Дайджест: ЕС решился на санкции, полмиллиона смертей от Covid в США, Англия откроется к лету

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Новые санкции за Навального: "Отпор. Сдерживание. Сотрудничество"

В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили ответ на приговоры российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Как и ожидалось, они договорились ввести санкции против ряда российских чиновников.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что список россиян, подпадающих под эти санкции, будет определен в течение недели. Источники агентства Рейтер предполагают, что среди них будет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Национальной гвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

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Боррель также сформулировал новый подход ЕС к отношениям с Россией: "Давать отпор - там, где Россия нарушает международное право и права человека. Сдерживать - там, где Россия пытается усилить давление на нас, в том числе посредством дезинформации и кибератак. Сотрудничать - в тех вопросах, в которых мы заинтересованы".

Подробнее о санкциях и формуле "Отпор. Сдерживание. Сотрудничество" - в репортаже нашего корреспондента Юри Вендика.

Полмиллиона жертв коронавируса в США

Во вторник число американцев, умерших от осложнений Covid-19, превысило 500 тыс. человек. Это рекордный показатель в мире - и почти 20% всех мировых смертей от вируса, хотя население США составляет около 4,25% жителей планеты.

По подсчетам газеты New York Times, всего от коронавируса умерло больше американцев, чем в трех войнах - Первой и Второй мировой, а также Вьетнамской - вместе взятых.

Англия полностью выйдет из локдауна к лету

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник анонсировал планы правительства по выводу Англии из жесткого локдауна. Это постепенный и очень осторожный процесс, в котором Джонсон обозначил четыре этапа:

8 марта: открытие школ

29 марта: снимается запрет на встречи на улице и в частных садах для шести человек или двух домохозяйств, а также с путешествий по стране и спорта на улице

12 апреля: открытие магазинов, веранд заведений, а также спортзалов и бассейнов

17 мая: на улицах и в домах смогут встречаться до шести человек или два домохозяйства, откротся отели, пабы и рестораны, возобновятся авиапутешествия

21 июня: снятие оставшихся ограничений

Этот план зависит от эпидемиологической ситуации, в том числе сохранения высоких темпов вакцинации, снижения числа заражений и контроля над распространением новых вариантов вируса.

Джонсон также коснулся противоречивой темы прививочных сертификатов, которые активно обсуждаются во многих странах, в том числе и России.

Пока что британский премьер лишь обозначил возможность их введения и подчеркнул, что требуются дальнейшие дискуссии.

Британия призовет Совбез ООН бороться с глобальным потеплением

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Во вторник премьер-министр Британии возглавит заседание Совета безопасности ООН - впервые с 1992 года.

Свое выступление Джонсон посвятит угрозе глобального потепления. Кроме него, на заседании выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также британский телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо и экоактивист из Судана Нисрин Эльсайм.

“Задача Совбеза ООН - отвечать на угрозы глобальной безопасности и миру, такие как изменение климата”, - предупреждает Джонсон в выпущенной в преддверии встречи речи.

Он называет беженцев от климатических изменений, экстремальные погодные условия, голод и монополизацию ресурсов боевиками в числе последствий глобального потепления.

Сокращение выбросов в атмосферу и поддержка бедных стран способствуют процветанию и безопасности всего мира, считает британский лидер.

В Грузии новое правительство - но старая власть

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гарибашвили уже занимал должность премьер министра с ноября 2013-го до конца декабря 2015 года

В понедельник парламент Грузии выразил доверие кабинету Ираклия Гарибашвили, экс-министра обороны, уже бывшего премьер-министром в 2013-2015 годах.

Его предшественник Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий со своей командой по поводу решения суда об аресте Ника Мелия, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Впрочем, между правительствами Гахарии и Гарибашвили нет кардинальных различий: оба принадлежат к правящей партии “Грузинская мечта”, и в кабинете сменилось лишь два министра.

Оппозиция уже назвала выбор парламента “худшим решением”.

Подробности политического кризиса в Тбилиси - в нашем материале.

25 лет "На игле"

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25 лет назад на экраны британских кинотеатров вышел фильм Дэнни Бойла “На игле” по одноименному роману Ирвина Уэлша. Картина о приключениях героиновых наркоманов из Эдинбурга стала культовой во всем мире.

Четверть века спустя проблема никуда не делась - в 2019 году, по данным местных властей, в Шотландии самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире уровень смертей от наркотиков. Британская пресса называет ситуацию национальной катастрофой.

ЕС склоняется к жесткой позиции США в отношении России и Китая: WSJ

В заметке по следам встречи глав МИД Евросоюза газета Wall Street Journal анализирует настроения в Брюсселе - и видит признаки сближения позиций ЕС и США в отношении России и Китая после прихода Джо Байдена к власти в Вашингтоне.

И речь идет не только о санкциях против Москвы. В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель обозначил готовность Брюсселя активнее спорить с политикой Китая в Гонконге - вопрос, в котором Европа последнее время была намного мягче Америки.

Газета ознакомилась с закрытым докладом ЕС, в котором перечислены возможные шаги в отношении Гонконга. Среди них - поддержка диссидентов и координация действий с международными партнерами, в том числе США.

Четыре театра новой холодной войны: Bloomberg

Новая холодная война за доминирующую роль в мире - между США и Китаем - включает в себя раздел сфер влияния, пишет агентство Блумберг.

Четыре ключевые страны, примеры которых демонстрируют характер нового противостояния - это Германия, Джибути, Индия и Филиппины.

“Ключевые страны - не просто посредники или пешки, которые переставляет Вашингтон или Пекин. Некоторые играют на их разногласиях, другие ищут третий путь во все более биполярном мире, а третьи склоняются к тому или другому лагерю”.

Это первая в серии из пяти колонок, в следующих выпусках будут разобраны случаи каждой из этих стран.

Хоккеист, политика и обвинения: скандал вокруг Артемия Панарина

На прошлой неделе бывший тренер хоккейного клуба “Витязь” Андрей Назаров заявил, что его бывший подопечный Артемий Панарин - ныне звезда НХЛ в составе “Нью-Йорк Рейнджерс” - десять лет назад избил девушку, но якобы дело “удалось спустить на тормозах”.

Во вторник в “Нью-Йорк Рейнджерс” заявили, что Панарин категорически отрицает все детали этой истории, которую он считает сфабрикованной, а клуб его полностью поддерживает. Более того, в команде связали обвинения с политической позицией российского хоккеиста.

Газета USA Today пишет, что двое собеседников, знакомых с ситуацией, подтвердили, что Панарин считает выступление бывшего наставника наказанием за его политическую позицию.

Панарин не раз критиковал российские власти, а в январе поддержал Навального.

Найдены останки более 200 немецких солдат Первой мировой: Times

Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями сообщил британской газете Times, что в организации уверены - они нашли Винтербергский тоннель, в котором немецкий отряд был похоронен заживо во время второй битвы на Эне в 1917 году.

Во время той битвы французский снаряд взорвался у входа в немецкий тоннель, и более 200 солдат оказались погребены в нем заживо.

Германские поисковики также пытаются найти потомков погибших солдат.

Приживется ли мужской нейл-арт в России?

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Роспись ногтей (нейл-арт) становится все популярнее среди мужчин. Какая судьба ждет этот тренд в России - и кто из российских мужчин красит ногти?

Подробности - в материале Алины Исаченко.

НАСА опубликовала исторические видеокадры: момент посадки марсохода "Персеверанс" на поверхность Красной планеты.

Задача "Персеверанса" - поиски следов жизни в районе древней реки в кратере Езеро.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Посадка ровера "Персеверанс" на Марс