"Facebook снова зафрендил Австралию". В австралийский сегмент соцсети вернулись новости

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти Австралии хотят обязать крупные платформы платить за использование новостного контента его производителям

Австралийские пользователи "Фейсбука" снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети. Компания объявила, что восстановит доступ к новостям на своих австралийских страницах после того, как правительство Австралии пошло на уступки и согласилось изменить новый законопроект о СМИ.

Власти Австралии хотели заставить владельцев интернет-платформ платить за публикацию и распространение контента, произведенного местными СМИ, через специальный код.

В прошлый четверг компания Facebook заблокировала доступ ко всем новостям на своей платформе в Австралии. Это привело и к ненамеренной блокировке сообщений с сайтов правительства страны, включая страницы спасательных служб и министерства здравоохранения.

Блокировка новостей в австралийском сегмента "Фейсбука" стала историческим прецедентом. Во вторник правительство Австралии заявило о компромиссе, который был найден в последний момент после обсуждения нового законопроекта в Сенате.

"Facebook снова зафрендил Австралию", - объявил глава казначейства Джош Фриденберг. По его словам, руководитель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что запрет на новости в соцсети будет снят в ближайшие дни.

Последние несколько месяцев в стране продолжаются напряженные прения между властями и техгигантами Google и Facebook.

По мнению компаний, отчисления за появление на из страницах новостей - в частности, за ссылки и короткие описания статей в результатах поиска - противоречат принципу свободного распространения информации в интернете.

Власти Австралии настаивают, что за год пандемии техкорпорации смогли нарастить свою прибыль, в то время как производители тиражируемого ими контента - СМИ - испытывают серьезные финансовые трудности.

О чем договорились власти Австралии и Facebook

По новой договоренности, власти Австралии не будут вынуждать Facebook платить отчисления СМИ через код, присоединенный к новостным историям, если компания продемонстрирует, что может платить производителям контента другими путем

Во вторник Facebook заявила, что довольна результатами переговоров с правительством Австралии. Вместо того, чтобы платить СМИ через код, техкомании смогут найти другие пути финансовой поддержки производителей контента.

"Мы пришли к соглашению, позволяющему нам поддерживать издателей, которых мы выберем, включая небольшие региональные СМИ", - заявил Кэмпбелл Браун, вице-президент Facebook по сотрудничеству с мировыми СМИ.

У Facebook уже есть продукт, связанный с новостями - Facebook News Tab - раздел, в котором отображаются новости разных СМИ, которые получают отчисления от компании. Этот сервис доступен пока только в США и Великобритании.

Как развивался спор властей Австралии и техгигантов

Правительство Австралии по-прежнему намерено принять закон, вводящий плату за использование крупными издателями и платформами новостного контента других СМИ. Сейчас проект обсуждается в Сенате, и решение ожидается в ближайшее время.

Ранее компания Google пригрозила заблокировать доступ к своему поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят. Однако в последние дни компания поменяла тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских средств массовой информации. Google также согласилась платить медиакорпорации Руперта Мердока News Corp за использование материалов ее сайтов.

Подпись к фото, Ранее Google обратилась к своим пользователям с объяснением своей позиции по отношению к законопроекту

Правительство Австралии объясняет свои действия тем, что технологические компании по сути лишают традиционные СМИ доходов. Сейчас из каждых 100 австралийских долларов, которые бизнес тратит на рекламу в интернете, 81 долар уходит компаниям Google и Facebook.

В Facebook же настаивали, что австралийские власти "совершенно не понимают, как строятся взаимоотношения между платформами и издателями".

"Мы оказались перед тяжелым выбором: пытаться выполнять закон, игнорирующий практику этих отношений, или перекрыть доступ к новостному контенту на наших платформах в Австралии, - было сказано в заявлении Facebook, предшествовавшем отключению новостей на прошлой неделе. - С тяжелым сердцем мы решили выбрать последнее".