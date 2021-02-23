Илон Маск за день потерял $15 млрд, он больше не самый богатый в мире. Все из-за биткоина

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Маск занял первую строчку в рейтинге мировых богачей в январе этого года

Основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск потерял 15 млрд долларов и титул самого богатого человека после того, как стоимость акций этой фирмы упала на 20%. Теперь первое место в списке мировых богачей вновь занял глава Amazon Джефф Безос.

По словам аналитика компании Wedbush Securities Дэна Айвса, Маск мог стать жертвой эффекта домино: некоторые инвесторы Tesla начали избавляться от своих акций на фоне падения курса биткоина, поскольку компания Маска, хотя сама и не испытывает никаких проблем, стала ассоциироваться с биткоинами и связанными с ними рисками.

Это произошло после того, как Илон Маск сделал очень крупное капиталовложение в криптовалюту.

Почему инвесторы избавляются от биткоинов?

После того, как Tesla сообщила о том, что вложила в криптовалюту полтора миллиарда долларов и планирует принимать ее в качестве оплаты за свою продукцию, стоимость биткоинов выросла почти на 50%.

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Однако достигнув в воскресенье рекордных 57 тыс. долларов за один биткоин, криптовалюта быстро потеряла 20% своей стоимости, и во вторник биткоин шел меньше чем за 48 тыс. Впрочем, это все равно больше, чем биткоин стоил до объявления Маска о большой покупке.

И если Маску ставили в заслугу то, что стоимость биткоинов так резко возросла, то теперь его же ругают за недавнее падение курса. Дело в том, что в выходные предприниматель отметил в "Твиттере", что стоимость биткоина "кажется высоковатой, lol".

Масла в огонь подлили слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая в понедельник заявила, что биткоины - это "чрезвычайно неэффективный способ осуществления транзакций".

Что еще грозит компании Tesla?

Пока Маск увлекается криптовалютой, его компания оказалась перед лицом целого ряда проблем.

Недавно были приостановлены продажи бюджетной версии модели Y: в качестве причины Маск называет желание увеличить дальность пробега на одной зарядке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай является вторым по величине рынком для автомобилей Tesla после США

В начале февраля китайские регуляторы потребовали от фирмы отчет о качестве и безопасности на фоне появившихся сообщений о возгорании аккумуляторов и неконтролируемом наборе скорости.

К тому же в последнее время все больший интерес к электромобилям стали проявлять конкуренты, такие как General Motors и Volkswagen.

Главным источником богатства Маска пока что остаются акции Tesla. В прошлом году они подскочили с 90 до более чем 700 долларов за акцию.

В январе Маск даже обогнал владельца и основателя Amazon Джеффа Безоса, заняв первую строчку в списке самых богатых людей мира. При этом многие задаются вопросом, не переоценены ли акции компании, которая производит ничтожно мало автомобилей по сравнению со своими конкурентами.

В понедельник акции Tesla пережили самое значительное падение с сентября прошлого года, одномоментно сделав Маска на 15 млрд долларов беднее.