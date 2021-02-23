"Больше жертв, чем в трех войнах". В США почтили память 500 тыс. жертв коронавируса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент США Джо Байден с супругой и вице-президент Камала Харрис с мужем почтили память жертв пандемии минутой молчания

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации в связи с тем, что число умерших от коронавируса в стране превысило полмиллиона человек. Это самый высокий показатель в мире.

"Как страна мы не можем смириться с такой жестокой участью. Мы должны противостоять тому состоянию оцепенения, в которое повергнуты", - сказал он в ходе памятной церемонии у стен Белого дома.

Затем президент с супругой и вице-президент Камала Харрис с мужем объявили минуту молчания в память о жертвах пандемии. "Сегодня я прошу всех американцев вспомнить тех, кого мы потеряли", - сказал Байден.

США также лидируют по числу заболевших Covid-19. По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились 28,1 млн американцев.

Больше жертв, чем в трех войнах

По распоряжению президента, в ближайшие пять дней флаги на всех федеральных зданиях будут приспущены.

В Вашингтоне колокола главного Кафедрального собора прозвонили 500 раз - по разу за каждую тысячу умерших американцев.

Свое обращение Байден начал с печальной статистики: он коронавируса погибло уже больше американцев, чем в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах вместе взятых.

"Сегодня мы преодолели поистине ужасающую отметку - 500 071 смерть. Мы часто слышим, как их называют "рядовыми американцами". Никакие они не рядовые. Люди, которых мы потеряли, имели очень большое значение. Они представляли несколько поколений - от эмигрировавших в Америку до родившихся здесь. И многие из них простились с жизнью на этой земле в полном одиночестве", - сказал Джо Байден.

Он вспомнил и мрачные моменты собственной биографии: в 1972 году в автомобильной катастрофе погибли его первая жена и дочь, а в 2015-м один из сыновей умер от рака мозга. "Я знаю, каково это - не оказаться рядом, когда происходит трагедия. Я также знаю, каково это - держать родного человека за руку в последние минуты жизни. […] По мне, пережить эту боль и утрату можно только, обретя какую-то цель", - сказал президент.

Подход Джо Байдена к пандемии коронавируса отличается от политики его предшественника Дональда Трампа, который часто ставил под сомнение опасность вируса и пренебрегал мерами по предотвращению распространения инфекции.

В свой последний день на посту президента, 19 января этого года, Трамп провел мероприятие в память об умерших от ковида американцах, которых на тот момент насчитывалось 400 тыс. человек. Это значит, что за последний месяц в США умерли более 100 тысяч инфицированных.

Каковы прогнозы для США?

Несмотря на то, что статистика заболеваний и смертности постепенно снижается, показатели по-прежнему высокие, а больницы в большинстве штатов все еще работают на пределе возможностей.

Число заболевших в США (на данный момент 28,1 млн человек) превышает в среднем в два раза второй и третий показатели в мире - 11 млн в Индии и 10,1 млн в Бразилии соответственно;

При этом США занимают девятое место в мире по числу заболевших на 100 тыс. человек. По этому показателю Италия и Британия, например, обгоняют Америку;

Согласно прогнозам американского Института статистики здравоохранения, к 1 июня этого года в США от коронавируса умрут еще порядка 90 тыс. человек. К концу статистика составит примерно 500 человек в сутки, в данный момент каждый день умирают в среднем 2 тыс. заболевших;

Среднее количество госпитализаций снижается уже 40 дней подряд;

Ежедневно вакцинацию проходят порядка 1,7 млн человек. Это в два раза больше, чем до вступления Байдена в должность;

Самые большие опасения американских ученых вызывает появление новых штаммов, которые могут стать причиной очередной масштабной вспышки заболеваемости.