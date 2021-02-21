Cеленицереус - царица ночи: редчайший цветок впервые распустился в Англии, вызвав восторг по всему миру

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Работник ботанического сада опыляет цветок "Царицы ночи"

Тысячи людей по всему миру наблюдали за тем, как в ботаническом саду Кембриджского университета распускался уникальный цветок селеницереус, которому было суждено прожить всего одну ночь.

Сотрудники ботанического сада говорят, что кактус, родина которого находится за тысячи километров отсюда, зацвел в Британии впервые.

Селеницереус (Selenicereus wittii), "лунный кактус" или "царица ночи", как его еще называют - редчайший необыкновенный кактус с продолговатыми плоскими стеблями, вьющийся вокруг деревьев.

Цветок с характерными острыми белыми лепестками, напоминающими корону, обычно распускается ночью, источая вокруг себя сильный приторный аромат, и цветет лишь 12 часов. После этого его запах становится прогорклым, и цветок увядает.

За тем, как распускалась "Царица ночи" в Англии, наблюдали по интернету тысячи человек по всему миру.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, На ускоренном видео можно посмотреть, как распускалась "царица ночи" в Кембридже

Руководитель оранжереи Кембриджского университета Алекс Саммерс, среди прочих наблюдавший за тем, как распускалась "Царица ночи", назвал это невероятным переживанием.

"Я очень рад видеть это самое необычное цветение. Это растение крайне редко появляется в нашей коллекции, и насколько мне известно, "Царица ночи" впервые зацвела в Великобритании", - приводятся слова Саммерса на сайте ботанического сада.

Автор фото, CUBG Подпись к фото, Бутон цветка начал набухать еще в ноябре

Бутон кактуса начал набухать еще в ноябре, но стал распускаться только в субботу, 19 февраля. Рядом с растением была установлена специальная вебкамера, которая фиксировала состояние бутона в течение последних 11 дней.

Персонал оранжереи, находившийся неподалеку от кактуса, смог насладиться неповторимым ароматом цветка. Правда, продлилось это недолго: вначале "Царица ночи" благоухала нотками жимолости и гардении, но с утра аромат резко изменился, и стал попахивать общественным туалетом.

Откуда взялся этот кактус?

Род Селеницереус (Selenicereus grandiflorus) относится к семейству кактусовых. Это растение распространено в лесах Южной и Центральной Америки, его можно встретить у поймы Амазонки.

Побеги кактуса прикрепляются к растению-хозяину, а его белоснежные цветы обычно распускаются в темное время суток, тем самым привлекая ночных бабочек ("бражников") для опыления.

Нежные лепестки цветка, обычно находящегося на высоте более трех метров от земли, достигают 28 см в длину и 15 см в ширину.

После того, как цветок распустился и был опылен, он постепенно умирает, издавая прогорклый запах.

"Он был прикреплен к водяному каштану в нашем тропическом саду, - объясняет Саммерс. - С тех пор он разросся по всему дереву и на одном из стеблей появился бутон".

"На высоте почти четыре метра можно было с легкостью упустить его! - продолжает Саммерс. - Бутон только недавно резко увеличился в размере, и для нас стало очевидно, что он точно зацветет".

Специальную страницу, посвященную "Царице ночи", посетили более 200 тысяч человек, включая жителей Австралии, Финляндии и Таиланда.

Автор фото, Cambridge University Botanic Garden Подпись к фото, Побеги кактуса прикрепляются к растению-хозяину, а его белоснежные цветы обычно распускаются в темное время суток

По мнению Алекса Саммерса, невероятный интерес к цветку привлек тот факт, что обычно он недоступен человеческому глазу, прячась в глубине густых джунглей Амазонки.