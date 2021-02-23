В США задержали жену наркобарона Эль Чапо. Ее подозревают в наркоторговле

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Коронел Айспуро не пропустила почти ни одного заседания суда над ее мужем и в конце процесса сказала, что восхищается им

Супруга мексиканского наркобарона Эль Чапо, 31-летняя Эмма Коронел Айспуро, задержана в США по подозрению в организации наркотрафика. Ее взяли под стражу в вашингтонском международном аэропорту Даллеса.

Американские власти считают ее причастной к руководству сетью по распространению кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина.

Ее муж, 63-летний Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), с июля 2019 года отбывает пожизненное наказание за наркоторговлю.

Он возглавлял наркокартель "Синалоа" и считается одним из самых известных преступников современности. Власти США считают его ответственным за контрабанду в страну сотен тонн кокаина на протяжении 25 лет.

На его счету также изнасилования несовершеннолетних девочек и многочисленные убийства конкурентов и членов его картеля.

В чем обвиняют Айспуро

Эмма Айспуро вскоре предстанет перед федеральным судом США по видеосвязи.

Кроме наркотрафика ей вменяют организацию побега Эль Чапо из тюрьмы в Мексике в 2015 году. В то время он находился в одной из самых охраняемых мексиканских тюрем.

Его сыновья смогли передать ему часы со встроенной системой GPS, по которой определели наиболее подходящее место для побега: они прорыли тоннель с освещением, вентиляцией и лестницами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эль Чапо считается одним из самых матерых преступников современности

Также по документам, находящимся в распоряжении американского правосудия, Эмма Айспуро причастна к планированию еще одного побега мужа прямо перед тем, как он был экстрадирован в США в январе 2017 года.

Сама она никак не комментирует предъявленные ей обвинения.

Преданная жена

У Айспуро двойное гражданство - Мексики и США. В браке с Эль Чапо у нее родились мальчики-близнецы.

Ее называют самой преданной женой матерого преступника. Она присутствовала почти на каждом заседании суда над Эль Чапо в Нью-Йорке, который длился три месяца.

В ходе процесса она слышала не только об убийствах и изнасилованиях, совершенных ее мужем, но и свидетельтсва того, что он шпионил за ней и имел множество любовниц.

"Я не знаю своего мужа с той стороны, которую рисуют здесь, но я восхищаюсь им как человеком, которого встретила и за которого вышла замуж", - сказала она в завершении судебного процесса.