Биткоин продолжает дорожать: его поддержала Tesla, капитализация достигла $1 трлн

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Стоимость биткоина продолжает расти: на прошлой неделе криптовалюта пробила отметку в 50 тыс. долларов, а по состоянию на утро понедельника ее курс составил уже около 54 тысяч. Рыночная капитализация биткоина превысила 1 трлн долларов.

Криптовалюта дорожает после того, как несколько крупных компаний заявили, что начнут использовать ее в качестве платежного средства.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что созданный им производитель электромобилей Tesla купил биткоины на 1,5 млрд долларов и в будущем начнет принимать эту криптовалюту для оплаты своих машин.

Mastercard также планирует разрешить держателям своих карт операции в некоторых криптовалютах, а крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock изучает возможные способы работы с биткоином.

"Интересно, кто будет следующим, что придаст биткоину очередной толчок и приведет к очередному росту курса?", - написал Крейг Эрлам из нью-йоркской финансовой фирмы Oanda.

Росту стоимости криптовалюты также способствовала пандемия Covid-19, поскольку во время карантина люди в основном делали покупки в интернете, обходясь без операций с наличными деньгами.

Что говорят критики

Но некоторые эксперты считают, что биткоин - это в большей степени инструмент для рыночной спекуляции, а не настоящая валюта. Известный экономист и критик криптовалют Нуриэль Рубини предупреждает, что у биткоина нет явного практического применения, и его нельзя рассматривать как надежную инвестицию.

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"С биткоином связаны высокие риски, и он волатилен. Ему не место в портфолио серьезных институциональных инвесторов, - недавно написал Рубини в своей колонке для Financial Times. - Многие из тех, кто его поддерживает, - обычные простофили, которыми манипулируют действующие в собственных интересах инсайдеры и аферисты. Возможно, основатель Tesla Илон Маск… и готов рискнуть ради биткоина. Но это не значит, что вы должны делать то же самое".

С начала января стоимость биткоина выросла более чем на 90%. Однако криптовалюта, созданная в 2009 году, в прошлом часто росла, а затем резко падала. По данным сайта CoinDesk, в начале 2021-го курс биткоина составлял около 28,9 тыс. долларов. В течение прошедших выходных курс составил 58 тыс. долларов, а в понедельник он опустился примерно на 6% до 54 тысяч.

Мэтт Диксон, основатель платформы Evai, составляющей рейтинги криптовалют, предупреждает, что начинающие инвесторы должны понимать, насколько рискованными могут быть вложения в биткоин.

Комментируя недавнее резкое падение цены этой криптовалюты (в определенный момент в январе он упал в цене с 40 тыс. до 30 тыс. долларов), Диксон сказал: "У новичков это, разумеется, вызовет панику. Но для тех, кто инвестировал в него уже давно, в этом нет ничего особенного. Новые инвесторы должны сохранять спокойствие, чтобы избежать потерь от постоянных рыночных встрясок, связанных с биткоином. Выгоды могут быть очень большими, но и связанные с этим риски настолько же высоки".

Опыт инвесторов

Один из тех, кто инвестирует в биткоин на долгосрочной основе, - Курт Вукерт. В 2012 году он впервые приобрел эту криптовалюту, когда его клиент расплатился ею за один из проектов.

Автор фото, Kurt Wuckert Подпись к фото, Курт Вукерт впервые столкнулся с биткоинами в 2012 году

"Я согласился принять биткоины, хотя и думал, что это какие-то токены для видеоигр или что-то в этом роде. Потом я стал читать об этом в интернете и разбираться самостоятельно", - рассказал Вукерт Би-би-си. Тогда он начал постоянно вкладывать деньги в биткоин и считает себя "инвестором в настоящем смысле слова".