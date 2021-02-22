Поломка двигателя "Боинга" над Денвером: насколько редки такие аварии и чем они опасны?

Автор фото, EPA/Hayden Smith

Американский авиаконцерн Boeing рекомендовал всем авиакомпаниям, у которых имеются самолеты модели 777 с тем же типом двигателей, что и у борта, потерпевшего аварию в субботу в Денвере, приостановить эксплуатацию этих лайнеров.

В заявлении концерна говорится, что все 128 самолетов этой модели должны пройти тщательную проверку, прежде чем им снова можно будет выполнять рейсы.

Американская United Airlines и две японских авиалинии уже приостановили полеты 56 самолетов с таким же типом двигателей.

Рейс 328, на борту которого находился 231 пассажир, после инцидента с двигателем вынужден был совершить экстренную посадку в Денвере, при этом никто не пострадал.

"Пока ведется раследование, мы рекомендуем приостановить эксплуатацию всех 69 самолетов модели 777, выполняюших рейсы, и 59 самолетов, находящихся в резерве и оснащенных двигателями Pratt & Whitney 4000-112", - говорится в официальном заявлении авиапроизводителя.

Компания Pratt & Whitney сообщила, что уже направила группу своих инженеров, которые будут сотрудничать со специалистами, ведущими расследование.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), United Airlines - единственная американская авиалиния, у которой имеются самолеты модели 777 с такими двигателями. Остальные такие авиалайнеры эксплуатируются в основном японскими и южнокорейскими операторами.

Pratt & Whitney - не основной поставщик двигателей для "Боинга-777", большинство этих лайнеров оснащены двигателями GE90 производства General Electric.

В действующем парке Korean Air имеется 6 таких самолетов, и еще 10 находятся на хранении. Компания ждет инструкций от регулирующих органов своей страны на счет того, как поступить с моделью 777.

Аавиакомпания EgyptAir, в эксплуатации которой находятся четыре подобных машины, заявила, что они не поднимутся в воздух до тех пор, пока не будет получен протокол технической проверки двигателей.

Автор фото, Broomfield PD Подпись к фото, Обломки двигателя, упавшие в черте города, по счастливой случайности никого не задели

FAA распорядилось дополнительно проверить все самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000.

"После субботнего инцидента мы изучили все имеющиеся отчеты по безопасности и на основе предварительной информации пришли к выводу, что необходимо сократить интервалы между проверками полых турбинных лопаток, которые имеются только у этой модели двигателей, которыми, в свою очередь, оснащены только самолеты Boeing 777", - заявил представитель FAA Стив Диксон.

В воскресенье вечером состоялась встреча представителей FAA, компании по производству двигателей и концерна Boeing.

По предварительным данным, собранным Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB), основной урон был причинен правому двигателю, где сломались две и были повреждены еще несколько турбинных лопаток. Сам фюзеляж самолета при этом пострадал незначительно.

Эта авария двигателя стала очередным ударом для компании Boeing после того, как полтора года назад в результате сразу двух катастроф с их самолетами погибло 346 человек и все самолеты модели 737 Max были отстранены от полетов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Отказ двигателя на Boeing 777

Редкий, но опасный инцидент

Комментарий бизнес-корреспондента Би-би-си Тео Леггетта

Авиационные двигатели ломаются редко. А случаи, когда при аварии обломки двигателя разлетаются в разные стороны, к счастью, происходят и того реже. Но зато и опасность такого инцидента куда выше.

Современный двухмоторный самолет сконструирован таким образом, чтобы он мог часами безопасно лететь на одном двигателе.

Однако обломки взорвавшегося двигателя, летящие на огромной скорости, могут повредить другие части самолета, и если они пробьют фюзеляж, исход может быть фатальным. По словам экспертов, во время аварии в Денвере имел место разлет обломков, но, к счастью, сам фюзеляж лайнера практически не пострадал.

Тревогу вызывает и тот факт, что нынешняя авария очень напоминает инцидент, который поизошел с бортом той же United Airlines в 2018 году.

Если причина аварии окажется такой же, то это неизменно вызовет вопрос: почему производитель и регуляторы не смогли предотвратить повторения аварийной ситуации.

777 под запретом?

Автор фото, Pete Hughes Подпись к фото, Похожий инцидент с однотипным двигателем произошел в 2018 году в Гонолулу

Япония приняла решение временно закрыть свое воздушное пространство для всех самолетов модели 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000. Это подразумевает запрет на все взлеты, посадки и полеты над территорией Японии самолетов этой модели.

Власти страны также приказали своим авиакомпаниям JAL и ANA приостановить эксплуатацию всех лайнеров линейки 777 с этим типом двигателей.

Аналогичное решение приняла в понедельник и Британия.

В декабре прошлого года лайнер компании JAL был вынужден вернуться в аэропорт города Наха на Окинаве из-за неполадок с левым двигателем. Этому самолету тоже было 26 лет - как и Боингу компании United Airlines, потерпевшему аварию в Денвере.