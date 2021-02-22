Коронавирус в мире: полмиллиона умерших в США, Британия начинает осторожный выход из локдауна

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В США полмиллиона умерших от Covid-19. Власти Британии готовы начать вывод страны из жесткого локдауна; Франции, наоборот, грозит третий общенациональный карантин. Болельщики Australian Open освистали чиновника, упомянувшего вакцинацию.

Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразилось в общей сложности почти 111,5 млн человек, умерли - почти 2,5 млн.

Число умерших только в Соединенных Штатах приблизилось к 500 тысячам человек. США продолжают лидировать и по числу заболевших - 28,1 млн человек.

Британия начнет выход из локдауна, но с множеством условий

Британия ждет объявления правительства о планах по выходу из локдауна, в котором страна живет с конца декабря.

Заявление премьер-министра Бориса Джонсона запланировано на вечер понедельника, но кое-что уже известно.

Власти заявили, что выход будет осторожным и поэтапным, и каждый этап будет, в свою очередь, разбит на несколько стадий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С конца марта британцам разрешат собираться небольшыми компаниями на открытых пространствах

Первый этап запланирован на март. 8 марта будут открыты школы, что, по словам властей, является их приоритетной задачей. Ранее в правительстве обсуждался вопрос о мерах, которые помогут школьникам наверстать учебную программу.

Предлагались разные варианты: заметно сократить летние каникулы в этом году, продлить учебный день до конца учебного года в среднем на два часа и даже оставить всех школьников на второй год. Решение пока не принято.

Также на данный момент известно, что с 29 марта британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до 6 человек или двумя семьями. С этой же даты люди смогут выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.

В конце марта вернутся к работе спортивные секции. О дальнейших шагах Даунинг-стрит объявит позже. Однако власти предупреждают, что намеченный выход из локдауна будет возможен только при выполнении четырех условий:

Кампания по вакцинации населения продолжает работать без сбоев;

Данные подтверждают, что в результате вакцинации значительно снижается число умирающих от коронавируса и пациентов, нуждающихся в госпитализации;

Уровень заболеваемости в стране не грозит резким увеличением госпитализаций;

Новые штаммы вируса не представляют значительной угрозы.

Во Франции - угроза нового локдауна

Не снижающаяся вот уже долгое время статистика заражаемости во Франции не позволяет властям ослабить карантинныее меры.

Эпицентром инфекции в данный момент является Ницца - более 700 случаев заболевания на 100 тыс. жителей. Это в три раза больше, чем во всей остальной стране, где статистика сейчас составляет 190 заболевших на 100 тыс. человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После Рождества Ницца стала эпицентром распространения коронавируса во Франции

В Ницце и во всем регионе в ближайшие две недели будет действовать частичный локдаун.

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация - результат послаблений в рождественский период, когда число международных рейсов на юг Франции выросло с 20 до 120 в сутки, и большинство туристов, по словам мэра Ниццы, не прошли тест на вирус. Также ученые считают, что дает о себе знать попавший в страну британский штамм.

Многие магазины в стране работают, но рестораны по-прежнему закрыты. По словам французских властей, сейчас самое главное - избежать третьего общенационального локдауна.

Ситуация в Германии не улучшается

В понедельник в Германии открылись многие школы, но власти предупреждают, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная.

Только в двух из 16 федеральных земель статистика состаляет менее 50 заболевших на 100 тыс. человек, в остальных землях она далека от желаемого результата.

В некоторых районах Баварии на 100 тыс. жителей приходится 354 инфицированных. И хотя по сравнению с показателями января ситуация немного улучшилась, власти не считают, что есть повод для радости.

По словам министра здравоохранения Германии Йенс Шпана, текущее положение дел очень раздражает. Он обещает, что вакцинация учителей начнется по всей стране в ускоренном режиме с 1 марта.

Зрители на Australian Open освистали вакцину

В ходе церемонии награждения победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису (им стал Новак Джокович) многие болельщики на трибунах неодобрительно зашумели при упоминании о кампании вакцинации, которая проводится в стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несколько человек были удалены охраной с трибун арены Рода Левера

В этом году турнир Большого шлема проходил при очень ограниченном числе зрителей, а многие топовые игроки вообще не приехали из-за ограничений. Выступая на награждении, один из организаторов туринира сказал, что появление вакцины вселяет оптимизм и веру в то, что вскоре всё нормализуется.

В целом, кампания по вакцинации нашла одобрение у большинства жителей Австралии, но в минувшую субботу в ряде городов, включая Мельбурн и Сидней, прошли немногочисленные акции противников прививок.