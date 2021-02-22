Дуэт Daft Punk объявил о распаде. Но этому не все верят

Автор фото, FilmMagic, Inc

Французский электронный дуэт Daft Punk заявил о распаде после 28 лет совместной карьеры.

В понедельник на YouTube появился восьмиминутный прощальный ролик под названием Epilogue ("Эпилог"), в котором одетые в традиционные костюмы роботов участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо идут по пустыне, после чего один из них взрывается.

Агент группы в интервью Би-би-си подтвердил информацию о распаде коллектива.

Журнал Variety отмечает, что с учетом неординарного стиля, которым славились участники Daft Punk, возможно, нынешнее объявление станет началом нового проекта.

Дуэт Daft Punk был образован в Париже в 1993 году на волне популярности хаус-музыки и оказал огромное влияние на французскую клубную сцену.

Их дебютный альбом Homework вышел в 1997 году, а песни One More Time и Around The World считаются важной вехой в истории электронной музыки.

Одним из самых успешных хитов группы стала песня 2013 года Get Lucky, в записи которой принимали участие Фарелл Уильямс и Найл Роджерс.

После этого участники дуэта почти не появлялись на публике - исключением стало сотрудничество с канадским музыкантом The Weeknd, с которым в 2016 году они записали совместные песни Starboy и I Feel It Coming.

Daft Punk отличались загадочным стилем, во время выступлений всегда были облачены в костюмы роботов, а в творчестве часто использовали компьютеризированный вокал, который стал частью фирменного стиля.