Одесского активиста Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы. И это еще не за убийство

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ранее Сергей Стерненко заявлял, что власть затягивает рассмотрение дело о похищении пророссийского политика Щербича

Суд в Одессе приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в похищении местного пророссийского политика. Суд также постановил конфисковать половину имущества осужденного.

Стерненко отрицает причастность к преступлению, а его защита собирается подать апелляцию на приговор.

Сергей Стерненко - популярный на Украине блогер, критикующий нынешнюю власть, и многие его сторонники рассматривают этот приговор как свидетельство целенаправленной атаки властей на активистов и даже как "реванш Антимайдана".

Стерненко является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Самым резонансным из них является дело об убийстве, которое Стерненко и его сторонники считают самозащитой.

Похищение и пытки

Стерненко обвинили в похищении Сергея Щербича - одесского активиста, симпатизирующего пророссийской партии "Родина".

Согласно версии обвинения, 25 апреля 2014 года Стерненко, на тот момент один из лидеров одесского "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация), вместе со своим коллегой Русланом Демчуком по телефону договорились встретиться со Щербичем, который незадолго до этих событий получил мандат депутата одного из райсоветов Одесской области.

Ничего не подозревающий Щербич якобы сел в машину, где его начали убеждать отказаться от депутатского мандата. Согласно показаниям Щербича, в салоне автомобиля его били, лично Стерненко стрелял в него из травматического пистолета, а после того, как его привезли в неизвестное ему место, его продолжили избивать, зажимали Щербичу палец плоскогубцами и отобрали у него 300 гривен (около 12 долларов США).

Автор фото, Serhiy Sternenko Facebook Подпись к фото, Сергей Стерненко был одним из видных активистов одесского "Евромайдана": после смены власти на Украины он вместе с друзьями сорвал несколько одесских концертов звезд украинской и российской эстрады, которые поддерживали аннексию Крыма или выступали в неподконтрольной Киеву части Донбасса

В конце концов, согласно материалам обвинения, Щербича отпустили, пригрозив, что если он все же станет депутатом, "к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни".

В разговоре с Би-би-си летом прошлого года Стерненко отвергал причастность к инциденту со Щербичем.

"До Щербича у меня руки так и не дошли", - заявил он тогда же в интервью киевскому изданию "Лига".

Защита Стерненко настаивает на том, что при рассмотрении дела против активиста был допущен ряд нарушений.

Адвокаты говорили, что у дела Стерненко прошел пятилетний срок давности, что оно рассматривалось в ненадлежащем суде и что в нем имеются формальные "ляпы" вроде того, что потерпевший в одно и то же время находился на лечении и на следственном действии.

"Половина автомобиля"

В итоге Сергея Стерненко обвинили по трем статьям уголовного кодекса: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Прокуроры затребовали приговорить его к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества.

Итоговый приговор был немного мягче - семь лет и три месяца за решеткой и конфискация половины имущества.

"Ирина Венедиктова (генеральный прокурор Украины - Ред.), забирай себе половину моего автомобиля, катайся", - написал Стерненко в "Фейсбук" немедленно после оглашения приговора.

Защита активиста уже заявила, что подаст апелляцию, а несколько десятков сторонников Стерненко, собравшиеся перед заседанием возле суда, в знак протеста зажгли пиротехнику.

Автор фото, Bohodar Kovaliv Подпись к фото, После оглашения приговора сторонники Стерненко зажгли пиротехнику

После того, как приговор объявили, они некоторое время скандировали кричалки вроде "Стерненко волю" или "Аваков - черт" (Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины).

Кто-то даже попытался заблокировать выезд из суда, однако это не помешало правоохранителям вывезти Стерненко в СИЗО через запасной выезд.

Дело об убийстве

Сергей Стерненко фигурирует еще в нескольких уголовных делах. В одном из них его обвиняют в причастности к наркоторговле - сам Стерненко отвергает эти обвинения и утверждает, что аудиозаписи, якобы свидетельствующие о его виновности, подделаны.

Однако самым резонансным на Украине является другое дело против Стерненко: активиста обвиняют в убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова.

В мае 2018 года Кузнецов погиб в драке с участием Стерненко. Материалы дела свидетельствуют, что погибший напал на Стерненко первым. Стерненко считает, что Кузнецов вместе со своим оставшимся в живых товарищем, уехавшим из Украины, намеревались избить его в отместку за чрезмерную активность в борьбе с одесскими городскими властями. Активист не отрицает: отбивался ножом.

Вопрос состоит только в том, считать смерть Кузнецова умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны.

Более подробно об этом деле читайте здесь: "Одесский убийца" или "пример поколения". Чем важно дело Сергея Стерненко, которого судят в Киеве

Долгое время правоохранители не усматривали в действиях Стерненко состава преступления. Эта ситуация изменилась только при нынешнем генпрокуроре Ирине Венедиктовой. Это при ней Стерненко зачитали подозрение в умышленном убийстве и владении холодным оружием. Дом, в котором расположена квартира Венедиктовой, летом прошлого года стала объектом нескольких акций сторонников Стерненко.

В конце концов, ей, мэру Одессы Геннадию Труханову, куратору силовиков в администрации президента Олегу Татарову и лично Владимиру Зеленскому передал благодарность за свой приговор в последнем посте в "Фейсбуке" в качестве свободного человека.

Место встречи - администрация президента

Сергей Стерненко считает все возбужденные против него дела политическими. Стерненко был одним из самых заметных сторонников "Евромайдана" в Одессе, и многие его сторонники связывают его проблемы с возрождением в правоохранительной системе Украины худших черт, характерных для нее во время президентства Виктора Януковича.

Возможно, поэтому среди сторонников Стерненко - немало журналистов, политиков и ветеранов боевых действий в Донбассе, а дела против него они видят как символичную схватку "домайданной" репрессивной машины против "новой Украины, рожденной на Майдане".

Да и противники Стерненко подтверждают это, вольно или невольно.

Автор фото, Bohodar Kovaliv Подпись к фото, Активистам, многие из которых приехали в Одессу из других украинских городов, не удалось помешать вывезению Стерненко из суда в СИЗО.

"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а (…) и порядкам, царившим в стране в последние семь лет", - отреагировал на решение одесского суда Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича и один из самых радикальных критиков "Евромайдана" и его сторонников.

Судя по всему, чувствует символичность своей фигуры и сам Стерненко, уже довольно давно сменивший футболку уличного радикала на костюм. Еще в прошлом году наблюдатели отмечали, что его спичи, обращенные к сторонникам, приходящим на суды над ним, все чаще напоминают политические речи.

Вот и перед решающим заседанием суда по своему делу он обратился к людям, собравшимся перед судом: "Понятия не имею, выйду ли я к вам после оглашения приговора… Каким бы решение ни было, я убежден, что мы не проиграем. Если сегодня решение будет незаконным, то для (вас) это станет началом их конца. Сегодня вас тут больше сотни. Они не понимают, что если будут топтать права человека и заниматься политическими преследованиями, то вместо сотен выйдут тысячи, десятки, а если нужно, то и сотни тысяч".

В разговоре с Би-би-си летом прошлого года Стерненко отрицал наличие у себя политических амбиций.

Однако после объявления приговора в зале одесского суда произошел характерный эпизод. Пока адвокаты Стерненко общались с прессой, кто-то из присутствующих передал осужденному телефон, на котором якобы набрали номер Владимира Зеленского.

На экране аппарата, который попал в руки осужденному, было видно надпись "Володимир Зеленський".

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за сегодняшний приговор", - произнес Стерненко под смех своих сторонников перед тем, как его собеседник положил трубку.

"Спросил: чего вы мне звоните?" - сказал Стерненко, перед тем, как на него надели наручники и вывезли в СИЗО.