"Только сумасшедший". Таинственную надпись на картине "Крик" сделал сам Эдвард Мунк

Автор фото, National Museum of Norway Подпись к фото, Знаменитое произведение Мунка будет демонстрироваться в Национальной галерее Норвегии с 2022 года

Ученые установили, что автором таинственной надписи на знаменитой картине Эварда Мунка "Крик" был сам норвежский художник.

В верхнем левом углу произведения есть едва различимая карандашная надпись: "Такое мог нарисовать только сумасшедший".

В течение долго времени арт-критики спорили, каким образом она могла появиться. Некоторые считали, что ее сделал сам Мунк, в течение жизни испытыввавший проблемы с психическим здоровьем, другие предполагали, что это дело рук неизвестного посетителя выставки, недовольного содержанием полотна.

Специалисты Национальной галереи Норвегии изучили картину при помощи инфракрасного сканирования и пришли к выводу, что автором надписи был сам Мунк. Для этого они сличили почерк, которым она сделана, с письмами и дневниками художника.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Надпись, которую сделал Мунк, видна на инфракрасном скане картины

"Эта надпись, несомненно, сделана самим Мунком, сказала куратор музея Май Бритт Гуленг. - И ее содержание, и события 1895 года, когда Мунк впервые продемонстрировал эту картину в Норвегии, ведут в одном направлении".

По мнению Гуленг, художник написал несколько слов на своей картине после встречи с посетителями выставки, на которой один из зрителей, студент-медик, сказал ему, что это произведение, вероятно создано человеком, страдающим расстройством психики.

Ирония и обида

"Тут есть элемент иронии, но это показывает и его уязвимость, - цитирует Гуленг газета Guardian. - Он воспринял это очень серьезно и почувствовал себя обиженным, потому что в его семье были больные люди, и он очень этого опасался".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мунк работает над автопортретом на пляже в Германии в 1907 году

По словам куратора, Мунк неоднократно возвращался к этому инциденту в своих письмах, его очень заботила проблема здоровья после того, как его сестра умерла в детстве от туберкулеза, а позже эта же болезнь унесла жизнь его матери. Отец и старшая сестра Мунка страдали от депрессий, а другая его сестра попала в больницу с биполярным расстройством.

"Для него было очень важно взять под контроль то, как он сам понимал себя, и как его понимали окружающие, - продолжает эксперт. - Вероятно, [надпись] стала способом продемонстрировать такой контроль, потому что другие назвали его безумцем, но этим он как бы говорит: "Я могу по этому поводу пошутить".

"Крик" был впервые выставлен в Осло (который тогда назывался Христиания) в 1893 году, картина стала одним из самых ярких воплощений тревоги в мировом искусстве. Полотно повлияло на множество художественных произведений и стало частью поп-культуры - отсылки к нему встречаются в голливудских фильмах, его даже превратили в эмодзи.

Однако после первой демонстрации перед публикой картина вызвала резкую критику - и множество рассуждений о психическом здоровье самого Мунка. Судя по дневникам художника, такая реакция его очень обижала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Картина Мунка вдохновила создателей фильма ужасов "Крик"

"Воплощение тревоги"

"Сколько себя помню, я страдал от глубокого чувства тревоги, которое я попытался отразить в своем искусстве, - писал Мунк. - Без этой тревоги и без болезни я был бы как корабль без руля".

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В 2019 году в одной из программ Би-би-си картину назвали "воплощением его тревоги в поворотный момент истории, когда мир все больше уходил от старых традиций". По мнению экспертов, у произведения есть "явные параллели с сегодняшним миром".

"Разумеется, именно поэтому "Крик" сохраняет свою силу, несмотря на то, что его можно встретить буквально повсюду: это отражение наших современных боязней. Разве все мы точно так же не кричим внутри?" - написали обозреватели Би-би-си.