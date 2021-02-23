Гольфист Тайгер Вудс попал в аварию. У него множественные травмы ног

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Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе. Его машина перевернулась и спортсмен получил множественные травмы ног.

По сообщению полиции Лос-Анджелеса, ее сотрудники прибыли на место "инцидента с участием одного автомобиля", который "получил очень серьезные повреждения".

Сообщается, что сотрудникам спасательных служб пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы извлечь из него Вудса.

45-летнего спортсмена доставили в больницу на машине скорой помощи, и сейчас он находится в операционной.

Вудс - многократный победитель турниров "Мэйджор" и самый известный гольфист мира.

В ноябре 2009 года Вудс попал в автомобильную аварию, после чего признался в неверности своей супруге и заявил, что приостанавливает выступления.

Вскоре он снова начал профессионально играть в гольф, однако после пяти побед в сезоне 2013 года был вынужден выступать намного реже из-за хронических болей в спине и нескольких операций.

В 2017 году Вудс был арестован по подозрению в управлении автомобилем а нетрезвом состоянии. Тогда его обнаружили спящим за рулем своей машины. Позже он признал себя виновным в неосторожном вождении.

После успешной операции Вудс вернулся в профессиональный спорт, однако свою первую победу одержал только в августе 2019 года.