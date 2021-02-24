Дайджест: США готовят новые санкции против России, Путин думает, как помирить Израиль и Сирию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Целью американских санкций могут стать экономические проекты Кремля, в том числе "Северный поток-2"

США готовятся объявить о новых санкциях против России

Белый дом готовит новые санкции в отношении России и обещает объявить о них в ближайшие недели. В начале января пакет жестких мер против Кремля за масштабную хакерскую атаку, получившую название SolarWinds и отравление оппозиционного политика Алексея Навального подготовила администрация Трампа, но в последний момент он отказался подписывать этот документ.

О том, что о новых американских санкциях будет объявлено уже в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга для журналистов во вторник.

В январе этого года представители разведсообщества США пришли к заключению, что за масштабной кибератакой, получившей название SolarWinds, скорее всего стоят российские власти. Объектами нападения стали как минимум девять федеральных агентств в Соединенных Штатах, включая министерства обороны, торговли, энергетики, внутренней безопасности и финансов, а также более 100 частных компаний.

Еще одним поводом для объявления о новых санкциях стали попытка отравления и судебный приговор Алексею Навальному.

О том, какими могут быть эти санкции и какова их цель, читайте в материале нашего вашингтонского корреспондента Кирилла Белянинова.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые из протестующих остались у здания грузинского парламента на всю ночь

Оппозиция в Грузии намерена добиваться освобождения Ники Мелия

Грузинская оппозиция намерена продолжать акции протеста против задержания председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Накануне днем протестующие заблокировали улицы в центре Тбилиси и установили палатки у здания парламента.

По словам Гиги Угулава из "Европейской Грузии", он намеревался остаться у парламента на ночь, в дальнейшем к такому дежурству у парламента, по возможности, подключатся другие оппозиционные лидеры.

Партия "Единое национальное движение" основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, ее нынешний лидер Ника Мелия обвиняется в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года в ходе акции протеста против визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Сам Мелия называет обвинения политически мотивированными.

Во вторник грузинский спецназ ворвался в штаб-квартиру партии, где задержал Нику Мелия и более 20 его соратников. Штурм офиса и арест лидера оппозиции вызвали возмущение со стороны США и Британии.

Глава МИД Индонезии встретится с путчистами в Мьянме

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестами охвачены многие города Мьянмы

Министр исностранных дел Индонезии намерен посетить Мьянму - это станет первым визитом в страну официального представителя иностранного государства со времени военного переворота.

В день его приезда активисты намерены провести мирную сидячую забастовку у стен индонезийского посольства. Тем временем США объявили о введении персональных санкций в отношении двух высокопоставленных военных вооруженных сил Мьянмы, вошедших в правительство путчистов.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На заре своей политической карьеры Навальный участвовал в "русских маршах" вместе с радикальными националистами-ксенофобами

"Эмнести" решила не называть Навального узником совести

Как рассказала Би-би-си директор российского представительства "Международной амнистии" Наталья Звягина, организация приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом.

"Некоторые из этих заявлений, от которых Навальный до сих пор не отказался, достигают порога пропаганды ненависти, что противоречит определению "узника совести", данному Amnesty", - сказала Звягина.

"Международная амнистия" не уточняет, что это были за высказывания, но все, кто помнит политическую карьеру Алексея Навального, полагают, что речь идет о некоторых заявлениях Навального об иммигрантах в те времена, когда он создал организацию с националистическим уклоном "Народ" и участвовал в "русских маршах" вместе с радикальными националистами-ксенофобами.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести - "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти".

Тайгер Вудс попал в аварию

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Многократный победитель турниров "Мэйджор" и самый известный гольфист мира Тайгер Вудс перенес операцию после множественных травм ног, полученных во время автомобильной аварии в Лос-Анджелесе.

Машина Вудса перевернулась, и сотрудникам спасательных служб пришлось разрезать искореженный автомобиль, чтобы извлечь из него спортсмена.

Против Депардье снова открыли дело об изнасиловании

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Французский актер отвергает выдвинутые против него обвинения

Французская прокуратура снова начала расследование в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании актрисы.

По данным французских СМИ, актриса, имя которой не раскрывается, подала заявление на Депардье в 2018 году. Годом позже парижские прокуроры расследование закрыли, но снова возобновили его в 2020-м.

Речь идет о событиях, которые якобы произошли в парижской квартире Депардье в августе 2018 года. Сам актер категорически отвергает предъявленные ему обвинения.

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FT: Политический кризис в Грузии - испытание для ЕС

Штурм главного штаба оппозиционной партии и арест ее лидера Ники Мелии угрожает плюрализму Грузии последних 15 лет и может погрузить страну в политический хаос, считает автор редакционной колонки в Financial Times.

Происходящее в стране скорее напоминает Россию и некоторые постсоветские страны, чем страну, еще недавно служившую маяком политических свобод в остающемся в значительной степени авторитарном регионе.

Если прозападный курс по-прежнему стоит для Тбилиси на повестке дня, все партии должны стремиться к деэскалации сложившейся ситуации, считает автор. Одним из возможных решений может стать снятие обвинений с Мелии в обмен на отказ его партии от проведения новых выборов и возобновление участия в политическом процессе.

"Стремление Тбилиси к более тесным связям с Западом дает США и ЕС рычаги воздействия. Они должны дать понять, что сползание к авторитаризму делает интеграцию невозможной, и виновные будут наказаны", - считает автор материала.

Демонстрация влияния со стороны ЕС актуальна как никогда, особенно в свете крайне скупой реакции на приговор Навальному, приведшей к санкциям в отношении всего четырех российских чиновников.

"Если ЕС не сможет защитить свои ценности даже в такой стране, как Грузия, которая подписала продемократическую программу "Восточного партнерства", его авторитет в качестве международного игрока будет сильно подорван", - резюмирует издание.

Times: Может ли Путин стать миротворцем на Ближнем Востоке?

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Президент России готовит ловушку для США, пытаясь расшатать альянсы Ирана в ближневосточном регионе, пишет автор редакционной колонки британской газеты Times Роджер Бойс.

На протяжении почти полувека Кремль имел тесные взаимоотношения с семьей Асада: вначале с Хафезом Асадом, а затем и с его сыном Башаром. Это отношения, скрепленные кровью, и никто не сомневается, что, если завтра Башар будет свергнут, Владимир Путин протянет ему руку помощи, считает автор.

Однако сейчас, когда гражданская война уже, казалось бы, позади, а сирийский лидер основателно укрепил свои позиции, Владимир Путин продолжает наращивать свое присутствие на Ближнем Востоке. Это видно хотя по тому, как быстро расширяется российская военная авиабаза в сирийском Хмеймиме, а также по недавнему обмену задержанными между Сирией и Израилем, в котором Путин выступил посредником.

Похоже, что Путин расширяет свою роль в качестве влиятельного ближневосточного игрока, используя пробел, образовавшийся в результате ухода США из региона, полагает автор.

"Когда в Сирии наконец наступит мир, Россия будет претендовать на большее влияние в Восточном Средиземноморье. Москва бросит вызов амбициям Турции стать определяющим игроком на Ближнем Востоке", - пишет Роджер Бойс.

Еще в 2007 году Путин отправил Евгения Примакова в Дамаск изучить вероятность установления мира на Ближнем Востоке при посредничестве России. Тогда переговоры ничем не закончились, но с тех пор Путина не покидает мысль: что, если Иран можно уговорить покинуть Сирию, а в обмен Израиль отдаст Голанские высоты?

Однако эти высоты были добыты Израилем большой кровью и трудно себе представить, как можно было убедить его отказаться от них.

И все же, что-то явно затевается.

Биньямин Нетаньяху, которому в марте предстоят очередные выборы, возможно, видит, насколько привлекательным было бы присоединение Сирии к числу других арабских стран, ищущих сближения с Израилем. Это было бы сокрушительной потерей лица для иранского режима.

Нетаньяху способен видеть расположение звезд. Асада раздражает заносчивое иранское присутствие, в котором он больше не нуждается. Россия позволила израильским самолетам бомбить проиранские силы в Сирии: это, несомненно, знак того, что Путину симпатична идея ухода Ирана из региона.

Путин чует открывшуюся возможность - это видно хотя бы по тем переговорам, которые ведут его чиновники на авиабазе в Сирии.

Нынешний президент США сузил свою ближневосточную политику до возвращения Ирана за стол переговоров и возобновления ядерной сделки. Это показывает его приверженность к дипломатической игре, однако не сулит надежд обезвредить пороховую бочку, которую из себя представляет регион. И вот здесь появляется шанс, насколько малым бы он ни был, для Владимира-Миротворца, заключает обозреватель Times.

Кара-Мурза: "Я позвонил своему убийце - он повесил трубку"

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"Не найдется слов, чтобы описать, что ты чувствуешь, когда говоришь со своим убийцей", - пишет в авторской колонке для Washington Post российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

В материале под названием "Я позвонил своему убийце - он повесил трубку", Кара-Мурза вспоминает два эпизода собственного отравления - в 2015 и 2017 году.

Оппозиционер утверждает, что отравление традиционно было излюбленным методом советских, а затем и российских спецслужб для борьбы с инакомыслящими. Главное преимущество подобного метода - возможность правдоподобно отрицать случившееся.

"Таким образом, каждый раз, когда еще один политический оппонент, независимый журналист, антикоррупционный активист или перебежчик неожиданно заболевает загадочным образом, власти отрицают причастность к этому и предлагают альтернативную версию", - считает Кара-Мурза.

Долгие годы мировые лидеры закрывали глаза на выходки кремлевских чиновников и олигархов, которые использовали западные инстанции для отмывания денег, украденных у россиян. Настало время положить этому конец, призывает оппозиционер.

"Никто не просит Запад вмешиваться в российскую политику. Но самое меньшее, что он может сделать, - перестать поддерживать режим, который репрессирует, убивает и ворует у собственного народа".

NYT: Российская партия "Новые люди" - альтернатива Навальному без головной боли?

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Президент Владимир Путин дал ясно понять, что не терпит инакомыслия, при этом одной оппозиционной партии в России дали зеленый свет, пишет автор колонки в New York Times Эндрю Крамер.

В своем материале Кармер рассуждает о партии "Новые люди", созданной в марте 2020 года под руководством российского бизнесмена Алексея Нечаева.

Как ни странно, эта партия затрагивает все те же темы борьбы с коррупцией и репрессиями в России, за которые оппозиционер Алексей Навальный стал для Кремля врагом номер один.

Новая партия была создана для того, чтобы привлечь внимание сторонников Навального, однако при этом "Новые люди" - не совсем оппозиционная партия, которой хочет казаться, считает автор материала.

Российскую политическую систему иногда называют "управляемой демократией" из-за практик кремлевских политических советников, которые создают, направляют и финансируют предполагаемых оппозиционных политиков и партии - и терпят остальные, до тех пор, пока те не перейдут красную черту и не начнут критиковать Путина в лицо.

Этим партиям разрешено соревноваться между собой, создавая иллюзию конкуренции на выборах, на которых в конечном итоге побеждает правящая партия.

Варианты таких декоративных демократических систем существуют в других авторитарных режимах. За исключением некоторых монархий на Ближнем Востоке и оставшихся коммунистических диктатур - таких как Северная Корея, выборы, даже если они сфальсифицированы - сегодня единственное приемлемое средство легитимизации власти, подчеркивает автор.

"Таким образом, "Новые люди" позволяют россиянам, которые поддерживают программу Навального, голосовать за легальную альтернативу, без головной боли, связанной с арестами и репрессиями".

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Будьте добры, если хотите жить долго и счастливо

Как показывают исследования, работа волонтером на четверть снижает риск ранней смерти - примерно так же, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей. Более того, люди, заботящиеся о других, меньше рискуют заработать повышенный уровень сахара в крови или воспалительные процессы, ведущие к сердечным заболеваниям. Они также проводят в больницах на 38% меньше времени, чем те, кто не принимает участия в благотворительной деятельности.

О том, что добротой и заботой по отношению к другим вы можете добиться больше, чем регулярными физическими упражнениями, читайте в нашем материале "Доброта в крови. Помогайте другим - доживете до ста"

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, После 139 лет дом сменил место