогут ходить только те, кто привился, и те, у кого есть антитела после перенесенного Covid-19

Израиль, где привита от Covid-19 почти половина населения, отменяет некоторые ограничения; Британия готовится к постепенному снятию локдауна; а страны Африки не могут начать прививать людей из-за недостатка вакцины. В России зарегистрирована третья вакцина - "КовиВак".

Об этих и других новостях, связанных с пандемией коронавируса, - в нашем обзоре.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 111 миллионов, за время пандемии умерли 2,5 миллиона человек, выздоровели более 62 миллиона заболевших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Израиль возвращается к нормальной жизни: почти половина населения привита

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Торговые центры смогут возобновить раоту

Израиль с воскресенья, 21 февраля, снимает ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Почти половина населения страны получила по крайней мере первый компонент вакцины.

В стране возобновляют работу спортивные залы, отели и религиозные учреждения. Посетители будут обязаны иметь документ о вакцинации либо справку о наличии антител. Данные о прививке или наличии антител отображаются в специальном мобильном приложении, разработанном по заказу министерства здравоохранения страны.

Также в Израиле возобновят работу все магазины, для их посещения не требуются справки о наличии иммунитета к коронавирусной инфекции.

Жители Израиля по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию, танцы в банкетных залах и ресторанах запрещены, а число прихожан, одновременно находящихся в мечети, синагоге или церкви, не должно превышать половины от обычного числа.

Кампания вакцинации населения в Израиле - одна из самых активных и быстрых в мире. Первый компонент вакцины Pfizer получили более 45% 9-миллионного населения страны.

По данным властей страны, эффективность двух доз вакцины составляет 95,8%.

В Израиле с начала пандемии было зарегистрировано более 740 тысяч случаев заболевания Covid-19, около 5500 человек скончались от коронавирусной инфекции. Власти страны три раза за прошедший год вводили жесткий локдаун. Правительство Израиля пообещало, что четвертого локдауна не будет.

Британия готовится к постепенному снятию локдауна

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сначала откроются школы, потом можно будет подумать и о снятии других ограничений в Британии, скажет в понедельник британский премьер

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, как ожидается, в понедельник вечером объявит об ослаблении ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

В этот уикенд премьер завершает работу над планом постепенного снятия ограничений. По информации британских изданий, школы, согласно разработанному правительством плану, откроются 8 марта, также с этой даты будут разрешены встречи двух человек из двух разных домохозяйств.

С 29 марта предположительно будут разрешены встречи шести человек из разных домохозяйств. Непродовольственные магазины откроются до конца апреля. Залы пабов и ресторанов, по данным газет, откроются только к маю, однако летние веранды заведений, возможно, начнут принимать посетителей несколько раньше.

В Британии вакцинацию прошли около 15 миллионов человек из групп риска. Как надеются власти страны, вакцинация поможет снизить число заражений. Однако ученые ранее предостерегли правительство страны от поспешного снятия ограничений.

Африка осталась без вакцины

Тем временем, темпы вакцинации в Африке - одни из самых низких в мире, большая часть стран континента еще даже не начинала кампанию вакцинации.

"Это очень несправедливо, что наиболее уязвимое население Африки вынуждено ждать вакцину, тогда как в других странах вакцинацию проходят и те, кто не входит в группы риска", - заявила региональный директор ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти.

Поделиться вакциной с африканскими странами ранее предложил богатым странам Европы и США президент Франции Эммануэль Макрон.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Макрон призвал страны Европы и США поделиться вакциной с африканскими странами

Африканские страны также надеются получить вакцины через международные и региональные схемы.

Одна из таких схем - инициатива Covax - глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, объединивший более 170 стран мира.

Как ожидают во Всемирной организации здравоохранения, африканские страны начнут получать вакцину через инициативу Covax уже в конце февраля. Первых 90 млн доз вакцины хватит для вакцинации только 3% населения континента.

В их число войдут основные группы риска, в первую очередь медработники. К концу 2021 года через Covax, как ожидается, Африка получит еще 600 млн доз, этого будет достаточно для вакцинации 20% населения континента.

ЮАР, наиболее пострадавшая от пандемии страна Африки, начала кампанию по вакцинации 17 февраля, но почти тут же ее приостановила - из-за сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca.

В России зарегистрировали третью вакцину

В России в субботу 20 февраля зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции "КовиВак", разработанную в центре имени Чумакова. Вакцину "КовиВак" нельзя давать людям с тяжелой аллергией и осложнениями после других вакцинаций, беременным и несовершеннолетним. Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, к середине марта в гражданский оборот поступят первые 120 тысяч доз новой вакцины.

До сих пор в России были доступны две вакцины: "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

В Австралии одним из первых привился премьер

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцинацию Скотта Моррисон показали по телевизору

В Австралии стартовала кампания вакцинации населения. Чтобы повысить уверенность людей в надежности вакцины, одним из первых вакцинацию прошел премьер-министр страны Скотт Моррисон. Момент, когда ему ставили прививку от коронавируса, был показан по телевидению. Первым пациентом, получившим первую дозу вакцины, стала 85-летняя Джейн Малысяк.

В первый день кампании вакцинацию прошла небольшая группа людей: в основном, это медики и жители домов престарелых.

Как ожидается, в течение недели будут привиты 60 тысяч человек. Австралия на данный момент одобрила для использования две вакцины - Pfizer и AstraZeneca.