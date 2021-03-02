Правительство России предложило не наказывать медиков за случайную потерю наркотических препаратов

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Правительство России предложило освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную потерю наркотических и психитропных преппаратов. Президент Владимир Путин еще в январе прошлого года поручил правительству внести эти поправки, но декриминализовать саму статью отказался.

Законопроект правительство внесло в Госдуму 1 марта. В нем предлагается внести изменения в статью 228.2 уголовного кодекса ("нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

Сейчас за нарушение этих правил, приведшее к утере наркотических и психотропных веществ, виновному грозит штраф в размере годового дохода либо обязательные работы до 360 часов.

Если же утеря совершена намеренно, ради выгоды, или повредила здоровью людей, виновному грозит до трех лет колонии.

Правительство предложило дополнить статью примечанием о том, что она не распространяется на медиков, которые нарушили правила оброта наркотических веществ по неосторожности во время работы.

Наказание за закатившуюся ампулу

Освободить врачей от уголовной ответственности по статье 228.2 в июне 2019 года Путина во время прямой линии с главой государства попросила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

"Это такая удивительная статья, которая предусматривает ответственность перед уголовным кодексом вне зависимости оттого, наступили какие-нибудь вредные последствия, опасные или нет. То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре - формальность: не вовремя что-то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф, достать ее сумели только на следующий день", - сказала тогда Федермессер.

Как она объяснила, из-за угрозы наказания по этой статье многие медики боятся иметь дело с наркотическими препаратами, в связи с чем некоторые пациенты, которым нужны сильные обезболивающие, не получают их.

Федермессер заметила, что для медиков, которые вовлечены в нелегальный оборот наркотиков, есть другие статьи уголовного кодекса - такие как 228.1 (сбыт) и 229 (хищение наркотических средств), и попросила Путина полностью декриминализировать статью 228.2 для медиков.

Идею декриминализовать эту статью для медицинских работников Путин не поддержал, но согласился с тем, что проблема опасения врачей назначать пациентам наркосодержащие лекарства из-за существования этой статьи в медицине есть.

В январе прошлого года Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, освобождающие медиков от уголовной ответственности за неумышленную потерю наркотических преппаратов.

Правоприменительная практика

С 2016 года по июнь 2019 года в России было возбуждено 79 уголовных дел по статье о нарушении правил оборота наркотических или психотропных средств (статья 228.2 УК), говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из них 29 были заведены на медицинских работников, пять из которых прекратили на стадии расследования, а 15 - направили в суд, говорится в документе.

"Дел не так много, они исчисляются десятками, но сама боязнь этой уголовной ответственности - гораздо более серьезное препятствие для медицинских работников", - отметила в разговоре с Би-би-си Анастасия Жданова, юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного минздрава.

В случае медиков риск уголовной ответственности приводит к другим негативным последствиям: в условиях кадрового дефицита медики отказываются от работы с наркотическими препаратами и выбирают другую работу, не связанную с ними, говорит Жданова.

В октябре 2019 года она также обратила внимание Путина на эту проблему во время встречи президента с представителями общественности в Калининграде.

"Как это статья работает в отношении медиков? Разбил, разлил, утратил в неустановленном месте, вылил в канализацию не полностью использованную ампулу - виноват, и человек привлекается к уголовной ответственности", - сказала она президенту.

"Я могу коротко ответить: я согласен. Конечно, мы знаем, к сожалению, и случаи криминального характера, когда медицинские работники используют своё положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот наркотические препараты или содержащие наркотик. Мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала. Но избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать", - согласился с ней Путин.

В разговоре с Би-би-си Жданова допустила, что уголовную ответственность по этой статье, возможно, стоило бы снять и "для некоторых других субъектов, в том числе для ученых".

Облегчат ли поправки правительства работу медиков, если Госдума их примет, будет зависеть от правоприменительной практики, которая будет складываться, считает Жданова.